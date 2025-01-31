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Мишустин попросил Киргизию пересмотреть подход к российским компаниям

Мишустин попросил Киргизию пересмотреть подход к российским компаниям - РИА Новости, 31.01.2025

Мишустин попросил Киргизию пересмотреть подход к российским компаниям

Премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с киргизским коллегой Адылбеком Касымалиевым попросил Бишкек пересмотреть подход к российским компаниям. РИА Новости, 31.01.2025

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2025-01-31T15:01:00+03:00

2025-01-31T16:56:00+03:00

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АЛМА-АТА, 31 янв — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с киргизским коллегой Адылбеком Касымалиевым попросил Бишкек пересмотреть подход к российским компаниям."Есть ряд вопросов, которые вызывают у нас серьезную озабоченность. Это необоснованные претензии и неправовые заявления представителей госорганов Киргизии высокого уровня в отношении добропорядочных, добросовестных российских компаний, которые развивают экономику Киргизии, создают новые рабочие места, входят в число крупнейших налогоплательщиков", — сказал он в начале переговоров.Глава правительства подчеркнул, что в дипломатической ноте российского МИД изложили факты противоправных действий, включающих в том числе случаи вымогательства. "Просим, чтобы руководство Киргизии прекратило административное давление на наши компании и обеспечило защиту прав и законных интересов российских инвесторов", — заявил Мишустин. Новый премьер Киргизии пообещал разобраться в ситуации."Мы с вами уже побеседовали до этого в отношении защиты прав российских компаний. И, как мы договаривались, я по приезде (в Бишкек. — Прим. ред.) постараюсь еще раз об этом у себя поговорить и отдельно проинформирую вас", — отметил Касымалиев.Мишустин выразил надежду на продолжение укрепления отношений между Москвой и Бишкеком при новом главе киргизского правительства.Ранее, 18 декабря, президент Киргизии Садыр Жапаров подписал указ о назначении бывшего первого вице-премьера Адылбека Касымалиева новым главой правительства республики.Экс-премьера Акылбека Жапарова отправили в отставку в связи с переходом на другую работу. Исполнять обязанности главы кабмина стал первый вице-премьер Касымалиев. До исполняющего обязанности первого зампредседателя правительства, в свою очередь, был повышен министр экономики и коммерции Амангельдиев.Согласно законодательству Киргизии, отставка премьера не влечет за собой сложение полномочий других членов кабмина.

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киргизия, россия, бишкек, михаил мишустин, адылбек касымалиев, в мире