https://ria.ru/20250131/nakazanie-1996524474.html

В ГД разработают проект об уголовном наказании за создание этнических ОПГ

В ГД разработают проект об уголовном наказании за создание этнических ОПГ - РИА Новости, 31.01.2025

В ГД разработают проект об уголовном наказании за создание этнических ОПГ

Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия – За правду" разрабатывают законопроект, которые предлагается ввести уголовную ответственность за организацию... РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T06:37:00+03:00

2025-01-31T06:37:00+03:00

2025-01-31T06:37:00+03:00

сергей миронов

ирина подносова

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978510294_0:0:3404:1915_1920x0_80_0_0_8c2733496d40223bf862b76d0b80a0ff.jpg

МОСКВА, 31 янв – РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия – За правду" разрабатывают законопроект, которые предлагается ввести уголовную ответственность за организацию преступного сообщества, сформированного по национальному признаку, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Фракция Справедливая Россия – За правду" в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации разрабатывает проект федерального закона по внесению изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации в части введения уголовной ответственности за организацию преступного сообщества (преступной организации), сформированного (ой) по национальному (этническому) признаку, то есть объединяющего (ей) в своем составе лиц одной или нескольких родственных национальностей (этнических образований) и участие в нем (ней) в целях совершения преступлений", - сказано в обращении лидера партии Сергея Миронова к председателю Верховного суда РФ Ирине Подносовой. В обращении отмечается, что из-за увеличения числа мигрантов в стране "значительно возросло количество преступных групп, основанных на межэтнических отношениях". Как считает Миронов, этнический принцип делает подобные группировки особенно устойчивыми, связанными круговой порукой, зачастую клановыми и родственными связями, а бороться с такой преступностью особенно сложно. "Кроме того, очевидна возможность использования этнических преступных сообществ иностранными спецслужбами, экстремистскими и террористическими организациями. В этой связи "Справедливая Россия – За правду" разрабатывает законопроект о введении уголовной ответственности за организацию и участие в преступных сообществах, сформированных по этническому признаку. Концепцию таких поправок в УК РФ мы предлагаем на рассмотрение Верховного суда", - сказал он РИА Новости.

https://ria.ru/20250130/zhurnalisty-1996275643.html

https://ria.ru/20250127/gosduma-1995709552.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сергей миронов, ирина подносова, госдума рф