Рейтинг@Mail.ru
Нетаньяху получил список заложников, которых должно освободить ХАМАС - РИА Новости, 31.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:59 31.01.2025 (обновлено: 13:10 31.01.2025)
https://ria.ru/20250131/netanjahu-1996598162.html
Нетаньяху получил список заложников, которых должно освободить ХАМАС
Нетаньяху получил список заложников, которых должно освободить ХАМАС - РИА Новости, 31.01.2025
Нетаньяху получил список заложников, которых должно освободить ХАМАС
Канцелярия израильского премьера Биньямина Нетаньяху подтвердила получение списка имен заложников, которых палестинское движение ХАМАС должно освободить в... РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T12:59:00+03:00
2025-01-31T13:10:00+03:00
в мире
израиль
биньямин нетаньяху
хамас
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/19/1961881512_0:99:2970:1770_1920x0_80_0_0_a693373338e9ec3160473fefe589dd81.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 31 янв - РИА Новости. Канцелярия израильского премьера Биньямина Нетаньяху подтвердила получение списка имен заложников, которых палестинское движение ХАМАС должно освободить в субботу в рамках сделки по перемирию в секторе Газа. "Израиль получил список заложников, которых должны освободить из плена ХАМАС завтра. Подробные комментарии будут даны после изучения списка и уведомления семей", - говорится в сообщении. Ранее в пятницу движение ХАМАС заявило, что отпустит на свободу в субботу еще трех израильских заложников в рамках соглашения с Израилем, и опубликовало их имена. В список вошли израильтяне Офер Кальдерон (54), Шмуэль Кит Сигал (65) и Ярден Бибас (35). Известно, что Ярден Бибас был похищен вместе с женой Шири Бибас и двумя маленькими детьми, одному из которых не было и года на момент похищения. Рыжеволосый младенец по имени Кфир стал одним из символов борьбы семей заложников и израильской общественности за возвращение похищенных из Газы. Шири и дети до сих пор остаются в плену ХАМАС, об их состоянии ничего доподлинно неизвестно.С 19 января в секторе Газа действует режим прекращения огня в рамках достигнутого соглашения между Израилем и палестинским движением ХАМАС об освобождении израильских заложников в обмен на палестинских заключенных из израильских тюрем. За 15 месяцев вооруженной эскалации погибли 46 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян. Конфликт распространился на Ливан и Йемен, а также спровоцировал обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.В рамках первого этапа сделки, который предусматривает освобождение 33 израильских заложников и порядка тысячи палестинских заключенных за 42 дня, уже состоялись три обмена. С первого дня перемирия возросли поставки гуманитарной помощи в сектор Газа - до 600 грузовиков в сутки, включая 50 с топливом. Среди прочего Израиль позволил жителям сектора Газа вернуться с юга на север анклава.Гарантами соглашения выступают Катар, Египет и США, которые создали координационный центр в Каире. На 16-й день перемирия Израиль и ХАМАС обязались начать переговоры о втором этапе сделки, который предположительно будет предусматривать освобождение оставшихся заложников, постоянное прекращение огня и полный вывод израильских войск. Гаранты мирного процесса ведут речь и о третьем этапе, который включает обмен останками, восстановление сектора Газа и окончание его блокады.Это второе перемирие за время конфликта: первое было заключено в ноябре 2023 года и продержалось всего шесть дней.
https://ria.ru/20250130/zaklyuchennye-1996405493.html
https://ria.ru/20250127/khamas-1995717891.html
https://ria.ru/20250130/zalozhnitsa-1996290286.html
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/19/1961881512_117:0:2757:1980_1920x0_80_0_0_92f3c741f91b956bc28d3acd2a9199ba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, биньямин нетаньяху, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Нетаньяху получил список заложников, которых должно освободить ХАМАС

Нетаньяху получил список заложников, которых должны освободить в субботу

© AP Photo / Julia NikhinsonПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
© AP Photo / Julia Nikhinson
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТЕЛЬ-АВИВ, 31 янв - РИА Новости. Канцелярия израильского премьера Биньямина Нетаньяху подтвердила получение списка имен заложников, которых палестинское движение ХАМАС должно освободить в субботу в рамках сделки по перемирию в секторе Газа.
"Израиль получил список заложников, которых должны освободить из плена ХАМАС завтра. Подробные комментарии будут даны после изучения списка и уведомления семей", - говорится в сообщении.
Израильские полицейские - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
ХАМАС анонсировало освобождение 110 палестинских заключенных
30 января, 16:38
Ранее в пятницу движение ХАМАС заявило, что отпустит на свободу в субботу еще трех израильских заложников в рамках соглашения с Израилем, и опубликовало их имена. В список вошли израильтяне Офер Кальдерон (54), Шмуэль Кит Сигал (65) и Ярден Бибас (35).
Известно, что Ярден Бибас был похищен вместе с женой Шири Бибас и двумя маленькими детьми, одному из которых не было и года на момент похищения. Рыжеволосый младенец по имени Кфир стал одним из символов борьбы семей заложников и израильской общественности за возвращение похищенных из Газы. Шири и дети до сих пор остаются в плену ХАМАС, об их состоянии ничего доподлинно неизвестно.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
Нетаньяху назвал ХАМАС "новыми нацистами"
27 января, 15:20
С 19 января в секторе Газа действует режим прекращения огня в рамках достигнутого соглашения между Израилем и палестинским движением ХАМАС об освобождении израильских заложников в обмен на палестинских заключенных из израильских тюрем. За 15 месяцев вооруженной эскалации погибли 46 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян. Конфликт распространился на Ливан и Йемен, а также спровоцировал обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.
В рамках первого этапа сделки, который предусматривает освобождение 33 израильских заложников и порядка тысячи палестинских заключенных за 42 дня, уже состоялись три обмена. С первого дня перемирия возросли поставки гуманитарной помощи в сектор Газа - до 600 грузовиков в сутки, включая 50 с топливом. Среди прочего Израиль позволил жителям сектора Газа вернуться с юга на север анклава.
Гарантами соглашения выступают Катар, Египет и США, которые создали координационный центр в Каире. На 16-й день перемирия Израиль и ХАМАС обязались начать переговоры о втором этапе сделки, который предположительно будет предусматривать освобождение оставшихся заложников, постоянное прекращение огня и полный вывод израильских войск. Гаранты мирного процесса ведут речь и о третьем этапе, который включает обмен останками, восстановление сектора Газа и окончание его блокады.
Это второе перемирие за время конфликта: первое было заключено в ноябре 2023 года и продержалось всего шесть дней.
Представители палестинской группировки ХАМАС передают военнослужащую израильской армии Агам Бергер Красному Кресту. 30 января 2025 - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
ХАМАС передало Красному Кресту израильскую заложницу
30 января, 11:12
 
В миреИзраильБиньямин НетаньяхуХАМАСОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала