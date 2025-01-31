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В Москве задержали нового фигуранта дела о финансировании ИГ* - РИА Новости, 31.01.2025
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05:59 31.01.2025
https://ria.ru/20250131/moskva-1996522945.html
В Москве задержали нового фигуранта дела о финансировании ИГ*
В Москве задержали нового фигуранта дела о финансировании ИГ* - РИА Новости, 31.01.2025
В Москве задержали нового фигуранта дела о финансировании ИГ*
Силовики в Москве задержали нового участника финансирования запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство"* (ИГ*) по показаниям... РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T05:59:00+03:00
2025-01-31T05:59:00+03:00
происшествия
россия
москва
сирия
исламское государство*
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Силовики в Москве задержали нового участника финансирования запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство"* (ИГ*) по показаниям осужденного организатора сбора денег боевикам Алима Бегиева, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах. Ранее в правоохранительных органах рассказали, что осужденный организатор финансирования запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство"* Алим Бегиев спустя пять лет после задержания дал показания против еще одного члена группировки. "В Москве по делу о содействии террористической деятельности задержали мужчину. Предварительно, он совершил несколько переводов Бегиеву, предназначенных на финансирование ИГ"*, - рассказал собеседник агентства. Он добавил, что новый фигурант был задержан в декабре 2024 года. Бегиев, находясь за границей, вступил в ИГ*, а вернувшись в 2015 году в Россию, начал искать желающих оказать материальную помощь игиловцам*. Следствие выяснило, что он создал группу в мобильном приложении, в которую стал приглашать проверенных лиц. Всего в это сообщество вошло около 30 участников. Деньги Бегиев собирал на свои банковские карты, а потом переводил их на счета боевиков в Сирии и Ираке. Вместе с Бегиевым были задержаны и 15 его соучастников, Бегиев был приговорен к 17 годам колонии.* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20250128/germaniya-1995976717.html
https://rsport.ria.ru/20241225/boets-1991286548.html
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происшествия, россия, москва, сирия, исламское государство*
Происшествия, Россия, Москва, Сирия, Исламское государство*
В Москве задержали нового фигуранта дела о финансировании ИГ*

По показаниям организатора задержали нового фигуранта дела о финансировании ИГ

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Силовики в Москве задержали нового участника финансирования запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство"* (ИГ*) по показаниям осужденного организатора сбора денег боевикам Алима Бегиева, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах.
Ранее в правоохранительных органах рассказали, что осужденный организатор финансирования запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство"* Алим Бегиев спустя пять лет после задержания дал показания против еще одного члена группировки.
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28 января, 18:11
Москве по делу о содействии террористической деятельности задержали мужчину. Предварительно, он совершил несколько переводов Бегиеву, предназначенных на финансирование ИГ"*, - рассказал собеседник агентства.
Он добавил, что новый фигурант был задержан в декабре 2024 года.
Бегиев, находясь за границей, вступил в ИГ*, а вернувшись в 2015 году в Россию, начал искать желающих оказать материальную помощь игиловцам*.
Следствие выяснило, что он создал группу в мобильном приложении, в которую стал приглашать проверенных лиц. Всего в это сообщество вошло около 30 участников. Деньги Бегиев собирал на свои банковские карты, а потом переводил их на счета боевиков в Сирии и Ираке. Вместе с Бегиевым были задержаны и 15 его соучастников, Бегиев был приговорен к 17 годам колонии.
* Запрещенная в России террористическая организация
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