https://ria.ru/20250131/moskva-1996522945.html

В Москве задержали нового фигуранта дела о финансировании ИГ*

В Москве задержали нового фигуранта дела о финансировании ИГ* - РИА Новости, 31.01.2025

В Москве задержали нового фигуранта дела о финансировании ИГ*

Силовики в Москве задержали нового участника финансирования запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство"* (ИГ*) по показаниям... РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T05:59:00+03:00

2025-01-31T05:59:00+03:00

2025-01-31T05:59:00+03:00

происшествия

россия

москва

сирия

исламское государство*

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Силовики в Москве задержали нового участника финансирования запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство"* (ИГ*) по показаниям осужденного организатора сбора денег боевикам Алима Бегиева, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах. Ранее в правоохранительных органах рассказали, что осужденный организатор финансирования запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство"* Алим Бегиев спустя пять лет после задержания дал показания против еще одного члена группировки. "В Москве по делу о содействии террористической деятельности задержали мужчину. Предварительно, он совершил несколько переводов Бегиеву, предназначенных на финансирование ИГ"*, - рассказал собеседник агентства. Он добавил, что новый фигурант был задержан в декабре 2024 года. Бегиев, находясь за границей, вступил в ИГ*, а вернувшись в 2015 году в Россию, начал искать желающих оказать материальную помощь игиловцам*. Следствие выяснило, что он создал группу в мобильном приложении, в которую стал приглашать проверенных лиц. Всего в это сообщество вошло около 30 участников. Деньги Бегиев собирал на свои банковские карты, а потом переводил их на счета боевиков в Сирии и Ираке. Вместе с Бегиевым были задержаны и 15 его соучастников, Бегиев был приговорен к 17 годам колонии.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20250128/germaniya-1995976717.html

https://rsport.ria.ru/20241225/boets-1991286548.html

россия

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происшествия, россия, москва, сирия, исламское государство*