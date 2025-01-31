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РИА Новости и Серафимо-Дивеевский монастырь запустили подкаст - РИА Новости, 31.01.2025
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Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
17:49 31.01.2025 (обновлено: 17:56 31.01.2025)
https://ria.ru/20250131/monastyr-1996693298.html
РИА Новости и Серафимо-Дивеевский монастырь запустили подкаст
РИА Новости и Серафимо-Дивеевский монастырь запустили подкаст - РИА Новости, 31.01.2025
РИА Новости и Серафимо-Дивеевский монастырь запустили подкаст
Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь и РИА Новости запустили подкаст "Вот оно, Дивеево", посвященный истории и духовной жизни монастыря. РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T17:49:00+03:00
2025-01-31T17:56:00+03:00
религия
россия
нижегородская область
серафим саровский (прохор мошнин)
миа "россия сегодня"
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь и РИА Новости запустили подкаст "Вот оно, Дивеево", посвященный истории и духовной жизни монастыря. "Совместно со Свято-Троицким Серафимо-Дивеевским женским монастырем на протяжении полугода работали над новым подкастом "Вот оно, Дивеево". Экспертом эпизодов выступила насельница Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского женского монастыря монахиня Макария (Огудина), а озвучил подкаст заслуженный артист РФ Юрий Викторович Беляев и сама матушка Макария. Получилась очень сильная работа", – рассказали в дирекции новых медиа медиагруппы "Россия сегодня". Подкаст доступен на сайте ria.ru, а также в сервисах "Яндекс Музыка", Apple Podcasts и Soundstream, а также в VK и Castbox. Восемь его эпизодов посвящены интереснейшим эпизодам истории Дивеевской обители, подвижничеству преподобного Серафима Саровского и других дивеевских святых. Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь основан в XVIII веке и является объектом культурного наследия России. Обитель, расположенная в селе Дивеево Нижегородской области, почитается верующими как четвертый земной удел Богородицы – земля, которая находится под ее особым покровительством. В Троицком соборе монастыря хранятся мощи преподобного Серафима Саровского.
https://sn.ria.ru/20250128/osvobozhdenie-1995952746.html
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60
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россия, нижегородская область, серафим саровский (прохор мошнин), миа "россия сегодня"
Религия, Россия, Нижегородская область, Серафим Саровский (Прохор Мошнин), МИА "Россия сегодня"
РИА Новости и Серафимо-Дивеевский монастырь запустили подкаст

РИА Новости и Серафимо-Дивеевский монастырь запустили подкаст "Вот оно, Дивеево"

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСерафимо-Дивеевский монастырь
Серафимо-Дивеевский монастырь - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Серафимо-Дивеевский монастырь. Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь и РИА Новости запустили подкаст "Вот оно, Дивеево", посвященный истории и духовной жизни монастыря.
"Совместно со Свято-Троицким Серафимо-Дивеевским женским монастырем на протяжении полугода работали над новым подкастом "Вот оно, Дивеево". Экспертом эпизодов выступила насельница Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского женского монастыря монахиня Макария (Огудина), а озвучил подкаст заслуженный артист РФ Юрий Викторович Беляев и сама матушка Макария. Получилась очень сильная работа", – рассказали в дирекции новых медиа медиагруппы "Россия сегодня".
Пресс-конференция в формате видеомоста Москва — Петропавловск-Камчатский — Южно-Сахалинск, посвященная старту проекта Освобождение. Мир народам - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
РИА Новости представило проект "Освобождение. Мир народам"
28 января, 17:04
Подкаст доступен на сайте ria.ru, а также в сервисах "Яндекс Музыка", Apple Podcasts и Soundstream, а также в VK и Castbox. Восемь его эпизодов посвящены интереснейшим эпизодам истории Дивеевской обители, подвижничеству преподобного Серафима Саровского и других дивеевских святых.
Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь основан в XVIII веке и является объектом культурного наследия России. Обитель, расположенная в селе Дивеево Нижегородской области, почитается верующими как четвертый земной удел Богородицы – земля, которая находится под ее особым покровительством. В Троицком соборе монастыря хранятся мощи преподобного Серафима Саровского.
Изображение Троице-Сергиевой лавры - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
Троице-Сергиева Лавра и РИА Новости запускают подкаст “Дорога в Лавру”
31 мая 2024, 00:13
 
РелигияРоссияНижегородская областьСерафим Саровский (Прохор Мошнин)МИА "Россия сегодня"
 
 
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