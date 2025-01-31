https://ria.ru/20250131/mvd-1996657571.html

В Челябинской области арестовали начальника отдела МВД по миграции

В Челябинской области арестовали начальника отдела МВД по миграции - РИА Новости, 31.01.2025

В Челябинской области арестовали начальника отдела МВД по миграции

Суд арестовал на 2 месяца начальника отдела по вопросам миграции отдела МВД России по Копейску Челябинской области, задержанного по подозрению в получении... РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T15:55:00+03:00

2025-01-31T15:55:00+03:00

2025-01-31T16:14:00+03:00

происшествия

россия

копейск

челябинская область

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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ЧЕЛЯБИНСК, 31 янв – РИА Новости. Суд арестовал на 2 месяца начальника отдела по вопросам миграции отдела МВД России по Копейску Челябинской области, задержанного по подозрению в получении взятки за ускорение получения гражданства РФ иностранцем, сообщило СУСК РФ по региону. По данным следствия, с августа по сентябрь 2023 года подозреваемый получил взятку в виде денег через посредника от иностранного гражданина за ускорение получения гражданства РФ. Преступление выявлено сотрудниками региональных УФСБ России совместно с ГУМВД России. По данным ГУМВД, она получила через посредника от иностранного гражданина 15 тысяч рублей. "Судом по ходатайству следователя регионального СКР в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 30 марта 2025 года", - говорится в сообщении. Как сообщалось, в отношении начальника отдела по вопросам миграции возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 290 УК РФ (получение взятки в значительном размере за совершение незаконных действий).

https://ria.ru/20250130/migranty-1996255356.html

https://ria.ru/20250127/migranty-1995687897.html

россия

копейск

челябинская область

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происшествия, россия, копейск, челябинская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)