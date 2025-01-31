https://ria.ru/20250131/moskva-1996635897.html

На улицы Москвы вышла подметально-вакуумная техника

На улицы Москвы вышла подметально-вакуумная техника - РИА Новости, 31.01.2025

На улицы Москвы вышла подметально-вакуумная техника

На улицы Москвы вышла подметально-вакуумная техника, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T14:43:00+03:00

2025-01-31T14:43:00+03:00

2025-01-31T14:43:00+03:00

городское хозяйство москвы

москва

петр бирюков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1f/1996634113_0:222:1280:942_1920x0_80_0_0_2be371346062998b63992231d5134b4e.jpg

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. На улицы Москвы вышла подметально-вакуумная техника, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Поддержанию чистоты в столице всегда уделяется особое внимание, специалисты комплекса городского хозяйства в круглосуточном режиме проводят уборку городских территорий, дорог, дворов, общественных пространств. В связи с установлением положительных температур наружного воздуха принято решение вывести на улицы подметально-вакуумную технику, чтобы очистить город от пыли. Большинство машин - отечественного производства, они сконструированы на базе шасси КАМАЗ со вспомогательной силовой установкой. Эта техника используется при уборке пешеходных зон, тротуаров и вылетных магистралей", - рассказал Бирюков. Он отметил, что подметально-вакуумная техника предназначена для всесезонного содержания дорожного полотна и позволяет полностью механизировать процесс очистки. В настоящее время дорожные службы также проводят очистку дорожных знаков, буферов безопасности, указателей, металлических барьерных ограждений и шумозащитных экранов.

https://ria.ru/20250130/moskva-1996278853.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков