РИА Новости и Серафимо-Дивеевский монастырь запустили подкаст
РИА Новости и Серафимо-Дивеевский монастырь запустили подкаст "Вот оно, Дивеево"
Серафимо-Дивеевский монастырь. Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь и РИА Новости запустили подкаст "Вот оно, Дивеево", посвященный истории и духовной жизни монастыря.
"Совместно со Свято-Троицким Серафимо-Дивеевским женским монастырем на протяжении полугода работали над новым подкастом "Вот оно, Дивеево". Экспертом эпизодов выступила насельница Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского женского монастыря монахиня Макария (Огудина), а озвучил подкаст заслуженный артист РФ Юрий Викторович Беляев и сама матушка Макария. Получилась очень сильная работа", – рассказали в дирекции новых медиа медиагруппы "Россия сегодня".
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Подкаст доступен на сайте ria.ru, а также в сервисах "Яндекс Музыка", Apple Podcasts и Soundstream, а также в VK и Castbox. Восемь его эпизодов посвящены интереснейшим эпизодам истории Дивеевской обители, подвижничеству преподобного Серафима Саровского и других дивеевских святых.
Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь основан в XVIII веке и является объектом культурного наследия России. Обитель, расположенная в селе Дивеево Нижегородской области, почитается верующими как четвертый земной удел Богородицы – земля, которая находится под ее особым покровительством. В Троицком соборе монастыря хранятся мощи преподобного Серафима Саровского.
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