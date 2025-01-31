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Соцпартия Молдавии не исключила сотрудничества с "Альтернативой" - РИА Новости, 31.01.2025
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17:46 31.01.2025 (обновлено: 17:47 31.01.2025)
https://ria.ru/20250131/moldaviya-1996692084.html
Соцпартия Молдавии не исключила сотрудничества с "Альтернативой"
Соцпартия Молдавии не исключила сотрудничества с "Альтернативой" - РИА Новости, 31.01.2025
Соцпартия Молдавии не исключила сотрудничества с "Альтернативой"
Соцпартия Молдавии не исключает возможности сотрудничества с новым политическим блоком "Альтернатива", созданным оппозиционными партиями, сообщили в пятницу в... РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T17:46:00+03:00
2025-01-31T17:47:00+03:00
в мире
молдавия
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КИШИНЕВ, 31 янв - РИА Новости. Соцпартия Молдавии не исключает возможности сотрудничества с новым политическим блоком "Альтернатива", созданным оппозиционными партиями, сообщили в пятницу в пресс-службе политформирования. Ранее в пятницу мэр Кишинева Ион Чебан сообщил, что его партия "Движение национальной альтернативы" сформировала политический блок с Партией развития и Объединения Молдавии (ПРОМ), партией "Гражданский конгресс", а также командой экс-генпрокурора и бывшего кандидата в президенты Александра Стояногло. Новый блок получил название "Альтернатива". "Партия социалистов Республики Молдова приняла к сведению появление новой политической структуры на политической сцене Молдавии. Таким образом, есть реальные шансы для партии "Действие и солидарность" уйти в историю благодаря объединенным усилиям оппозиции", - сообщили РИА Новости в пресс-службе партии в ответ на просьбу прокомментировать возможность сотрудничества социалистов с новым блоком. Также в Соцпартии отметили важность появления "альтернативы в проевропейском сегменте" молдавских политсил, поскольку до этого за продвижение евроинтеграции отвечала только правящая партия "Действие и солидарность". Парламентские выборы в Молдавии проходят раз в четыре года, очередные выборы запланированы на вторую половину 2025 года.
https://ria.ru/20250130/energocom-1996455758.html
https://ria.ru/20250129/moldavija-1996208226.html
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в мире, молдавия, кишинев, ион чебан, александр стояногло
В мире, Молдавия, Кишинев, Ион Чебан, Александр Стояногло
Соцпартия Молдавии не исключила сотрудничества с "Альтернативой"

Соцпартия Молдавии не исключила сотрудничества с блоком оппозиции "Альтернатива"

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
© Sputnik / Михай Карауш
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Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 31 янв - РИА Новости. Соцпартия Молдавии не исключает возможности сотрудничества с новым политическим блоком "Альтернатива", созданным оппозиционными партиями, сообщили в пятницу в пресс-службе политформирования.
Ранее в пятницу мэр Кишинева Ион Чебан сообщил, что его партия "Движение национальной альтернативы" сформировала политический блок с Партией развития и Объединения Молдавии (ПРОМ), партией "Гражданский конгресс", а также командой экс-генпрокурора и бывшего кандидата в президенты Александра Стояногло. Новый блок получил название "Альтернатива".
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"Партия социалистов Республики Молдова приняла к сведению появление новой политической структуры на политической сцене Молдавии. Таким образом, есть реальные шансы для партии "Действие и солидарность" уйти в историю благодаря объединенным усилиям оппозиции", - сообщили РИА Новости в пресс-службе партии в ответ на просьбу прокомментировать возможность сотрудничества социалистов с новым блоком.
Также в Соцпартии отметили важность появления "альтернативы в проевропейском сегменте" молдавских политсил, поскольку до этого за продвижение евроинтеграции отвечала только правящая партия "Действие и солидарность".
Парламентские выборы в Молдавии проходят раз в четыре года, очередные выборы запланированы на вторую половину 2025 года.
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