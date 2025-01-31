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Ликсутов: Москва показала практики развития промышленности на Демо-дне - РИА Новости, 31.01.2025
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
14:46 31.01.2025
https://ria.ru/20250131/moskva-1996635224.html
Ликсутов: Москва показала практики развития промышленности на Демо-дне
Ликсутов: Москва показала практики развития промышленности на Демо-дне - РИА Новости, 31.01.2025
Ликсутов: Москва показала практики развития промышленности на Демо-дне
На площадке индустриального парка "Руднево" особой экономической зоны "Технополис Москва" прошел второй Демо-день эффективных региональных практик, где... РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T14:46:00+03:00
2025-01-31T14:46:00+03:00
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
максим ликсутов
сергей собянин
анатолий гарбузов
агентство стратегических инициатив (аси)
россия
новгородская область
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МОСКВА, 31 янв – РИА Новости. На площадке индустриального парка "Руднево" особой экономической зоны "Технополис Москва" прошел второй Демо-день эффективных региональных практик, где собрались более 200 представителей региональных властей, сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП)."По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы развиваем высокотехнологичные производства, улучшаем механизмы по привлечению инвестиций в нашу экономику, готовим квалифицированные кадры и, конечно, делимся с коллегами опытом. Основная задача Демо-дня — тиражирование лучших региональных практик на всю страну. Сегодня в Москве действует более 4,5 тысячи высокотехнологичных предприятий. За последние пять лет объем инвестиций в промышленность столицы вырос более чем в 2 раза, а к 2030 году планируем увеличить этот показатель в восемь раз по сравнению с 2020 годом", – приводит пресс-служба слова заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.Он добавил, что столица готова делиться успешными практиками с регионами для достижения национальных целей устойчивого развития, поставленных президентом России.Отмечается, что Демо-день, направленный на рост инвестиций и развитие промышленности, дает возможность регионам найти решения, которые помогут повысить качество жизни людей.В свою очередь, первый заместитель генерального директора АСИ Игорь Карачин заявил, что одним из основных инструментов выявления лучших практик и мониторинга изменений деловой среды в регионах остается Национальный рейтинг инвестиционного климата, который формируется Агентством совместно с деловыми объединениями предпринимателей уже в двенадцатый раз.Он отметил, что на протяжении нескольких лет Москва, Нижегородская, Тюменская, Новгородская области и Республика Татарстан являются одними из лидеров Национального инвестиционного рейтинга АСИ. Представители этих регионов поделились с участниками Демо-дня своим опытом по таким вопросам, как повышение эффективности выдачи разрешительной документации при строительстве, подключение бизнеса к инженерным сетям, финансовые и нефинансовые инструменты поддержки предприятий, создание механизмов привлечения инвесторов в регион, а также развитие инвестиционной и инновационной инфраструктуры."Москва является драйвером технологического прогресса. Столичная промышленность не только высокотехнологична, но и открыта для всех и каждого. Подобные мероприятия становятся важным шагом к масштабированию успешных решений, что позволяет повышать экономическую стабильность страны и улучшать качество жизни людей. Я уверен, что совместными усилиями мы сможем достичь поставленных целей и значительно укрепить наши позиции на рынке инновационных производств", – сказал министр правительства Москвы, руководитель ДИПП Москвы Анатолий Гарбузов.В декабре 2024 года Рейтинговый комитет утвердил новую структуру и методологию исследования Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ на 2025 год, актуализированную с учетом современных задач и международных практик и учитывают мнения команд субъектов РФ. Теперь структура Нацрейтинга включает восемь направлений, увеличено количество показателей с 70 до 110. С 2025 года АСИ будет публиковать результаты всех регионов, участвующих в Национальном рейтинге.В рамках мероприятия участники ознакомились с ключевыми проектами индустриального парка "Руднево", они посетили ведущие производства "Нюкон Энерджи" и "ВИП Камилла", а также Федеральный центр беспилотных авиасистем и площадку практической подготовки колледжей Москвы "Руднево".
