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Безруков и Урсуляк получили "Золотого орла" - РИА Новости, 31.01.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
21:27 31.01.2025 (обновлено: 21:49 31.01.2025)
https://ria.ru/20250131/nagrada-1996723492.html
Безруков и Урсуляк получили "Золотого орла"
Безруков и Урсуляк получили "Золотого орла" - РИА Новости, 31.01.2025
Безруков и Урсуляк получили "Золотого орла"
Российские актеры Сергей Безруков и Александра Урсуляк получили призы за главные женскую и мужскую роли на кинопремии "Золотой орел" за 2024 год, передает... РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T21:27:00+03:00
2025-01-31T21:49:00+03:00
культура
сергей безруков
россия
мосфильм
роман мадянов
александр яценко
золотой орел (премия)
новости культуры
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Российские актеры Сергей Безруков и Александра Урсуляк получили призы за главные женскую и мужскую роли на кинопремии "Золотой орел" за 2024 год, передает корреспондент РИА Новости.ХХIII Торжественная Церемония вручения премии "Золотой орел" проходит в первом павильоне киноконцерна "Мосфильм"."Такого не бывает - я в прошлом году получил "Золотого орла". Просто, знаете, когда многие ждут, а я не ждал. Впору пошутить, конечно, потому что на самой первой церемонии вручения "Золотого орла" в 2003 году я получил за старшего лейтенанта Кравцова в сериале "Участок". В прошлом году - за майора Бессонова. В этом году - за полковника Астафьева. То есть, ждать "Орла" за роли гражданских и штатских не судьба", - пошутил Безруков, получая приз.Актер стал обладателем приза за роль в фильме "Воздух", вместе с ним в финал премии вышли Роман Васильев и Александр Яценко.Приз за лучшую женскую роль второго плана получила Елена Лядова за работу в фильме "Воздух", а лучшим актером второго плана был посмертно признан Роман Мадянов."Я уже однажды стоял на этой сцене и принимал приз за отца - на тот момент он был на спектакле. Но, к сожалению, в этот раз его нет с нами. Я бы хотел поблагодарить академию, всех причастных к фильму "Любовь Советского Союза". И в особенности я хочу поблагодарить свою маму, жену Романа Сергеевича, за то, что, несмотря на его ужасный недуг, благодаря ей он оставался при силах", - заявил сын актера Роман Мадянов, получая награду.Он отметил, что Мадянов всегда отдавал себя своей профессии. Сын артиста поблагодарил каждого зрителя, кто помнит и пересматривает его фильмы.Премия "Золотой орел" учреждена Национальной академией кинематографических искусств и наук России в 2002 году. Отбор по номинациям осуществляет экспертный совет. Премия присуждается по итогам голосования действительных членов и членов-корреспондентов академии.
https://ria.ru/20250131/putin-1996714584.html
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сергей безруков, россия, мосфильм, роман мадянов, александр яценко, золотой орел (премия), новости культуры
Культура, Сергей Безруков, Россия, Мосфильм, Роман Мадянов, Александр Яценко, Золотой Орел (премия), Новости культуры
Безруков и Урсуляк получили "Золотого орла"

Безруков и Урсуляк получили "Золотого орла" за главные роли в кино

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкХХIII Торжественная церемония вручения премии "Золотой орел"
ХХIII Торжественная церемония вручения премии Золотой орел - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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ХХIII Торжественная церемония вручения премии "Золотой орел"
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Российские актеры Сергей Безруков и Александра Урсуляк получили призы за главные женскую и мужскую роли на кинопремии "Золотой орел" за 2024 год, передает корреспондент РИА Новости.
ХХIII Торжественная Церемония вручения премии "Золотой орел" проходит в первом павильоне киноконцерна "Мосфильм".
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Путин поприветствовал участников и гостей премии "Золотой орел"
Вчера, 20:04
"Такого не бывает - я в прошлом году получил "Золотого орла". Просто, знаете, когда многие ждут, а я не ждал. Впору пошутить, конечно, потому что на самой первой церемонии вручения "Золотого орла" в 2003 году я получил за старшего лейтенанта Кравцова в сериале "Участок". В прошлом году - за майора Бессонова. В этом году - за полковника Астафьева. То есть, ждать "Орла" за роли гражданских и штатских не судьба", - пошутил Безруков, получая приз.
Актер стал обладателем приза за роль в фильме "Воздух", вместе с ним в финал премии вышли Роман Васильев и Александр Яценко.
Приз за лучшую женскую роль второго плана получила Елена Лядова за работу в фильме "Воздух", а лучшим актером второго плана был посмертно признан Роман Мадянов.
«
"Я уже однажды стоял на этой сцене и принимал приз за отца - на тот момент он был на спектакле. Но, к сожалению, в этот раз его нет с нами. Я бы хотел поблагодарить академию, всех причастных к фильму "Любовь Советского Союза". И в особенности я хочу поблагодарить свою маму, жену Романа Сергеевича, за то, что, несмотря на его ужасный недуг, благодаря ей он оставался при силах", - заявил сын актера Роман Мадянов, получая награду.
Он отметил, что Мадянов всегда отдавал себя своей профессии. Сын артиста поблагодарил каждого зрителя, кто помнит и пересматривает его фильмы.
Премия "Золотой орел" учреждена Национальной академией кинематографических искусств и наук России в 2002 году. Отбор по номинациям осуществляет экспертный совет. Премия присуждается по итогам голосования действительных членов и членов-корреспондентов академии.
ХХII церемония вручения премии Золотой орел - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
Премию "Золотой орел" в номинации "Лучший игровой фильм" получил "Снегирь"
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КультураСергей БезруковРоссияМосфильмРоман МадяновАлександр ЯценкоЗолотой Орел (премия)Новости культуры
 
 
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