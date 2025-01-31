https://ria.ru/20250131/moldavija-1996645851.html

Оппозиционные партии Молдавии создадут политический блок "Альтернатива"

Оппозиционные партии Молдавии создадут политический блок "Альтернатива" - РИА Новости, 31.01.2025

Оппозиционные партии Молдавии создадут политический блок "Альтернатива"

Три оппозиционные партии Молдавии, а также бывший генпрокурор и экс-кандидат в президенты Александр Стояногло приняли решение создать политический блок... РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T15:13:00+03:00

2025-01-31T15:13:00+03:00

2025-01-31T15:13:00+03:00

в мире

молдавия

кишинев

ион чебан

александр стояногло

ион кику

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КИШИНЕВ, 31 янв - РИА Новости. Три оппозиционные партии Молдавии, а также бывший генпрокурор и экс-кандидат в президенты Александр Стояногло приняли решение создать политический блок "Альтернатива", сообщил на брифинге мэр Кишинева, лидер партии "Движение национальной альтернативы" Ион Чебан. "Мы решили объединить силы в надежде принести результаты для жителей Молдавии, мы знаем, что подобное возможно. Сегодня мы сообщает о намерении создать политический блок "Альтернатива", в который войдут три партии и команда Александра Стояногло во главе с ним. Блок "Альтернатива" - это то, что нужно Молдавии сейчас", - сказал Чебан. В состав блока помимо команды Стояногло войдут партия Чебана "Движение национальной альтернативы", Партия развития и Объединения Молдавии (ПРОМ) под руководством экс-премьера Ион Кику, а также партия "Гражданский конгресс". По словам Чебана, Молдавию нужно срочно выводить из кризиса, провести действия по модернизации страны, чтобы вернуть доверие граждан к органам власти. Он подчеркнул, что новый блок поддерживает идею евроинтеграции. Стояногло на том же брифинге добавил, что у блока есть команда профессионалов, которая готова взять на себя ответственность за руководство страной. Кику добавил, что главная проблема сегодняшнего правительства - это некомпетентность, поэтому Молдавия регулярно оказывается в кризисных ситуациях. Парламентские выборы в Молдавии проходят раз в четыре года, очередные выборы запланированы на вторую половину 2025 года.

https://ria.ru/20250128/gosdolg-1995850017.html

https://ria.ru/20250128/moldaviya-1995974133.html

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в мире, молдавия, кишинев, ион чебан, александр стояногло, ион кику