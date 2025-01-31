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СК назвал предварительную причину пожара на северо-западе Москвы - РИА Новости, 31.01.2025
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12:07 31.01.2025
https://ria.ru/20250131/moskva-1996582325.html
СК назвал предварительную причину пожара на северо-западе Москвы
СК назвал предварительную причину пожара на северо-западе Москвы - РИА Новости, 31.01.2025
СК назвал предварительную причину пожара на северо-западе Москвы
Пожар в здании на северо-западе Москвы произошел, предварительно, из-за короткого замыкания, возбуждено уголовное дело, сообщается в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T12:07:00+03:00
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Пожар в здании на северо-западе Москвы произошел, предварительно, из-за короткого замыкания, возбуждено уголовное дело, сообщается в Telegram-канале столичного главка СК России. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении. По данным следствия, 31 января произошло возгорание административного здания, расположенного в Сходненском тупике в Москве. Предварительно установлено, что причиной возгорания стало короткое замыкание проводки в потолочном пространстве. В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты столичного СК, проводится осмотр, допрашиваются свидетели, устанавливаются все обстоятельства случившегося. Отмечается, что для установления точной причины возгорания следствием будет назначена пожарно-техническая экспертиза.
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происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
СК назвал предварительную причину пожара на северо-западе Москвы

СК: пожар в здании на северо-западе Москвы произошел из-за короткого замыкания

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкПожарные ликвидируют возгорание в двухэтажном административном здании на северо-западе Москвы на площади 2 тысяч "квадратов"
Пожарные ликвидируют возгорание в двухэтажном административном здании на северо-западе Москвы на площади 2 тысяч квадратов - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Пожарные ликвидируют возгорание в двухэтажном административном здании на северо-западе Москвы на площади 2 тысяч "квадратов"
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Пожар в здании на северо-западе Москвы произошел, предварительно, из-за короткого замыкания, возбуждено уголовное дело, сообщается в Telegram-канале столичного главка СК России.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, 31 января произошло возгорание административного здания, расположенного в Сходненском тупике в Москве. Предварительно установлено, что причиной возгорания стало короткое замыкание проводки в потолочном пространстве.
В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты столичного СК, проводится осмотр, допрашиваются свидетели, устанавливаются все обстоятельства случившегося. Отмечается, что для установления точной причины возгорания следствием будет назначена пожарно-техническая экспертиза.
Сотрудник спасательной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 06.01.2025
На северо-востоке Москвы вспыхнул пожар в сауне
6 января, 18:42
 
ПроисшествияМоскваРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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