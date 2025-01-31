https://ria.ru/20250131/mogila-1996730292.html

Во Франции вандалы осквернили могилу Жана-Мари Ле Пена

Во Франции вандалы осквернили могилу Жана-Мари Ле Пена - РИА Новости, 31.01.2025

Во Франции вандалы осквернили могилу Жана-Мари Ле Пена

Могилу основателя правой партии "Национальный фронт" (ныне "Национальное объединение") Жана-Мари Ле Пена осквернили вандалы, сообщила его внучка, евродепутат... РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T22:46:00+03:00

2025-01-31T22:46:00+03:00

2025-01-31T22:46:00+03:00

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ПАРИЖ, 31 янв – РИА Новости. Могилу основателя правой партии "Национальный фронт" (ныне "Национальное объединение") Жана-Мари Ле Пена осквернили вандалы, сообщила его внучка, евродепутат Марион Марешаль. На фотографии, которую она разместила в Х, видно, что гранитный крест раздроблен на мелкие куски, цветы вырваны с корнем и брошены вместе с землей на могилу политика на кладбище в его родном городе Ла-Трините-сюр-Мер. Это семейное захоронение рода Ле Пен, где так же покоятся отец и мать политика. "Вы разрушили могилу наших предков. Вы думаете, что сможете разбить нам сердца, запугать нас? Но нашим ответом будет борьба с вами всегда и ещё сильнее, поколение за поколением. Наша решимость будет соответствовать вашему позору", - написала Марешаль. "Нет слов, чтобы описать людей, нападающих на самое святое. Те, кто нападает на мертвых, способны на самое худшее против живых", - также написала в Х одна из дочерей Ле Пена, Мари Каролин. Как сообщило издание Liberation, нападение произошло в ночь на пятницу, кладбище временно закрыли для посетителей. Прокуратура города Лорьян начала расследование, оно поручено жандармерии этого портового города. Ле Пен скончался 7 января в возрасте 96 лет в окружении семьи в медицинском учреждении рядом с Парижем. Он был похоронен 11 января в его родном городе на северо-западе Франции. Ле Пен, по образованию юрист, в 28 лет стал самым молодым депутатом парламента, избравшись от партии крайне правого политика Пьера Пужада, поддержавшего коллаборационистское правительство Виши. В 1972 году Ле Пен основал партию "Национальный фронт", имевшую консерваторскую и националистическую идеологию. Он возглавлял её до 2011 года, после чего его сменила его дочь Марин Ле Пен. В 2015 году он был исключен из партии. За свою карьеру он пять раз участвовал в президентских выборах – в 1974, 1988, 1995, 2002 и 2007 годах. В 2002 году Ле Пен вышел во второй тур, что стало сенсацией, но уступил Жаку Шираку. Ле Пен имел репутацию скандального политика за бурные дебаты, часто с применением физической силы, и расистские и антимусульманские высказывания, за которые не раз был оштрафован. Марин Ле Пен многие годы пытается отойти от наследия отца, неоднократно осужденного за разжигание ненависти на почве расизма. С этим связано и переименование партии в "Национальное объединение". В последние годы против Жана-Мари Ле Пена, Марин Ле Пен и других членов "Национального объединения" шло расследование по обвинению в растрате средств Европарламента путем якобы фиктивного найма ассистентов евродепутатов партии. Процесс прошел осенью 2024 года, однако состояние здоровья Ле Пена резко ухудшилось в последние годы, и по этой причине суд освободил его от необходимости являться на слушания. С прошлого года его дочери – Марин Ле Пен, а также две ее сестры Мари-Каролин и Ян Ле Пен являлись бенефициарами "мандата на защиту" - меры, сравнимой с опекой, - которая позволяла им совершать различные действия от имени своего отца.

https://ria.ru/20250109/lepen-1993012635.html

https://ria.ru/20250130/frantsiya-1996225576.html

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в мире, париж, франция, марин ле пен, жак ширак, европарламент, жан-мари ле пен