https://ria.ru/20250131/nagrada-1996723492.html

Безруков и Урсуляк получили "Золотого орла"

Безруков и Урсуляк получили "Золотого орла" - РИА Новости, 31.01.2025

Безруков и Урсуляк получили "Золотого орла"

Российские актеры Сергей Безруков и Александра Урсуляк получили призы за главные женскую и мужскую роли на кинопремии "Золотой орел" за 2024 год, передает... РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T21:27:00+03:00

2025-01-31T21:27:00+03:00

2025-01-31T21:49:00+03:00

культура

сергей безруков

россия

мосфильм

роман мадянов

александр яценко

золотой орел (премия)

новости культуры

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Российские актеры Сергей Безруков и Александра Урсуляк получили призы за главные женскую и мужскую роли на кинопремии "Золотой орел" за 2024 год, передает корреспондент РИА Новости.ХХIII Торжественная Церемония вручения премии "Золотой орел" проходит в первом павильоне киноконцерна "Мосфильм"."Такого не бывает - я в прошлом году получил "Золотого орла". Просто, знаете, когда многие ждут, а я не ждал. Впору пошутить, конечно, потому что на самой первой церемонии вручения "Золотого орла" в 2003 году я получил за старшего лейтенанта Кравцова в сериале "Участок". В прошлом году - за майора Бессонова. В этом году - за полковника Астафьева. То есть, ждать "Орла" за роли гражданских и штатских не судьба", - пошутил Безруков, получая приз.Актер стал обладателем приза за роль в фильме "Воздух", вместе с ним в финал премии вышли Роман Васильев и Александр Яценко.Приз за лучшую женскую роль второго плана получила Елена Лядова за работу в фильме "Воздух", а лучшим актером второго плана был посмертно признан Роман Мадянов."Я уже однажды стоял на этой сцене и принимал приз за отца - на тот момент он был на спектакле. Но, к сожалению, в этот раз его нет с нами. Я бы хотел поблагодарить академию, всех причастных к фильму "Любовь Советского Союза". И в особенности я хочу поблагодарить свою маму, жену Романа Сергеевича, за то, что, несмотря на его ужасный недуг, благодаря ей он оставался при силах", - заявил сын актера Роман Мадянов, получая награду.Он отметил, что Мадянов всегда отдавал себя своей профессии. Сын артиста поблагодарил каждого зрителя, кто помнит и пересматривает его фильмы.Премия "Золотой орел" учреждена Национальной академией кинематографических искусств и наук России в 2002 году. Отбор по номинациям осуществляет экспертный совет. Премия присуждается по итогам голосования действительных членов и членов-корреспондентов академии.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сергей безруков, россия, мосфильм, роман мадянов, александр яценко, золотой орел (премия), новости культуры