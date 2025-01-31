https://ria.ru/20250131/natsbank-1996695408.html

Нацбанк Украины низко оценил вероятность скорого завершения конфликта

Нацбанк Украины низко оценил вероятность скорого завершения конфликта - РИА Новости, 31.01.2025

Нацбанк Украины низко оценил вероятность скорого завершения конфликта

Национальный банк Украины оценил скорое завершения конфликта как маловероятное, сообщает Telegram-канал "Страна.ua". РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T18:01:00+03:00

2025-01-31T18:01:00+03:00

2025-01-31T18:13:00+03:00

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москва

киев

владимир путин

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верховная рада украины

владимир зеленский

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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Национальный банк Украины оценил скорое завершения конфликта как маловероятное, сообщает Telegram-канал "Страна.ua"."Нацбанк оценивает вероятность быстрого завершения войны как низкую — максимум 15%", — говорится в публикации.Более вероятным сценарием признали эскалацию боевых действий, дальнейшие разрушения производственных мощностей и растущий дефицит электроэнергии из-за последующих повреждений энергетической инфраструктуры.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский в октябре 2022-го подписал указ, запрещающий вести переговоры с российским руководством.Во вторник президент России Владимир Путин заявил автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину, что, при желании найти компромиссное решение, вести переговоры по Украине можно с кем угодно. По словам российского лидера, вопрос заключается в окончательном подписании документов: из-за нелегитимности глава киевского режима не имеет права ничего подписывать. Путин напомнил, что им необходимо найти способ отменить ранее подписанный Зеленским указ о запрете переговоров. К примеру, это может сделать председатель Верховной рады. Глава государства также заверил, что готов выделить специальных людей на случай, если Зеленский сам захочет участвовать в переговорах.

https://ria.ru/20250101/natsbank-1992224094.html

https://ria.ru/20250131/ukraina-1996590076.html

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украина, москва, киев, владимир путин, страна.ua, верховная рада украины, владимир зеленский, павел зарубин