https://ria.ru/20250131/mvd-1996727155.html

МВД завершило паспортизацию населения новых регионов России

МВД завершило паспортизацию населения новых регионов России - РИА Новости, 31.01.2025

МВД завершило паспортизацию населения новых регионов России

МВД РФ заявило о завершении паспортизации населения в 2024 году в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях,... РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T22:11:00+03:00

2025-01-31T22:11:00+03:00

2025-01-31T22:12:00+03:00

россия

луганская народная республика

запорожская область

александр горовой

херсонская область

донецкая народная республика

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/01/1855207400_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_766513450b7414cc780345e24e0e0256.jpg

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. МВД РФ заявило о завершении паспортизации населения в 2024 году в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях, сообщает МВД Медиа. В пятницу прошло совещание, на котором первый заместитель министра внутренних дел генерал-полковник полиции Александр Горовой подвел итоги работы Главного управления по вопросам миграции (ГУВМ) МВД России за 2024 год. "Отмечена работа сотрудников подразделений по вопросам миграции на новых территориях: в Донецкой и Луганской народных республиках, в Херсонской и Запорожской областях. Несмотря на сложную оперативную обстановку в этих регионах, в минувшем году была успешно завершена паспортизация населения", - говорится в сообщении на сайте МВД Медиа. По словам правоохранителей, если в 2024 году внимание ведомств было обращено на риски безвизового въезда иностранцев в Россию, то в 2025 году будет усилен контроль за соблюдением работодателями условий труда высококвалифицированных специалистов и за трудоустройством иностранных студентов. Однако одной из ключевых задач на ближайшее время по-прежнему остается реализация положений указа президента РФ, направленного на усиление контроля в миграционной сфере, заключили в ведомстве.

https://realty.ria.ru/20250130/rosreestr-1996054072.html

https://ria.ru/20250114/krym-1993732780.html

россия

луганская народная республика

запорожская область

херсонская область

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, луганская народная республика, запорожская область, александр горовой, херсонская область , донецкая народная республика, министерство внутренних дел рф (мвд россии)