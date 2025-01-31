https://ria.ru/20250131/nakazanie-1996524474.html
В ГД разработают проект об уголовном наказании за создание этнических ОПГ
В ГД разработают проект об уголовном наказании за создание этнических ОПГ - РИА Новости, 31.01.2025
В ГД разработают проект об уголовном наказании за создание этнических ОПГ
Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия – За правду" разрабатывают законопроект, которые предлагается ввести уголовную ответственность за организацию... РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T06:37:00+03:00
2025-01-31T06:37:00+03:00
2025-01-31T06:37:00+03:00
сергей миронов
ирина подносова
госдума рф
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МОСКВА, 31 янв – РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия – За правду" разрабатывают законопроект, которые предлагается ввести уголовную ответственность за организацию преступного сообщества, сформированного по национальному признаку, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Фракция Справедливая Россия – За правду" в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации разрабатывает проект федерального закона по внесению изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации в части введения уголовной ответственности за организацию преступного сообщества (преступной организации), сформированного (ой) по национальному (этническому) признаку, то есть объединяющего (ей) в своем составе лиц одной или нескольких родственных национальностей (этнических образований) и участие в нем (ней) в целях совершения преступлений", - сказано в обращении лидера партии Сергея Миронова к председателю Верховного суда РФ Ирине Подносовой. В обращении отмечается, что из-за увеличения числа мигрантов в стране "значительно возросло количество преступных групп, основанных на межэтнических отношениях". Как считает Миронов, этнический принцип делает подобные группировки особенно устойчивыми, связанными круговой порукой, зачастую клановыми и родственными связями, а бороться с такой преступностью особенно сложно. "Кроме того, очевидна возможность использования этнических преступных сообществ иностранными спецслужбами, экстремистскими и террористическими организациями. В этой связи "Справедливая Россия – За правду" разрабатывает законопроект о введении уголовной ответственности за организацию и участие в преступных сообществах, сформированных по этническому признаку. Концепцию таких поправок в УК РФ мы предлагаем на рассмотрение Верховного суда", - сказал он РИА Новости.
https://ria.ru/20250130/zhurnalisty-1996275643.html
https://ria.ru/20250127/gosduma-1995709552.html
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сергей миронов, ирина подносова, госдума рф
Сергей Миронов, Ирина Подносова, Госдума РФ
В ГД разработают проект об уголовном наказании за создание этнических ОПГ
Депутаты СРЗП составят проект об уголовном наказании за создание этнических ОПГ
МОСКВА, 31 янв – РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия – За правду" разрабатывают законопроект, которые предлагается ввести уголовную ответственность за организацию преступного сообщества, сформированного по национальному признаку, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Фракция Справедливая Россия – За правду" в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации разрабатывает проект федерального закона по внесению изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации в части введения уголовной ответственности за организацию преступного сообщества (преступной организации), сформированного (ой) по национальному (этническому) признаку, то есть объединяющего (ей) в своем составе лиц одной или нескольких родственных национальностей (этнических образований) и участие в нем (ней) в целях совершения преступлений", - сказано в обращении лидера партии Сергея Миронова
к председателю Верховного суда РФ Ирине Подносовой
.
В обращении отмечается, что из-за увеличения числа мигрантов в стране "значительно возросло количество преступных групп, основанных на межэтнических отношениях".
Как считает Миронов, этнический принцип делает подобные группировки особенно устойчивыми, связанными круговой порукой, зачастую клановыми и родственными связями, а бороться с такой преступностью особенно сложно.
"Кроме того, очевидна возможность использования этнических преступных сообществ иностранными спецслужбами, экстремистскими и террористическими организациями. В этой связи "Справедливая Россия – За правду" разрабатывает законопроект о введении уголовной ответственности за организацию и участие в преступных сообществах, сформированных по этническому признаку. Концепцию таких поправок в УК РФ мы предлагаем на рассмотрение Верховного суда", - сказал он РИА Новости.