https://ria.ru/20250131/moskva-1996582325.html

СК назвал предварительную причину пожара на северо-западе Москвы

СК назвал предварительную причину пожара на северо-западе Москвы - РИА Новости, 31.01.2025

СК назвал предварительную причину пожара на северо-западе Москвы

Пожар в здании на северо-западе Москвы произошел, предварительно, из-за короткого замыкания, возбуждено уголовное дело, сообщается в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T12:07:00+03:00

2025-01-31T12:07:00+03:00

2025-01-31T12:07:00+03:00

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Пожар в здании на северо-западе Москвы произошел, предварительно, из-за короткого замыкания, возбуждено уголовное дело, сообщается в Telegram-канале столичного главка СК России. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении. По данным следствия, 31 января произошло возгорание административного здания, расположенного в Сходненском тупике в Москве. Предварительно установлено, что причиной возгорания стало короткое замыкание проводки в потолочном пространстве. В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты столичного СК, проводится осмотр, допрашиваются свидетели, устанавливаются все обстоятельства случившегося. Отмечается, что для установления точной причины возгорания следствием будет назначена пожарно-техническая экспертиза.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)