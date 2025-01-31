https://ria.ru/20250131/norvegija-1996639720.html
На борту задержанного в Норвегии судна находились 11 россиян
На борту задержанного в Норвегии судна находились 11 россиян - РИА Новости, 31.01.2025
На борту задержанного в Норвегии судна находились 11 россиян
На борту судна с экипажем РФ, задержанного властями Норвегии по подозрению в якобы повреждении кабеля в Балтийском море, находились 11 человек, все из которых - РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T14:54:00+03:00
2025-01-31T14:54:00+03:00
2025-01-31T14:55:00+03:00
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. На борту судна с экипажем РФ, задержанного властями Норвегии по подозрению в якобы повреждении кабеля в Балтийском море, находились 11 человек, все из которых - россияне, заявил заместитель начальника местной полиции Эйнар Спарбу Лиснес. Полиция Норвегии сообщила в пятницу о задержании норвежского судна с российским экипажем по подозрению в якобы причастности к повреждению кабеля в Балтийском море между Латвией и Швецией. "Весь экипаж из 11 человек - россияне", - приводит слова Лиснеса норвежская телерадиокомпания NRK. Кроме того, согласно NRK, представитель полиции Трумсё Ронни Йоргенсен заявил, что задержанное судно является одним из нескольких кораблей, подозреваемых в причастности к произошедшему. Ранее сообщалось, что владелец задержанного Норвегией судна с российским экипажем Турмуд Фоссмарк отрицает, что оно повредило кабель в Балтийском море. -0-
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в мире, норвегия, балтийское море, россия
В мире, Норвегия, Балтийское море, Россия
На борту задержанного в Норвегии судна находились 11 россиян
NRK: на борту задержанного в Балтийском море судна находились 11 россиян