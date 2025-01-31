СК назвал предварительную причину пожара на северо-западе Москвы
СК: пожар в здании на северо-западе Москвы произошел из-за короткого замыкания
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкПожарные ликвидируют возгорание в двухэтажном административном здании на северо-западе Москвы на площади 2 тысяч "квадратов"
Пожарные ликвидируют возгорание в двухэтажном административном здании на северо-западе Москвы на площади 2 тысяч "квадратов"
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Пожар в здании на северо-западе Москвы произошел, предварительно, из-за короткого замыкания, возбуждено уголовное дело, сообщается в Telegram-канале столичного главка СК России.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, 31 января произошло возгорание административного здания, расположенного в Сходненском тупике в Москве. Предварительно установлено, что причиной возгорания стало короткое замыкание проводки в потолочном пространстве.
В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты столичного СК, проводится осмотр, допрашиваются свидетели, устанавливаются все обстоятельства случившегося. Отмечается, что для установления точной причины возгорания следствием будет назначена пожарно-техническая экспертиза.
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