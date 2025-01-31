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В Челябинской области арестовали начальника отдела МВД по миграции - РИА Новости, 31.01.2025
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15:55 31.01.2025 (обновлено: 16:14 31.01.2025)
https://ria.ru/20250131/mvd-1996657571.html
В Челябинской области арестовали начальника отдела МВД по миграции
В Челябинской области арестовали начальника отдела МВД по миграции - РИА Новости, 31.01.2025
В Челябинской области арестовали начальника отдела МВД по миграции
Суд арестовал на 2 месяца начальника отдела по вопросам миграции отдела МВД России по Копейску Челябинской области, задержанного по подозрению в получении... РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T15:55:00+03:00
2025-01-31T16:14:00+03:00
происшествия
россия
копейск
челябинская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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ЧЕЛЯБИНСК, 31 янв – РИА Новости. Суд арестовал на 2 месяца начальника отдела по вопросам миграции отдела МВД России по Копейску Челябинской области, задержанного по подозрению в получении взятки за ускорение получения гражданства РФ иностранцем, сообщило СУСК РФ по региону. По данным следствия, с августа по сентябрь 2023 года подозреваемый получил взятку в виде денег через посредника от иностранного гражданина за ускорение получения гражданства РФ. Преступление выявлено сотрудниками региональных УФСБ России совместно с ГУМВД России. По данным ГУМВД, она получила через посредника от иностранного гражданина 15 тысяч рублей. "Судом по ходатайству следователя регионального СКР в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 30 марта 2025 года", - говорится в сообщении. Как сообщалось, в отношении начальника отдела по вопросам миграции возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 290 УК РФ (получение взятки в значительном размере за совершение незаконных действий).
https://ria.ru/20250130/migranty-1996255356.html
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россия
копейск
челябинская область
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происшествия, россия, копейск, челябинская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Россия, Копейск, Челябинская область, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Челябинской области арестовали начальника отдела МВД по миграции

В Челябинской области арестовали начальника отдела МВД по миграции из-за взятки

© СУ СК России по Челябинской области/TelegramЗадержание начальника отдела по вопросам миграции отдела МВД России по Копейску Челябинской области
Задержание начальника отдела по вопросам миграции отдела МВД России по Копейску Челябинской области - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
© СУ СК России по Челябинской области/Telegram
Задержание начальника отдела по вопросам миграции отдела МВД России по Копейску Челябинской области
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ЧЕЛЯБИНСК, 31 янв – РИА Новости. Суд арестовал на 2 месяца начальника отдела по вопросам миграции отдела МВД России по Копейску Челябинской области, задержанного по подозрению в получении взятки за ускорение получения гражданства РФ иностранцем, сообщило СУСК РФ по региону.
По данным следствия, с августа по сентябрь 2023 года подозреваемый получил взятку в виде денег через посредника от иностранного гражданина за ускорение получения гражданства РФ. Преступление выявлено сотрудниками региональных УФСБ России совместно с ГУМВД России. По данным ГУМВД, она получила через посредника от иностранного гражданина 15 тысяч рублей.
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"Судом по ходатайству следователя регионального СКР в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 30 марта 2025 года", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, в отношении начальника отдела по вопросам миграции возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 290 УК РФ (получение взятки в значительном размере за совершение незаконных действий).
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ПроисшествияРоссияКопейскЧелябинская областьМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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