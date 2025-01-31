https://ria.ru/20250131/netanjahu-1996598162.html

Нетаньяху получил список заложников, которых должно освободить ХАМАС

Нетаньяху получил список заложников, которых должно освободить ХАМАС - РИА Новости, 31.01.2025

Нетаньяху получил список заложников, которых должно освободить ХАМАС

Канцелярия израильского премьера Биньямина Нетаньяху подтвердила получение списка имен заложников, которых палестинское движение ХАМАС должно освободить в... РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T12:59:00+03:00

2025-01-31T12:59:00+03:00

2025-01-31T13:10:00+03:00

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ТЕЛЬ-АВИВ, 31 янв - РИА Новости. Канцелярия израильского премьера Биньямина Нетаньяху подтвердила получение списка имен заложников, которых палестинское движение ХАМАС должно освободить в субботу в рамках сделки по перемирию в секторе Газа. "Израиль получил список заложников, которых должны освободить из плена ХАМАС завтра. Подробные комментарии будут даны после изучения списка и уведомления семей", - говорится в сообщении. Ранее в пятницу движение ХАМАС заявило, что отпустит на свободу в субботу еще трех израильских заложников в рамках соглашения с Израилем, и опубликовало их имена. В список вошли израильтяне Офер Кальдерон (54), Шмуэль Кит Сигал (65) и Ярден Бибас (35). Известно, что Ярден Бибас был похищен вместе с женой Шири Бибас и двумя маленькими детьми, одному из которых не было и года на момент похищения. Рыжеволосый младенец по имени Кфир стал одним из символов борьбы семей заложников и израильской общественности за возвращение похищенных из Газы. Шири и дети до сих пор остаются в плену ХАМАС, об их состоянии ничего доподлинно неизвестно.С 19 января в секторе Газа действует режим прекращения огня в рамках достигнутого соглашения между Израилем и палестинским движением ХАМАС об освобождении израильских заложников в обмен на палестинских заключенных из израильских тюрем. За 15 месяцев вооруженной эскалации погибли 46 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян. Конфликт распространился на Ливан и Йемен, а также спровоцировал обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.В рамках первого этапа сделки, который предусматривает освобождение 33 израильских заложников и порядка тысячи палестинских заключенных за 42 дня, уже состоялись три обмена. С первого дня перемирия возросли поставки гуманитарной помощи в сектор Газа - до 600 грузовиков в сутки, включая 50 с топливом. Среди прочего Израиль позволил жителям сектора Газа вернуться с юга на север анклава.Гарантами соглашения выступают Катар, Египет и США, которые создали координационный центр в Каире. На 16-й день перемирия Израиль и ХАМАС обязались начать переговоры о втором этапе сделки, который предположительно будет предусматривать освобождение оставшихся заложников, постоянное прекращение огня и полный вывод израильских войск. Гаранты мирного процесса ведут речь и о третьем этапе, который включает обмен останками, восстановление сектора Газа и окончание его блокады.Это второе перемирие за время конфликта: первое было заключено в ноябре 2023 года и продержалось всего шесть дней.

https://ria.ru/20250130/zaklyuchennye-1996405493.html

https://ria.ru/20250127/khamas-1995717891.html

https://ria.ru/20250130/zalozhnitsa-1996290286.html

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в мире, израиль, биньямин нетаньяху, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024