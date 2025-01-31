https://ria.ru/20250131/mvd-1996657571.html
В Челябинской области арестовали начальника отдела МВД по миграции
В Челябинской области арестовали начальника отдела МВД по миграции - РИА Новости, 31.01.2025
В Челябинской области арестовали начальника отдела МВД по миграции
Суд арестовал на 2 месяца начальника отдела по вопросам миграции отдела МВД России по Копейску Челябинской области, задержанного по подозрению в получении... РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T15:55:00+03:00
2025-01-31T15:55:00+03:00
2025-01-31T16:14:00+03:00
происшествия
россия
копейск
челябинская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1f/1996662832_0:0:1114:626_1920x0_80_0_0_e42e6b397f7f590226d6d20010bf6ac4.jpg
ЧЕЛЯБИНСК, 31 янв – РИА Новости. Суд арестовал на 2 месяца начальника отдела по вопросам миграции отдела МВД России по Копейску Челябинской области, задержанного по подозрению в получении взятки за ускорение получения гражданства РФ иностранцем, сообщило СУСК РФ по региону. По данным следствия, с августа по сентябрь 2023 года подозреваемый получил взятку в виде денег через посредника от иностранного гражданина за ускорение получения гражданства РФ. Преступление выявлено сотрудниками региональных УФСБ России совместно с ГУМВД России. По данным ГУМВД, она получила через посредника от иностранного гражданина 15 тысяч рублей. "Судом по ходатайству следователя регионального СКР в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 30 марта 2025 года", - говорится в сообщении. Как сообщалось, в отношении начальника отдела по вопросам миграции возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 290 УК РФ (получение взятки в значительном размере за совершение незаконных действий).
https://ria.ru/20250130/migranty-1996255356.html
https://ria.ru/20250127/migranty-1995687897.html
россия
копейск
челябинская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1f/1996662832_94:0:929:626_1920x0_80_0_0_24f6c974ac744caa573a8f1b25622f75.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, копейск, челябинская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Россия, Копейск, Челябинская область, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Челябинской области арестовали начальника отдела МВД по миграции
В Челябинской области арестовали начальника отдела МВД по миграции из-за взятки