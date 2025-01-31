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Количество занятых в МСП Новосибирской области выросло на 100 тысяч человек - РИА Новости, 31.01.2025
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Твой бизнес
 
14:45 31.01.2025
https://ria.ru/20250131/msp-1996637177.html
Количество занятых в МСП Новосибирской области выросло на 100 тысяч человек
Количество занятых в МСП Новосибирской области выросло на 100 тысяч человек - РИА Новости, 31.01.2025
Количество занятых в МСП Новосибирской области выросло на 100 тысяч человек
Количество занятых в сфере малого и среднего предпринимательства Новосибирской области выросло на 100 тысяч человек за пять лет, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T14:45:00+03:00
2025-01-31T14:45:00+03:00
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Количество занятых в сфере малого и среднего предпринимательства Новосибирской области выросло на 100 тысяч человек за пять лет, сообщает пресс-служба правительства региона. По словам министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрея Гончарова, с начала действия национального проекта "Малое и среднее предпринимательство", который начал действовать в 2019 году и завершился в 2024, для региона была установлена цель – 594,8 тысячи человек занятых в МСП, но фактическое число занятых в этом секторе на 1 января 2025 года составило около 700 тысяч человек. Также в рамках регионального проекта "Вовлечение" были предоставлены микрозаймы начинающим предпринимателям, а также гранты социальным предприятиям и молодым бизнесменам. По итогам прошлого года количество действующих микрозаймов, выданных начинающим предпринимателям, превысило запланированные показатели, составив 225. На базе центра "Мой бизнес" существует Центр поддержки экспорта, который сыграл важную роль в содействии организациям в выходе на международные рынки. С 2020 года с его помощью 336 компании заключили экспортные контракты. Кроме того, Гарантийный фонд региона предоставил 836 поручительств, что позволило привлечь субъектам МСП 16,1 миллиарда рублей. Также гранты социальным и молодым предпринимателям в рамках программы "Вовлечение" предоставлялись с 2021 года 109 социальным предприятиям и 55 молодым предпринимателям. С этого года поддержка МСП осуществляется по нацпроекту "Эффективна и конкурентная экономика".
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твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , новосибирская область
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Новосибирская область
Количество занятых в МСП Новосибирской области выросло на 100 тысяч человек

Число субъектов МСБ Новосибирской области выросло на 100 тысяч человек

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСбор листового салата в агрокомплексе в поселке Емельяновский Новосибирской области
Сбор листового салата в агрокомплексе в поселке Емельяновский Новосибирской области - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сбор листового салата в агрокомплексе в поселке Емельяновский Новосибирской области
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Количество занятых в сфере малого и среднего предпринимательства Новосибирской области выросло на 100 тысяч человек за пять лет, сообщает пресс-служба правительства региона.
По словам министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрея Гончарова, с начала действия национального проекта "Малое и среднее предпринимательство", который начал действовать в 2019 году и завершился в 2024, для региона была установлена цель – 594,8 тысячи человек занятых в МСП, но фактическое число занятых в этом секторе на 1 января 2025 года составило около 700 тысяч человек.
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Также в рамках регионального проекта "Вовлечение" были предоставлены микрозаймы начинающим предпринимателям, а также гранты социальным предприятиям и молодым бизнесменам.
По итогам прошлого года количество действующих микрозаймов, выданных начинающим предпринимателям, превысило запланированные показатели, составив 225. На базе центра "Мой бизнес" существует Центр поддержки экспорта, который сыграл важную роль в содействии организациям в выходе на международные рынки. С 2020 года с его помощью 336 компании заключили экспортные контракты.
Кроме того, Гарантийный фонд региона предоставил 836 поручительств, что позволило привлечь субъектам МСП 16,1 миллиарда рублей. Также гранты социальным и молодым предпринимателям в рамках программы "Вовлечение" предоставлялись с 2021 года 109 социальным предприятиям и 55 молодым предпринимателям.
С этого года поддержка МСП осуществляется по нацпроекту "Эффективна и конкурентная экономика".
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