https://ria.ru/20250131/msp-1996637177.html

Количество занятых в МСП Новосибирской области выросло на 100 тысяч человек

Количество занятых в МСП Новосибирской области выросло на 100 тысяч человек - РИА Новости, 31.01.2025

Количество занятых в МСП Новосибирской области выросло на 100 тысяч человек

Количество занятых в сфере малого и среднего предпринимательства Новосибирской области выросло на 100 тысяч человек за пять лет, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T14:45:00+03:00

2025-01-31T14:45:00+03:00

2025-01-31T14:45:00+03:00

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Количество занятых в сфере малого и среднего предпринимательства Новосибирской области выросло на 100 тысяч человек за пять лет, сообщает пресс-служба правительства региона. По словам министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрея Гончарова, с начала действия национального проекта "Малое и среднее предпринимательство", который начал действовать в 2019 году и завершился в 2024, для региона была установлена цель – 594,8 тысячи человек занятых в МСП, но фактическое число занятых в этом секторе на 1 января 2025 года составило около 700 тысяч человек. Также в рамках регионального проекта "Вовлечение" были предоставлены микрозаймы начинающим предпринимателям, а также гранты социальным предприятиям и молодым бизнесменам. По итогам прошлого года количество действующих микрозаймов, выданных начинающим предпринимателям, превысило запланированные показатели, составив 225. На базе центра "Мой бизнес" существует Центр поддержки экспорта, который сыграл важную роль в содействии организациям в выходе на международные рынки. С 2020 года с его помощью 336 компании заключили экспортные контракты. Кроме того, Гарантийный фонд региона предоставил 836 поручительств, что позволило привлечь субъектам МСП 16,1 миллиарда рублей. Также гранты социальным и молодым предпринимателям в рамках программы "Вовлечение" предоставлялись с 2021 года 109 социальным предприятиям и 55 молодым предпринимателям. С этого года поддержка МСП осуществляется по нацпроекту "Эффективна и конкурентная экономика".

https://ria.ru/20250131/zakupki-1996592953.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , новосибирская область