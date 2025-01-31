https://ria.ru/20250131/monastyr-1996693298.html

РИА Новости и Серафимо-Дивеевский монастырь запустили подкаст

РИА Новости и Серафимо-Дивеевский монастырь запустили подкаст - РИА Новости, 31.01.2025

РИА Новости и Серафимо-Дивеевский монастырь запустили подкаст

Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь и РИА Новости запустили подкаст "Вот оно, Дивеево", посвященный истории и духовной жизни монастыря. РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T17:49:00+03:00

2025-01-31T17:49:00+03:00

2025-01-31T17:56:00+03:00

религия

россия

нижегородская область

серафим саровский (прохор мошнин)

миа "россия сегодня"

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь и РИА Новости запустили подкаст "Вот оно, Дивеево", посвященный истории и духовной жизни монастыря. "Совместно со Свято-Троицким Серафимо-Дивеевским женским монастырем на протяжении полугода работали над новым подкастом "Вот оно, Дивеево". Экспертом эпизодов выступила насельница Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского женского монастыря монахиня Макария (Огудина), а озвучил подкаст заслуженный артист РФ Юрий Викторович Беляев и сама матушка Макария. Получилась очень сильная работа", – рассказали в дирекции новых медиа медиагруппы "Россия сегодня". Подкаст доступен на сайте ria.ru, а также в сервисах "Яндекс Музыка", Apple Podcasts и Soundstream, а также в VK и Castbox. Восемь его эпизодов посвящены интереснейшим эпизодам истории Дивеевской обители, подвижничеству преподобного Серафима Саровского и других дивеевских святых. Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь основан в XVIII веке и является объектом культурного наследия России. Обитель, расположенная в селе Дивеево Нижегородской области, почитается верующими как четвертый земной удел Богородицы – земля, которая находится под ее особым покровительством. В Троицком соборе монастыря хранятся мощи преподобного Серафима Саровского.

https://sn.ria.ru/20250128/osvobozhdenie-1995952746.html

https://ria.ru/20240531/podkast-1949536192.html

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россия, нижегородская область, серафим саровский (прохор мошнин), миа "россия сегодня"