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Кишинев заявил, что помогает ПМР, чтобы не остаться без энергии из Румынии - РИА Новости, 31.01.2025
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17:06 31.01.2025 (обновлено: 18:03 31.01.2025)
https://ria.ru/20250131/moldaviya-1996681288.html
Кишинев заявил, что помогает ПМР, чтобы не остаться без энергии из Румынии
Кишинев заявил, что помогает ПМР, чтобы не остаться без энергии из Румынии - РИА Новости, 31.01.2025
Кишинев заявил, что помогает ПМР, чтобы не остаться без энергии из Румынии
Кишинев помогает Приднестровью с газом, поскольку Тирасполь может прервать поставки электричества, закупаемого в Румынии, заявил премьер-министр Молдавии Дорин... РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T17:06:00+03:00
2025-01-31T18:03:00+03:00
молдавия
кишинев
румыния
дорин речан
вадим красносельский
евросоюз
газпром
транзит газа через украину
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КИШИНЕВ, 31 янв — РИА Новости. Кишинев помогает Приднестровью с газом, поскольку Тирасполь может прервать поставки электричества, закупаемого в Румынии, заявил премьер-министр Молдавии Дорин Речан.Глава правительства напомнил, что линия электропередачи Исакча — Вулканешты — Кишинев проходит через Молдавскую ГРЭС, расположенную в Приднестровье."Тогда (если ПМР прервет поставку энергии на правый берег. — Прим. ред.) и у нас будут проблемы с электроэнергией, которую мы сегодня поставляем из Румынии по электролинии, проходящей через эту территорию (Приднестровье. — Прим. ред.)", — заявил политик.По его словам, Кишинев должен действовать так, чтобы "обеспечить мир и безопасность в стране"."На левом берегу Днестра находятся наши граждане, которые мерзнут, у которых нет света и воды. Это, в конце концов, по-христиански помочь. Тем более что ЕС предложил нам безвозвратную финансовую помощь", — добавил Речан.В пятницу пресс-служба правительства Молдавии сообщила, что компания Energocom использует 20 миллионов евро из европейского гранта, чтобы закупить газ для гуманитарной помощи Приднестровью. В правительстве добавили, что еще десять миллионов евро от ЕС потратят на закупку электроэнергии для поддержки населения и нужд Молдавии. В свою очередь, глава Приднестровья Вадим Красносельский заявил в пятницу РИА Новости, что Молдавия не предлагала Тирасполю никакой конкретной помощи из-за ситуации с газом.Политик подчеркнул, что ПМР просила Кишинев вернуть взысканные в течение прошлого года таможенные пошлины, перестать препятствовать экспорту готовой продукции, снять банковские ограничения, но "никакого движения навстречу не было".Официальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что Москва делает все усилия для гуманитарных поставок газа в Приднестровье по альтернативным маршрутам. Для урегулирования энергокризиса Украине достаточно возобновить транзит газа, а Молдавии — признать долг перед "Газпромом", но этого пока не произошло.С начала года Приднестровье и Молдавия остались без газа из-за прекращения Украиной транзита и нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому". Если Молдавия получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается лишь на росте тарифов для населения, то ПМР оказалась в полной газовой блокаде. Молдавская ГРЭС, расположенная на территории непризнанной республики, перешла на угольную генерацию электроэнергии.С 3 января в Приднестровье начались веерные отключения электричества, в многоквартирных домах нет отопления и горячей воды, тогда как на улице температура воздуха ниже нуля.
https://ria.ru/20250131/moldaviya-1996529760.html
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молдавия, кишинев, румыния, дорин речан, вадим красносельский, евросоюз, газпром, транзит газа через украину, в мире, приднестровская молдавская республика, россия, украина
Молдавия, Кишинев, Румыния, Дорин Речан, Вадим Красносельский, Евросоюз, Газпром, транзит газа через Украину, В мире, Приднестровская Молдавская Республика, Россия, Украина
Кишинев заявил, что помогает ПМР, чтобы не остаться без энергии из Румынии

Речан: Кишинев помогает с газом, так как ПМР может прервать поставки из Румынии

© РИА Новости / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкПремьер-министр Молдавии Дорин Речан
Премьер-министр Молдавии Дорин Речан - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
© РИА Новости / Дмитрий Осматеско
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Премьер-министр Молдавии Дорин Речан. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 31 янв — РИА Новости. Кишинев помогает Приднестровью с газом, поскольку Тирасполь может прервать поставки электричества, закупаемого в Румынии, заявил премьер-министр Молдавии Дорин Речан.
Глава правительства напомнил, что линия электропередачи Исакча — Вулканешты — Кишинев проходит через Молдавскую ГРЭС, расположенную в Приднестровье.
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"Тогда (если ПМР прервет поставку энергии на правый берег. — Прим. ред.) и у нас будут проблемы с электроэнергией, которую мы сегодня поставляем из Румынии по электролинии, проходящей через эту территорию (Приднестровье. — Прим. ред.)", — заявил политик.

Речан предупреждал, что Молдавия может столкнуться с дефицитом электроэнергии, поскольку Молдавская ГРЭС не может вырабатывать ее для правого берега Днестра, а закупка у других поставщиков приводит к росту тарифов. Компания Energocom заявила, что в январе будет обеспечивать потребности Кишинева за счет местного производства и импорта из Румынии.

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По его словам, Кишинев должен действовать так, чтобы "обеспечить мир и безопасность в стране".
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В пятницу пресс-служба правительства Молдавии сообщила, что компания Energocom использует 20 миллионов евро из европейского гранта, чтобы закупить газ для гуманитарной помощи Приднестровью. В правительстве добавили, что еще десять миллионов евро от ЕС потратят на закупку электроэнергии для поддержки населения и нужд Молдавии.
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В свою очередь, глава Приднестровья Вадим Красносельский заявил в пятницу РИА Новости, что Молдавия не предлагала Тирасполю никакой конкретной помощи из-за ситуации с газом.
Политик подчеркнул, что ПМР просила Кишинев вернуть взысканные в течение прошлого года таможенные пошлины, перестать препятствовать экспорту готовой продукции, снять банковские ограничения, но "никакого движения навстречу не было".
Официальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что Москва делает все усилия для гуманитарных поставок газа в Приднестровье по альтернативным маршрутам. Для урегулирования энергокризиса Украине достаточно возобновить транзит газа, а Молдавии — признать долг перед "Газпромом", но этого пока не произошло.
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С 3 января в Приднестровье начались веерные отключения электричества, в многоквартирных домах нет отопления и горячей воды, тогда как на улице температура воздуха ниже нуля.
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