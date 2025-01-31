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Нидерланды помогут обучить военных ВСУ обслуживанию истребителей F-16 - РИА Новости, 31.01.2025
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17:29 31.01.2025 (обновлено: 17:31 31.01.2025)
https://ria.ru/20250131/niderlandy-1996686977.html
Нидерланды помогут обучить военных ВСУ обслуживанию истребителей F-16
Нидерланды помогут обучить военных ВСУ обслуживанию истребителей F-16 - РИА Новости, 31.01.2025
Нидерланды помогут обучить военных ВСУ обслуживанию истребителей F-16
Нидерланды окажут содействие в обучении 26 украинских военных обслуживанию истребителей F-16 к апрелю, сообщило министерство обороны королевства в пятницу. РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T17:29:00+03:00
2025-01-31T17:31:00+03:00
в мире
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ГААГА, 31 янв - РИА Новости. Нидерланды окажут содействие в обучении 26 украинских военных обслуживанию истребителей F-16 к апрелю, сообщило министерство обороны королевства в пятницу. "Министерство обороны Нидерландов внесет свой вклад в подготовку 26 украинцев, которые станут так называемыми командирами наземных экипажей F-16", - говорится в заявлении на сайте ведомства. Данную информацию министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс сообщил в пятницу своему украинскому коллеге Рустему Умерову во время его визита в Гаагу. Как отмечается, эти специалисты будут отвечать за истребители перед их вылетом и после возвращения на базу. Обучение украинских военных пройдет на авиабазе и продлится до конца апреля. При этом министерство не уточнило, о какой базе идет речь. В октябре министр обороны Нидерландов сообщал, что Гаага поставила Киеву первую партию истребителей F-16 из 24 обещанных. Нидерланды также поставили 18 таких истребителей в учебный центр для подготовки пилотов, в том числе украинских, в Румынии. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250128/mirazh-1995896330.html
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в мире, нидерланды, россия, украина, рустем умеров, сергей лавров, нато, f-16
В мире, Нидерланды, Россия, Украина, Рустем Умеров, Сергей Лавров, НАТО, F-16
Нидерланды помогут обучить военных ВСУ обслуживанию истребителей F-16

МО Нидерландов окажет содействие в обучении украинских военных обслуживанию F-16

© AP Photo / Efrem LukatskyИстребитель F-16
Истребитель F-16 - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Истребитель F-16. Архивное фото
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ГААГА, 31 янв - РИА Новости. Нидерланды окажут содействие в обучении 26 украинских военных обслуживанию истребителей F-16 к апрелю, сообщило министерство обороны королевства в пятницу.
"Министерство обороны Нидерландов внесет свой вклад в подготовку 26 украинцев, которые станут так называемыми командирами наземных экипажей F-16", - говорится в заявлении на сайте ведомства. Данную информацию министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс сообщил в пятницу своему украинскому коллеге Рустему Умерову во время его визита в Гаагу.
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Как отмечается, эти специалисты будут отвечать за истребители перед их вылетом и после возвращения на базу. Обучение украинских военных пройдет на авиабазе и продлится до конца апреля. При этом министерство не уточнило, о какой базе идет речь.
В октябре министр обороны Нидерландов сообщал, что Гаага поставила Киеву первую партию истребителей F-16 из 24 обещанных. Нидерланды также поставили 18 таких истребителей в учебный центр для подготовки пилотов, в том числе украинских, в Румынии.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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