Нидерланды помогут обучить военных ВСУ обслуживанию истребителей F-16
МО Нидерландов окажет содействие в обучении украинских военных обслуживанию F-16
© AP Photo / Efrem LukatskyИстребитель F-16
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Истребитель F-16. Архивное фото
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ГААГА, 31 янв - РИА Новости. Нидерланды окажут содействие в обучении 26 украинских военных обслуживанию истребителей F-16 к апрелю, сообщило министерство обороны королевства в пятницу.
"Министерство обороны Нидерландов внесет свой вклад в подготовку 26 украинцев, которые станут так называемыми командирами наземных экипажей F-16", - говорится в заявлении на сайте ведомства. Данную информацию министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс сообщил в пятницу своему украинскому коллеге Рустему Умерову во время его визита в Гаагу.
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Как отмечается, эти специалисты будут отвечать за истребители перед их вылетом и после возвращения на базу. Обучение украинских военных пройдет на авиабазе и продлится до конца апреля. При этом министерство не уточнило, о какой базе идет речь.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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