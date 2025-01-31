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МККК прокомментировал расправу ВСУ над жителями в Русском Поречном - РИА Новости, 31.01.2025
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19:40 31.01.2025 (обновлено: 19:42 31.01.2025)
https://ria.ru/20250131/mkkk-1996711620.html
МККК прокомментировал расправу ВСУ над жителями в Русском Поречном
МККК прокомментировал расправу ВСУ над жителями в Русском Поречном - РИА Новости, 31.01.2025
МККК прокомментировал расправу ВСУ над жителями в Русском Поречном
Гражданские лица на оккупированных территориях должны быть защищены от пыток и убийств в соответствии с международным правом, заявила РИА Новости официальный... РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T19:40:00+03:00
2025-01-31T19:42:00+03:00
в мире
русское поречное
международный комитет красного креста (мккк)
вооруженные силы украины
россия
владимир путин
курская область
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ЖЕНЕВА, 31 янв - РИА Новости, Юрий Апрелефф. Гражданские лица на оккупированных территориях должны быть защищены от пыток и убийств в соответствии с международным правом, заявила РИА Новости официальный представитель Международного Комитета Красного Креста (МККК) Фатима Сатор на просьбу прокомментировать видео о зверствах ВСУ в селе Русское Поречное Курской области."Хотя мы не можем комментировать конкретные случаи, защита гражданских лиц и их имущества во время вооруженного конфликта является краеугольным камнем международного гуманитарного права (МГП). МГП также обеспечивает дополнительную защиту особо уязвимых групп гражданского населения, таких как женщины, дети и перемещенные лица. МГП предписывает, что с гражданскими лицами, находящимися во власти вражеских сил, следует обращаться гуманно при любых обстоятельствах, без какой-либо дискриминации. Они должны быть защищены от всех форм насилия и унижающего достоинство обращения, включая пытки и убийства", - сказала она.Ранее военнослужащие группировки "Север" сообщали РИА Новости о найденных телах мирных жителей, замученных военными ВСУ, в частности, стариков, в том числе связанных. Тела обнаружили в подвалах домов в освобожденном от украинских военных селе Русское Поречное в Суджанском районе Курской области.Главным военным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело в отношении участников вооруженных украинских формирований, причастных к террористическому акту против мирного населения Курской области (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ).По данным следствия, в январе украинские боевики, находясь в населенном пункте Русское Поречное в Курской области, убили не менее семи мирных граждан, укрывавшихся в подвалах жилых домов.Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются органами прокуратуры и Следственного комитета РФ. Среди совершивших такие преступления есть осужденные и ожидающие вынесения приговора.Ранее президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники найдены и наказаны. Он также подчеркнул, что киевский режим каждый день совершает преступления против своего народа и народа России, поэтому задача органов военной юстиции зафиксировать все эти преступления, особенно против гражданского мирного населения, а задача специальных служб - найти и покарать преступников.
https://ria.ru/20250131/vsu-1996598782.html
https://ria.ru/20250131/guardian-1996591604.html
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русское поречное
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в мире, русское поречное, международный комитет красного креста (мккк), вооруженные силы украины, россия, владимир путин, курская область
В мире, Русское Поречное, Международный комитет Красного Креста (МККК), Вооруженные силы Украины, Россия, Владимир Путин, Курская область
МККК прокомментировал расправу ВСУ над жителями в Русском Поречном

МККК про действия ВСУ в Русском Поречном: гражданские лица должны быть защищены

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаг на здании Международного комитета Красного Креста (МККК) в Женеве
Флаг на здании Международного комитета Красного Креста (МККК) в Женеве - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаг на здании Международного комитета Красного Креста (МККК) в Женеве. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 31 янв - РИА Новости, Юрий Апрелефф. Гражданские лица на оккупированных территориях должны быть защищены от пыток и убийств в соответствии с международным правом, заявила РИА Новости официальный представитель Международного Комитета Красного Креста (МККК) Фатима Сатор на просьбу прокомментировать видео о зверствах ВСУ в селе Русское Поречное Курской области.
"Хотя мы не можем комментировать конкретные случаи, защита гражданских лиц и их имущества во время вооруженного конфликта является краеугольным камнем международного гуманитарного права (МГП). МГП также обеспечивает дополнительную защиту особо уязвимых групп гражданского населения, таких как женщины, дети и перемещенные лица. МГП предписывает, что с гражданскими лицами, находящимися во власти вражеских сил, следует обращаться гуманно при любых обстоятельствах, без какой-либо дискриминации. Они должны быть защищены от всех форм насилия и унижающего достоинство обращения, включая пытки и убийства", - сказала она.
Петренко: Боевики ВСУ убили 22 мирных жителя курского села Русское Поречное - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
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Ранее военнослужащие группировки "Север" сообщали РИА Новости о найденных телах мирных жителей, замученных военными ВСУ, в частности, стариков, в том числе связанных. Тела обнаружили в подвалах домов в освобожденном от украинских военных селе Русское Поречное в Суджанском районе Курской области.
Главным военным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело в отношении участников вооруженных украинских формирований, причастных к террористическому акту против мирного населения Курской области (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ).
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Вчера, 12:35
По данным следствия, в январе украинские боевики, находясь в населенном пункте Русское Поречное в Курской области, убили не менее семи мирных граждан, укрывавшихся в подвалах жилых домов.
Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются органами прокуратуры и Следственного комитета РФ. Среди совершивших такие преступления есть осужденные и ожидающие вынесения приговора.
Ранее президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники найдены и наказаны. Он также подчеркнул, что киевский режим каждый день совершает преступления против своего народа и народа России, поэтому задача органов военной юстиции зафиксировать все эти преступления, особенно против гражданского мирного населения, а задача специальных служб - найти и покарать преступников.
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В миреРусское ПоречноеМеждународный комитет Красного Креста (МККК)Вооруженные силы УкраиныРоссияВладимир ПутинКурская область
 
 
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