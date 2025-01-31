https://ria.ru/20250131/morspassluzhby-1996608800.html

В затонувших частях танкеров могут находиться до 3,9 тысячи тонн мазута

В затонувших частях танкеров могут находиться до 3,9 тысячи тонн мазута - РИА Новости, 31.01.2025

В затонувших частях танкеров могут находиться до 3,9 тысячи тонн мазута

В затонувших в Черном море частях танкеров может находиться еще до 3,9 тысячи тонн мазута, заявил заместитель руководителя ФГБУ "Морспасслужба" Александр... РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T13:31:00+03:00

2025-01-31T13:31:00+03:00

2025-01-31T15:04:00+03:00

черное море

крушение двух танкеров в керченском проливе

происшествия

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. В затонувших в Черном море частях танкеров может находиться еще до 3,9 тысячи тонн мазута, заявил заместитель руководителя ФГБУ "Морспасслужба" Александр Науменко."По оценкам на сегодняшний день, в затонувших частях танкеров может находиться еще до 3900 тонн мазута", - сказал Науменко на круглом столе "Пути повышения эффективности работ по ликвидации нефтепродуктов в море и на берегу и меры по снижению воздействия на дикую природу и рекреационный потенциал региона" в Общественной палате РФ.В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов.Из трещины в корме "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. Впоследствии из кормы выкачали более 1,4 тысячи тонн мазута, специалисты начали ее демонтаж.Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря – в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли Севастополя. На полуострове в прибрежных регионах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера, в Севастополе 24 января введен режим ЧС федерального характера.

https://ria.ru/20250130/tanker-1996457968.html

https://ria.ru/20250129/tanker-1996176719.html

черное море

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

черное море, крушение двух танкеров в керченском проливе, происшествия