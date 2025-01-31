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СМИ раскрыли опасный план НАТО против России в Балтийском море - РИА Новости, 31.01.2025
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11:56 31.01.2025 (обновлено: 14:47 31.01.2025)
https://ria.ru/20250131/nato-1996579363.html
СМИ раскрыли опасный план НАТО против России в Балтийском море
СМИ раскрыли опасный план НАТО против России в Балтийском море - РИА Новости, 31.01.2025
СМИ раскрыли опасный план НАТО против России в Балтийском море
Североатлантический альянс обвиняет Россию в якобы повреждении подводных кабелей ради установления контроля над Балтийским морем, пишет каирский исследователь... РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T11:56:00+03:00
2025-01-31T14:47:00+03:00
в мире
россия
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мария захарова
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нато
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Североатлантический альянс обвиняет Россию в якобы повреждении подводных кабелей ради установления контроля над Балтийским морем, пишет каирский исследователь экономики Ахмед Адель в статье для InfoBRICS.&quot;За год подводные кабели повреждаются 150-200 раз, а внезапное сосредоточение внимания Североатлантического альянса на эту проблему и попытки обвинить Россию — это план для оправдания своего желания сделать из Балтийского моря &quot;озеро НАТО&quot;, — говорится в материале.Как утверждает обозреватель, обвинения в адрес России позволяют западному военному блоку расширить свое присутствие в этом регионе.Инциденты с повреждением кабелей в Балтийском море происходили в ноябре и декабре 2024 года. В ноябре оборвались телекоммуникационный кабель C-Lion1 между Финляндией и Германией, а также коммуникационный кабель между Швецией и Литвой. Тогда власти заподозрили в произошедшем китайский сухогруз Yi Peng 3.В декабре повредился электрокабель EstLink 2 между Финляндией и Эстонией, а вместе с ним еще четыре кабеля связи, соединяющие Финляндию с Эстонией и Германией. Правоохранители подозревают, что танкер Eagle S под флагом Островов Кука якорем повредил кабели в Финском заливе, при этом таможня Финляндии бездоказательно утверждает, что судно Eagle S якобы причастно к перевозке российских энергоресурсов.Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее подчеркнула, что заявления о якобы российском следе в повреждении кабелей в Балтийском море нацелены на то, чтобы препятствовать экспорту российской нефти и произвольно ограничить судоходство в акватории.
https://ria.ru/20250131/prognoz-1996550529.html
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в мире, россия, балтийское море, финляндия, мария захарова, брикс, нато
В мире, Россия, Балтийское море, Финляндия, Мария Захарова, БРИКС, НАТО
СМИ раскрыли опасный план НАТО против России в Балтийском море

IB: НАТО винит Россию в повреждении кабелей ради контроля над Балтийским морем

© AP Photo / Gero BreloerУчения НАТО в Балтийском море
Учения НАТО в Балтийском море - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
© AP Photo / Gero Breloer
Учения НАТО в Балтийском море. Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Североатлантический альянс обвиняет Россию в якобы повреждении подводных кабелей ради установления контроля над Балтийским морем, пишет каирский исследователь экономики Ахмед Адель в статье для InfoBRICS.
«

"За год подводные кабели повреждаются 150-200 раз, а внезапное сосредоточение внимания Североатлантического альянса на эту проблему и попытки обвинить Россию — это план для оправдания своего желания сделать из Балтийского моря "озеро НАТО", — говорится в материале.

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Как утверждает обозреватель, обвинения в адрес России позволяют западному военному блоку расширить свое присутствие в этом регионе.
Инциденты с повреждением кабелей в Балтийском море происходили в ноябре и декабре 2024 года. В ноябре оборвались телекоммуникационный кабель C-Lion1 между Финляндией и Германией, а также коммуникационный кабель между Швецией и Литвой. Тогда власти заподозрили в произошедшем китайский сухогруз Yi Peng 3.
В декабре повредился электрокабель EstLink 2 между Финляндией и Эстонией, а вместе с ним еще четыре кабеля связи, соединяющие Финляндию с Эстонией и Германией. Правоохранители подозревают, что танкер Eagle S под флагом Островов Кука якорем повредил кабели в Финском заливе, при этом таможня Финляндии бездоказательно утверждает, что судно Eagle S якобы причастно к перевозке российских энергоресурсов.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее подчеркнула, что заявления о якобы российском следе в повреждении кабелей в Балтийском море нацелены на то, чтобы препятствовать экспорту российской нефти и произвольно ограничить судоходство в акватории.
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