https://ria.ru/20250131/mkkk-1996711620.html

МККК прокомментировал расправу ВСУ над жителями в Русском Поречном

МККК прокомментировал расправу ВСУ над жителями в Русском Поречном - РИА Новости, 31.01.2025

МККК прокомментировал расправу ВСУ над жителями в Русском Поречном

Гражданские лица на оккупированных территориях должны быть защищены от пыток и убийств в соответствии с международным правом, заявила РИА Новости официальный... РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T19:40:00+03:00

2025-01-31T19:40:00+03:00

2025-01-31T19:42:00+03:00

в мире

русское поречное

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ЖЕНЕВА, 31 янв - РИА Новости, Юрий Апрелефф. Гражданские лица на оккупированных территориях должны быть защищены от пыток и убийств в соответствии с международным правом, заявила РИА Новости официальный представитель Международного Комитета Красного Креста (МККК) Фатима Сатор на просьбу прокомментировать видео о зверствах ВСУ в селе Русское Поречное Курской области."Хотя мы не можем комментировать конкретные случаи, защита гражданских лиц и их имущества во время вооруженного конфликта является краеугольным камнем международного гуманитарного права (МГП). МГП также обеспечивает дополнительную защиту особо уязвимых групп гражданского населения, таких как женщины, дети и перемещенные лица. МГП предписывает, что с гражданскими лицами, находящимися во власти вражеских сил, следует обращаться гуманно при любых обстоятельствах, без какой-либо дискриминации. Они должны быть защищены от всех форм насилия и унижающего достоинство обращения, включая пытки и убийства", - сказала она.Ранее военнослужащие группировки "Север" сообщали РИА Новости о найденных телах мирных жителей, замученных военными ВСУ, в частности, стариков, в том числе связанных. Тела обнаружили в подвалах домов в освобожденном от украинских военных селе Русское Поречное в Суджанском районе Курской области.Главным военным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело в отношении участников вооруженных украинских формирований, причастных к террористическому акту против мирного населения Курской области (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ).По данным следствия, в январе украинские боевики, находясь в населенном пункте Русское Поречное в Курской области, убили не менее семи мирных граждан, укрывавшихся в подвалах жилых домов.Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются органами прокуратуры и Следственного комитета РФ. Среди совершивших такие преступления есть осужденные и ожидающие вынесения приговора.Ранее президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники найдены и наказаны. Он также подчеркнул, что киевский режим каждый день совершает преступления против своего народа и народа России, поэтому задача органов военной юстиции зафиксировать все эти преступления, особенно против гражданского мирного населения, а задача специальных служб - найти и покарать преступников.

https://ria.ru/20250131/vsu-1996598782.html

https://ria.ru/20250131/guardian-1996591604.html

https://ria.ru/20250131/plennyy-1996526172.html

русское поречное

россия

курская область

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в мире, русское поречное, международный комитет красного креста (мккк), вооруженные силы украины, россия, владимир путин, курская область