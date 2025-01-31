СМИ раскрыли опасный план НАТО против России в Балтийском море
IB: НАТО винит Россию в повреждении кабелей ради контроля над Балтийским морем
© AP Photo / Gero BreloerУчения НАТО в Балтийском море
© AP Photo / Gero Breloer
Учения НАТО в Балтийском море. Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Североатлантический альянс обвиняет Россию в якобы повреждении подводных кабелей ради установления контроля над Балтийским морем, пишет каирский исследователь экономики Ахмед Адель в статье для InfoBRICS.
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"За год подводные кабели повреждаются 150-200 раз, а внезапное сосредоточение внимания Североатлантического альянса на эту проблему и попытки обвинить Россию — это план для оправдания своего желания сделать из Балтийского моря "озеро НАТО", — говорится в материале.
Как утверждает обозреватель, обвинения в адрес России позволяют западному военному блоку расширить свое присутствие в этом регионе.
Инциденты с повреждением кабелей в Балтийском море происходили в ноябре и декабре 2024 года. В ноябре оборвались телекоммуникационный кабель C-Lion1 между Финляндией и Германией, а также коммуникационный кабель между Швецией и Литвой. Тогда власти заподозрили в произошедшем китайский сухогруз Yi Peng 3.
В декабре повредился электрокабель EstLink 2 между Финляндией и Эстонией, а вместе с ним еще четыре кабеля связи, соединяющие Финляндию с Эстонией и Германией. Правоохранители подозревают, что танкер Eagle S под флагом Островов Кука якорем повредил кабели в Финском заливе, при этом таможня Финляндии бездоказательно утверждает, что судно Eagle S якобы причастно к перевозке российских энергоресурсов.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее подчеркнула, что заявления о якобы российском следе в повреждении кабелей в Балтийском море нацелены на то, чтобы препятствовать экспорту российской нефти и произвольно ограничить судоходство в акватории.