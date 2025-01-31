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Мишустин попросил Киргизию пересмотреть подход к российским компаниям - РИА Новости, 31.01.2025
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15:01 31.01.2025 (обновлено: 16:56 31.01.2025)
https://ria.ru/20250131/mishustin-1996640981.html
Мишустин попросил Киргизию пересмотреть подход к российским компаниям
Мишустин попросил Киргизию пересмотреть подход к российским компаниям - РИА Новости, 31.01.2025
Мишустин попросил Киргизию пересмотреть подход к российским компаниям
Премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с киргизским коллегой Адылбеком Касымалиевым попросил Бишкек пересмотреть подход к российским компаниям. РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T15:01:00+03:00
2025-01-31T16:56:00+03:00
киргизия
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бишкек
михаил мишустин
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в мире
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АЛМА-АТА, 31 янв — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с киргизским коллегой Адылбеком Касымалиевым попросил Бишкек пересмотреть подход к российским компаниям."Есть ряд вопросов, которые вызывают у нас серьезную озабоченность. Это необоснованные претензии и неправовые заявления представителей госорганов Киргизии высокого уровня в отношении добропорядочных, добросовестных российских компаний, которые развивают экономику Киргизии, создают новые рабочие места, входят в число крупнейших налогоплательщиков", — сказал он в начале переговоров.Глава правительства подчеркнул, что в дипломатической ноте российского МИД изложили факты противоправных действий, включающих в том числе случаи вымогательства. "Просим, чтобы руководство Киргизии прекратило административное давление на наши компании и обеспечило защиту прав и законных интересов российских инвесторов", — заявил Мишустин. Новый премьер Киргизии пообещал разобраться в ситуации.&quot;Мы с вами уже побеседовали до этого в отношении защиты прав российских компаний. И, как мы договаривались, я по приезде (в Бишкек. — Прим. ред.) постараюсь еще раз об этом у себя поговорить и отдельно проинформирую вас&quot;, — отметил Касымалиев.Мишустин выразил надежду на продолжение укрепления отношений между Москвой и Бишкеком при новом главе киргизского правительства.Ранее, 18 декабря, президент Киргизии Садыр Жапаров подписал указ о назначении бывшего первого вице-премьера Адылбека Касымалиева новым главой правительства республики.Экс-премьера Акылбека Жапарова отправили в отставку в связи с переходом на другую работу. Исполнять обязанности главы кабмина стал первый вице-премьер Касымалиев. До исполняющего обязанности первого зампредседателя правительства, в свою очередь, был повышен министр экономики и коммерции Амангельдиев.Согласно законодательству Киргизии, отставка премьера не влечет за собой сложение полномочий других членов кабмина.
https://ria.ru/20241023/kirgizija-1979605220.html
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киргизия, россия, бишкек, михаил мишустин, адылбек касымалиев, в мире
Киргизия, Россия, Бишкек, Михаил Мишустин, Адылбек Касымалиев, В мире
Мишустин попросил Киргизию пересмотреть подход к российским компаниям

Мишустин попросил Киргизию пересмотреть подход госорганов к российским компаниям

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПремьер-министр Михаил Мишустин на встрече с главой правительства Киргизии Адылбеком Касымалиевым
Премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с главой правительства Киргизии Адылбеком Касымалиевым - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с главой правительства Киргизии Адылбеком Касымалиевым
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АЛМА-АТА, 31 янв — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с киргизским коллегой Адылбеком Касымалиевым попросил Бишкек пересмотреть подход к российским компаниям.
"Есть ряд вопросов, которые вызывают у нас серьезную озабоченность. Это необоснованные претензии и неправовые заявления представителей госорганов Киргизии высокого уровня в отношении добропорядочных, добросовестных российских компаний, которые развивают экономику Киргизии, создают новые рабочие места, входят в число крупнейших налогоплательщиков", — сказал он в начале переговоров.
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Глава правительства подчеркнул, что в дипломатической ноте российского МИД изложили факты противоправных действий, включающих в том числе случаи вымогательства.
"Просим, чтобы руководство Киргизии прекратило административное давление на наши компании и обеспечило защиту прав и законных интересов российских инвесторов", — заявил Мишустин.
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"Мы с вами уже побеседовали до этого в отношении защиты прав российских компаний. И, как мы договаривались, я по приезде (в Бишкек. — Прим. ред.) постараюсь еще раз об этом у себя поговорить и отдельно проинформирую вас", — отметил Касымалиев.

Мишустин выразил надежду на продолжение укрепления отношений между Москвой и Бишкеком при новом главе киргизского правительства.
Ранее, 18 декабря, президент Киргизии Садыр Жапаров подписал указ о назначении бывшего первого вице-премьера Адылбека Касымалиева новым главой правительства республики.
Экс-премьера Акылбека Жапарова отправили в отставку в связи с переходом на другую работу. Исполнять обязанности главы кабмина стал первый вице-премьер Касымалиев. До исполняющего обязанности первого зампредседателя правительства, в свою очередь, был повышен министр экономики и коммерции Амангельдиев.
Согласно законодательству Киргизии, отставка премьера не влечет за собой сложение полномочий других членов кабмина.
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