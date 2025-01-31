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МВД завершило паспортизацию населения новых регионов России - РИА Новости, 31.01.2025
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22:11 31.01.2025 (обновлено: 22:12 31.01.2025)
https://ria.ru/20250131/mvd-1996727155.html
МВД завершило паспортизацию населения новых регионов России
МВД завершило паспортизацию населения новых регионов России - РИА Новости, 31.01.2025
МВД завершило паспортизацию населения новых регионов России
МВД РФ заявило о завершении паспортизации населения в 2024 году в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях,... РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T22:11:00+03:00
2025-01-31T22:12:00+03:00
россия
луганская народная республика
запорожская область
александр горовой
херсонская область
донецкая народная республика
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. МВД РФ заявило о завершении паспортизации населения в 2024 году в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях, сообщает МВД Медиа. В пятницу прошло совещание, на котором первый заместитель министра внутренних дел генерал-полковник полиции Александр Горовой подвел итоги работы Главного управления по вопросам миграции (ГУВМ) МВД России за 2024 год. "Отмечена работа сотрудников подразделений по вопросам миграции на новых территориях: в Донецкой и Луганской народных республиках, в Херсонской и Запорожской областях. Несмотря на сложную оперативную обстановку в этих регионах, в минувшем году была успешно завершена паспортизация населения", - говорится в сообщении на сайте МВД Медиа. По словам правоохранителей, если в 2024 году внимание ведомств было обращено на риски безвизового въезда иностранцев в Россию, то в 2025 году будет усилен контроль за соблюдением работодателями условий труда высококвалифицированных специалистов и за трудоустройством иностранных студентов. Однако одной из ключевых задач на ближайшее время по-прежнему остается реализация положений указа президента РФ, направленного на усиление контроля в миграционной сфере, заключили в ведомстве.
https://realty.ria.ru/20250130/rosreestr-1996054072.html
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луганская народная республика
запорожская область
херсонская область
донецкая народная республика
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россия, луганская народная республика, запорожская область, александр горовой, херсонская область , донецкая народная республика, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Россия, Луганская Народная Республика, Запорожская область, Александр Горовой, Херсонская область , Донецкая Народная Республика, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
МВД завершило паспортизацию населения новых регионов России

МВД завершило паспортизацию населения новых регионов России в 2024 году

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкПаспорт РФ
Паспорт РФ - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Паспорт РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. МВД РФ заявило о завершении паспортизации населения в 2024 году в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях, сообщает МВД Медиа.
В пятницу прошло совещание, на котором первый заместитель министра внутренних дел генерал-полковник полиции Александр Горовой подвел итоги работы Главного управления по вопросам миграции (ГУВМ) МВД России за 2024 год.
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"Отмечена работа сотрудников подразделений по вопросам миграции на новых территориях: в Донецкой и Луганской народных республиках, в Херсонской и Запорожской областях. Несмотря на сложную оперативную обстановку в этих регионах, в минувшем году была успешно завершена паспортизация населения", - говорится в сообщении на сайте МВД Медиа.
По словам правоохранителей, если в 2024 году внимание ведомств было обращено на риски безвизового въезда иностранцев в Россию, то в 2025 году будет усилен контроль за соблюдением работодателями условий труда высококвалифицированных специалистов и за трудоустройством иностранных студентов.
Однако одной из ключевых задач на ближайшее время по-прежнему остается реализация положений указа президента РФ, направленного на усиление контроля в миграционной сфере, заключили в ведомстве.
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РоссияЛуганская Народная РеспубликаЗапорожская областьАлександр ГоровойХерсонская областьДонецкая Народная РеспубликаМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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