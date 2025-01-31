Безруков и Урсуляк получили "Золотого орла"
Безруков и Урсуляк получили "Золотого орла" за главные роли в кино
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкХХIII Торжественная церемония вручения премии "Золотой орел"
ХХIII Торжественная церемония вручения премии "Золотой орел"
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Российские актеры Сергей Безруков и Александра Урсуляк получили призы за главные женскую и мужскую роли на кинопремии "Золотой орел" за 2024 год, передает корреспондент РИА Новости.
ХХIII Торжественная Церемония вручения премии "Золотой орел" проходит в первом павильоне киноконцерна "Мосфильм".
"Такого не бывает - я в прошлом году получил "Золотого орла". Просто, знаете, когда многие ждут, а я не ждал. Впору пошутить, конечно, потому что на самой первой церемонии вручения "Золотого орла" в 2003 году я получил за старшего лейтенанта Кравцова в сериале "Участок". В прошлом году - за майора Бессонова. В этом году - за полковника Астафьева. То есть, ждать "Орла" за роли гражданских и штатских не судьба", - пошутил Безруков, получая приз.
Актер стал обладателем приза за роль в фильме "Воздух", вместе с ним в финал премии вышли Роман Васильев и Александр Яценко.
Приз за лучшую женскую роль второго плана получила Елена Лядова за работу в фильме "Воздух", а лучшим актером второго плана был посмертно признан Роман Мадянов.
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"Я уже однажды стоял на этой сцене и принимал приз за отца - на тот момент он был на спектакле. Но, к сожалению, в этот раз его нет с нами. Я бы хотел поблагодарить академию, всех причастных к фильму "Любовь Советского Союза". И в особенности я хочу поблагодарить свою маму, жену Романа Сергеевича, за то, что, несмотря на его ужасный недуг, благодаря ей он оставался при силах", - заявил сын актера Роман Мадянов, получая награду.
Он отметил, что Мадянов всегда отдавал себя своей профессии. Сын артиста поблагодарил каждого зрителя, кто помнит и пересматривает его фильмы.
Премия "Золотой орел" учреждена Национальной академией кинематографических искусств и наук России в 2002 году. Отбор по номинациям осуществляет экспертный совет. Премия присуждается по итогам голосования действительных членов и членов-корреспондентов академии.
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26 января 2024, 23:00