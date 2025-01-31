https://ria.ru/20250131/nato-1996579363.html

СМИ раскрыли опасный план НАТО против России в Балтийском море

СМИ раскрыли опасный план НАТО против России в Балтийском море - РИА Новости, 31.01.2025

СМИ раскрыли опасный план НАТО против России в Балтийском море

Североатлантический альянс обвиняет Россию в якобы повреждении подводных кабелей ради установления контроля над Балтийским морем, пишет каирский исследователь... РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T11:56:00+03:00

2025-01-31T11:56:00+03:00

2025-01-31T14:47:00+03:00

в мире

россия

балтийское море

финляндия

мария захарова

брикс

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0e/1993697290_0:76:3371:1972_1920x0_80_0_0_4d08ea4881ade18d934dfdc31baf156e.jpg

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Североатлантический альянс обвиняет Россию в якобы повреждении подводных кабелей ради установления контроля над Балтийским морем, пишет каирский исследователь экономики Ахмед Адель в статье для InfoBRICS."За год подводные кабели повреждаются 150-200 раз, а внезапное сосредоточение внимания Североатлантического альянса на эту проблему и попытки обвинить Россию — это план для оправдания своего желания сделать из Балтийского моря "озеро НАТО", — говорится в материале.Как утверждает обозреватель, обвинения в адрес России позволяют западному военному блоку расширить свое присутствие в этом регионе.Инциденты с повреждением кабелей в Балтийском море происходили в ноябре и декабре 2024 года. В ноябре оборвались телекоммуникационный кабель C-Lion1 между Финляндией и Германией, а также коммуникационный кабель между Швецией и Литвой. Тогда власти заподозрили в произошедшем китайский сухогруз Yi Peng 3.В декабре повредился электрокабель EstLink 2 между Финляндией и Эстонией, а вместе с ним еще четыре кабеля связи, соединяющие Финляндию с Эстонией и Германией. Правоохранители подозревают, что танкер Eagle S под флагом Островов Кука якорем повредил кабели в Финском заливе, при этом таможня Финляндии бездоказательно утверждает, что судно Eagle S якобы причастно к перевозке российских энергоресурсов.Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее подчеркнула, что заявления о якобы российском следе в повреждении кабелей в Балтийском море нацелены на то, чтобы препятствовать экспорту российской нефти и произвольно ограничить судоходство в акватории.

https://ria.ru/20250131/prognoz-1996550529.html

https://ria.ru/20250131/plan-1996534959.html

россия

балтийское море

финляндия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, балтийское море, финляндия, мария захарова, брикс, нато