В затонувших частях танкеров могут находиться до 3,9 тысячи тонн мазута
В затонувших частях танкеров могут оставаться еще до 3,9 тыс тонн мазута
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкПоследствия разлива нефтепродуктов на побережье Черного моря
Последствия разлива нефтепродуктов на побережье Черного моря
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. В затонувших в Черном море частях танкеров может находиться еще до 3,9 тысячи тонн мазута, заявил заместитель руководителя ФГБУ "Морспасслужба" Александр Науменко.
"По оценкам на сегодняшний день, в затонувших частях танкеров может находиться еще до 3900 тонн мазута", - сказал Науменко на круглом столе "Пути повышения эффективности работ по ликвидации нефтепродуктов в море и на берегу и меры по снижению воздействия на дикую природу и рекреационный потенциал региона" в Общественной палате РФ.
В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов.
Из трещины в корме "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. Впоследствии из кормы выкачали более 1,4 тысячи тонн мазута, специалисты начали ее демонтаж.
Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря – в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли Севастополя. На полуострове в прибрежных регионах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера, в Севастополе 24 января введен режим ЧС федерального характера.