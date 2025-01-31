https://ria.ru/20250131/mishustin-1996597993.html

Мишустин заявил о росте мощности коммерческих центров обработки данных

Мишустин заявил о росте мощности коммерческих центров обработки данных - РИА Новости, 31.01.2025

Мишустин заявил о росте мощности коммерческих центров обработки данных

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о росте в два раза мощности коммерческих центров обработки данных в России, отметив, что их загруженность составляет... РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T12:58:00+03:00

2025-01-31T12:58:00+03:00

2025-01-31T12:59:00+03:00

экономика

россия

михаил мишустин

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АЛМА-АТА, 31 янв - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о росте в два раза мощности коммерческих центров обработки данных в России, отметив, что их загруженность составляет более 90%. "Мощность коммерческих центров обработки данных за пять лет выросла более чем в два раза. И это при том, что они загружены более чем на 90%", - сказал Мишустин, выступая на форуме Digital Almaty 2025. Как отметил российский премьер, свыше половины поставляемого тяжелого серверного оборудования и промышленных систем хранения информации для дата-центров уже произведено в России.

https://ria.ru/20250131/mishustin-1996581876.html

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экономика, россия, михаил мишустин