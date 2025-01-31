https://ria.ru/20250131/moskva-1996635897.html
На улицы Москвы вышла подметально-вакуумная техника
На улицы Москвы вышла подметально-вакуумная техника - РИА Новости, 31.01.2025
На улицы Москвы вышла подметально-вакуумная техника
На улицы Москвы вышла подметально-вакуумная техника, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T14:43:00+03:00
2025-01-31T14:43:00+03:00
2025-01-31T14:43:00+03:00
городское хозяйство москвы
москва
петр бирюков
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. На улицы Москвы вышла подметально-вакуумная техника, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Поддержанию чистоты в столице всегда уделяется особое внимание, специалисты комплекса городского хозяйства в круглосуточном режиме проводят уборку городских территорий, дорог, дворов, общественных пространств. В связи с установлением положительных температур наружного воздуха принято решение вывести на улицы подметально-вакуумную технику, чтобы очистить город от пыли. Большинство машин - отечественного производства, они сконструированы на базе шасси КАМАЗ со вспомогательной силовой установкой. Эта техника используется при уборке пешеходных зон, тротуаров и вылетных магистралей", - рассказал Бирюков. Он отметил, что подметально-вакуумная техника предназначена для всесезонного содержания дорожного полотна и позволяет полностью механизировать процесс очистки. В настоящее время дорожные службы также проводят очистку дорожных знаков, буферов безопасности, указателей, металлических барьерных ограждений и шумозащитных экранов.
https://ria.ru/20250130/moskva-1996278853.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков
Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков
На улицы Москвы вышла подметально-вакуумная техника
Заммэра Бирюков: на улицы Москвы вышла подметально-вакуумная техника