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москва, максим ликсутов , сергей собянин, анатолий гарбузов, агентство стратегических инициатив (аси), россия, новгородская область
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Максим Ликсутов , Сергей Собянин, Анатолий Гарбузов, Агентство стратегических инициатив (АСИ), Россия, Новгородская область
Ликсутов: Москва показала практики развития промышленности на Демо-дне

Ликсутов: Москва представила лучшие практики развития промышленности на Демо-дне

© Фото : пресс-служба ДИППМосква представила лучшие практики развития промышленности на Демо-дне
Москва представила лучшие практики развития промышленности на Демо-дне - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
© Фото : пресс-служба ДИПП
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МОСКВА, 31 янв – РИА Новости. На площадке индустриального парка "Руднево" особой экономической зоны "Технополис Москва" прошел второй Демо-день эффективных региональных практик, где собрались более 200 представителей региональных властей, сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы развиваем высокотехнологичные производства, улучшаем механизмы по привлечению инвестиций в нашу экономику, готовим квалифицированные кадры и, конечно, делимся с коллегами опытом. Основная задача Демо-дня — тиражирование лучших региональных практик на всю страну. Сегодня в Москве действует более 4,5 тысячи высокотехнологичных предприятий. За последние пять лет объем инвестиций в промышленность столицы вырос более чем в 2 раза, а к 2030 году планируем увеличить этот показатель в восемь раз по сравнению с 2020 годом", – приводит пресс-служба слова заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.
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Он добавил, что столица готова делиться успешными практиками с регионами для достижения национальных целей устойчивого развития, поставленных президентом России.
Отмечается, что Демо-день, направленный на рост инвестиций и развитие промышленности, дает возможность регионам найти решения, которые помогут повысить качество жизни людей.
В свою очередь, первый заместитель генерального директора АСИ Игорь Карачин заявил, что одним из основных инструментов выявления лучших практик и мониторинга изменений деловой среды в регионах остается Национальный рейтинг инвестиционного климата, который формируется Агентством совместно с деловыми объединениями предпринимателей уже в двенадцатый раз.
Он отметил, что на протяжении нескольких лет Москва, Нижегородская, Тюменская, Новгородская области и Республика Татарстан являются одними из лидеров Национального инвестиционного рейтинга АСИ. Представители этих регионов поделились с участниками Демо-дня своим опытом по таким вопросам, как повышение эффективности выдачи разрешительной документации при строительстве, подключение бизнеса к инженерным сетям, финансовые и нефинансовые инструменты поддержки предприятий, создание механизмов привлечения инвесторов в регион, а также развитие инвестиционной и инновационной инфраструктуры.
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"Москва является драйвером технологического прогресса. Столичная промышленность не только высокотехнологична, но и открыта для всех и каждого. Подобные мероприятия становятся важным шагом к масштабированию успешных решений, что позволяет повышать экономическую стабильность страны и улучшать качество жизни людей. Я уверен, что совместными усилиями мы сможем достичь поставленных целей и значительно укрепить наши позиции на рынке инновационных производств", – сказал министр правительства Москвы, руководитель ДИПП Москвы Анатолий Гарбузов.
В декабре 2024 года Рейтинговый комитет утвердил новую структуру и методологию исследования Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ на 2025 год, актуализированную с учетом современных задач и международных практик и учитывают мнения команд субъектов РФ. Теперь структура Нацрейтинга включает восемь направлений, увеличено количество показателей с 70 до 110. С 2025 года АСИ будет публиковать результаты всех регионов, участвующих в Национальном рейтинге.
В рамках мероприятия участники ознакомились с ключевыми проектами индустриального парка "Руднево", они посетили ведущие производства "Нюкон Энерджи" и "ВИП Камилла", а также Федеральный центр беспилотных авиасистем и площадку практической подготовки колледжей Москвы "Руднево".
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