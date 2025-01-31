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Нацбанк Украины низко оценил вероятность скорого завершения конфликта - РИА Новости, 31.01.2025
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18:01 31.01.2025 (обновлено: 18:13 31.01.2025)
https://ria.ru/20250131/natsbank-1996695408.html
Нацбанк Украины низко оценил вероятность скорого завершения конфликта
Нацбанк Украины низко оценил вероятность скорого завершения конфликта - РИА Новости, 31.01.2025
Нацбанк Украины низко оценил вероятность скорого завершения конфликта
Национальный банк Украины оценил скорое завершения конфликта как маловероятное, сообщает Telegram-канал "Страна.ua". РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T18:01:00+03:00
2025-01-31T18:13:00+03:00
украина
москва
киев
владимир путин
страна.ua
верховная рада украины
владимир зеленский
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Национальный банк Украины оценил скорое завершения конфликта как маловероятное, сообщает Telegram-канал "Страна.ua"."Нацбанк оценивает вероятность быстрого завершения войны как низкую — максимум 15%", — говорится в публикации.Более вероятным сценарием признали эскалацию боевых действий, дальнейшие разрушения производственных мощностей и растущий дефицит электроэнергии из-за последующих повреждений энергетической инфраструктуры.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский в октябре 2022-го подписал указ, запрещающий вести переговоры с российским руководством.Во вторник президент России Владимир Путин заявил автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину, что, при желании найти компромиссное решение, вести переговоры по Украине можно с кем угодно. По словам российского лидера, вопрос заключается в окончательном подписании документов: из-за нелегитимности глава киевского режима не имеет права ничего подписывать. Путин напомнил, что им необходимо найти способ отменить ранее подписанный Зеленским указ о запрете переговоров. К примеру, это может сделать председатель Верховной рады. Глава государства также заверил, что готов выделить специальных людей на случай, если Зеленский сам захочет участвовать в переговорах.
https://ria.ru/20250101/natsbank-1992224094.html
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украина, москва, киев, владимир путин, страна.ua, верховная рада украины, владимир зеленский, павел зарубин
Украина, Москва, Киев, Владимир Путин, Страна.ua, Верховная Рада Украины, Владимир Зеленский, Павел Зарубин
Нацбанк Украины низко оценил вероятность скорого завершения конфликта

Нацбанк Украины оценил вероятность окончания боевых действий в 2025 году в 15%

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание Национального банка Украины в Киеве
Здание Национального банка Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Здание Национального банка Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Национальный банк Украины оценил скорое завершения конфликта как маловероятное, сообщает Telegram-канал "Страна.ua".
"Нацбанк оценивает вероятность быстрого завершения войны как низкую — максимум 15%", — говорится в публикации.
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Более вероятным сценарием признали эскалацию боевых действий, дальнейшие разрушения производственных мощностей и растущий дефицит электроэнергии из-за последующих повреждений энергетической инфраструктуры.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский в октябре 2022-го подписал указ, запрещающий вести переговоры с российским руководством.
Во вторник президент России Владимир Путин заявил автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину, что, при желании найти компромиссное решение, вести переговоры по Украине можно с кем угодно. По словам российского лидера, вопрос заключается в окончательном подписании документов: из-за нелегитимности глава киевского режима не имеет права ничего подписывать. Путин напомнил, что им необходимо найти способ отменить ранее подписанный Зеленским указ о запрете переговоров. К примеру, это может сделать председатель Верховной рады. Глава государства также заверил, что готов выделить специальных людей на случай, если Зеленский сам захочет участвовать в переговорах.
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