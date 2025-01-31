Ликсутов: Москва показала практики развития промышленности на Демо-дне
Ликсутов: Москва представила лучшие практики развития промышленности на Демо-дне
© Фото : пресс-служба ДИППМосква представила лучшие практики развития промышленности на Демо-дне
© Фото : пресс-служба ДИПП
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МОСКВА, 31 янв – РИА Новости. На площадке индустриального парка "Руднево" особой экономической зоны "Технополис Москва" прошел второй Демо-день эффективных региональных практик, где собрались более 200 представителей региональных властей, сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы развиваем высокотехнологичные производства, улучшаем механизмы по привлечению инвестиций в нашу экономику, готовим квалифицированные кадры и, конечно, делимся с коллегами опытом. Основная задача Демо-дня — тиражирование лучших региональных практик на всю страну. Сегодня в Москве действует более 4,5 тысячи высокотехнологичных предприятий. За последние пять лет объем инвестиций в промышленность столицы вырос более чем в 2 раза, а к 2030 году планируем увеличить этот показатель в восемь раз по сравнению с 2020 годом", – приводит пресс-служба слова заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.
Он добавил, что столица готова делиться успешными практиками с регионами для достижения национальных целей устойчивого развития, поставленных президентом России.
Отмечается, что Демо-день, направленный на рост инвестиций и развитие промышленности, дает возможность регионам найти решения, которые помогут повысить качество жизни людей.
В свою очередь, первый заместитель генерального директора АСИ Игорь Карачин заявил, что одним из основных инструментов выявления лучших практик и мониторинга изменений деловой среды в регионах остается Национальный рейтинг инвестиционного климата, который формируется Агентством совместно с деловыми объединениями предпринимателей уже в двенадцатый раз.
Он отметил, что на протяжении нескольких лет Москва, Нижегородская, Тюменская, Новгородская области и Республика Татарстан являются одними из лидеров Национального инвестиционного рейтинга АСИ. Представители этих регионов поделились с участниками Демо-дня своим опытом по таким вопросам, как повышение эффективности выдачи разрешительной документации при строительстве, подключение бизнеса к инженерным сетям, финансовые и нефинансовые инструменты поддержки предприятий, создание механизмов привлечения инвесторов в регион, а также развитие инвестиционной и инновационной инфраструктуры.
"Москва является драйвером технологического прогресса. Столичная промышленность не только высокотехнологична, но и открыта для всех и каждого. Подобные мероприятия становятся важным шагом к масштабированию успешных решений, что позволяет повышать экономическую стабильность страны и улучшать качество жизни людей. Я уверен, что совместными усилиями мы сможем достичь поставленных целей и значительно укрепить наши позиции на рынке инновационных производств", – сказал министр правительства Москвы, руководитель ДИПП Москвы Анатолий Гарбузов.
В декабре 2024 года Рейтинговый комитет утвердил новую структуру и методологию исследования Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ на 2025 год, актуализированную с учетом современных задач и международных практик и учитывают мнения команд субъектов РФ. Теперь структура Нацрейтинга включает восемь направлений, увеличено количество показателей с 70 до 110. С 2025 года АСИ будет публиковать результаты всех регионов, участвующих в Национальном рейтинге.
В рамках мероприятия участники ознакомились с ключевыми проектами индустриального парка "Руднево", они посетили ведущие производства "Нюкон Энерджи" и "ВИП Камилла", а также Федеральный центр беспилотных авиасистем и площадку практической подготовки колледжей Москвы "Руднево".