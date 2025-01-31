В Москве задержали нового фигуранта дела о финансировании ИГ*
По показаниям организатора задержали нового фигуранта дела о финансировании ИГ
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Силовики в Москве задержали нового участника финансирования запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство"* (ИГ*) по показаниям осужденного организатора сбора денег боевикам Алима Бегиева, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах.
Ранее в правоохранительных органах рассказали, что осужденный организатор финансирования запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство"* Алим Бегиев спустя пять лет после задержания дал показания против еще одного члена группировки.
В Германии задержали россиянина за финансирование ИГ*
28 января, 18:11
"В Москве по делу о содействии террористической деятельности задержали мужчину. Предварительно, он совершил несколько переводов Бегиеву, предназначенных на финансирование ИГ"*, - рассказал собеседник агентства.
Он добавил, что новый фигурант был задержан в декабре 2024 года.
Бегиев, находясь за границей, вступил в ИГ*, а вернувшись в 2015 году в Россию, начал искать желающих оказать материальную помощь игиловцам*.
Следствие выяснило, что он создал группу в мобильном приложении, в которую стал приглашать проверенных лиц. Всего в это сообщество вошло около 30 участников. Деньги Бегиев собирал на свои банковские карты, а потом переводил их на счета боевиков в Сирии и Ираке. Вместе с Бегиевым были задержаны и 15 его соучастников, Бегиев был приговорен к 17 годам колонии.
* Запрещенная в России террористическая организация
Следователи узнали о поездке бойца ММА в Турцию для вступления в ИГ*
25 декабря 2024, 16:36