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Мишустин назвал пять составляющих цифровой архитектуры будущего - РИА Новости, 31.01.2025
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12:06 31.01.2025 (обновлено: 13:08 31.01.2025)
https://ria.ru/20250131/mishustin-1996581876.html
Мишустин назвал пять составляющих цифровой архитектуры будущего
Мишустин назвал пять составляющих цифровой архитектуры будущего - РИА Новости, 31.01.2025
Мишустин назвал пять составляющих цифровой архитектуры будущего
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал пять составляющих мировой цифровой архитектуры будущего, включив в список нейросети, спутниковые системы следующего... РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T12:06:00+03:00
2025-01-31T13:08:00+03:00
технологии
россия
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АЛМА-АТА, 31 янв - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал пять составляющих мировой цифровой архитектуры будущего, включив в список нейросети, спутниковые системы следующего поколения и комплексные системы кибербезопасности. "Мировая цифровая архитектура будущего станет основываться, на наш взгляд, на пяти составляющих. Первое – это данные, мы говорили, это нефть, платина XXI века. Они формируются многочисленными устройствами, датчиками и сенсорами", - отметил Мишустин, выступая на форуме "Digital Almaty 2025". Также, по мнению российского премьера, необходимы и надежные сети сбора и передачи информации в режиме реального времени, наземные и спутниковые системы связи следующего поколения, способные обеспечить глобальное покрытие сервисами высокоскоростного доступа к интернету. Мишустин добавил, что значимую роль будет играть инфраструктура обработки и хранения данных. "Она должна развиваться с использованием высокопроизводительных вычислительных мощностей собственного производства, построенных на своей компонентной базе", - уточнил премьер. "Невозможно представить будущее и без облачных программных платформ, алгоритмов, больших языковых моделей и нейросетей. И еще одной составляющей являются комплексные системы кибербезопасности, которые гарантируют устойчивость к атакам", - резюмировал Мишустин.
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технологии, россия, михаил мишустин
Технологии, Россия, Михаил Мишустин
Мишустин назвал пять составляющих цифровой архитектуры будущего

Мишустин назвал составляющие цифровой архитектуры будущего, включая нейросети

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на форуме Digital Almaty 2025. 31 января 2025
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на форуме Digital Almaty 2025. 31 января 2025 - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на форуме Digital Almaty 2025. 31 января 2025
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АЛМА-АТА, 31 янв - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал пять составляющих мировой цифровой архитектуры будущего, включив в список нейросети, спутниковые системы следующего поколения и комплексные системы кибербезопасности.
"Мировая цифровая архитектура будущего станет основываться, на наш взгляд, на пяти составляющих. Первое – это данные, мы говорили, это нефть, платина XXI века. Они формируются многочисленными устройствами, датчиками и сенсорами", - отметил Мишустин, выступая на форуме "Digital Almaty 2025".
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Также, по мнению российского премьера, необходимы и надежные сети сбора и передачи информации в режиме реального времени, наземные и спутниковые системы связи следующего поколения, способные обеспечить глобальное покрытие сервисами высокоскоростного доступа к интернету.
Мишустин добавил, что значимую роль будет играть инфраструктура обработки и хранения данных.
"Она должна развиваться с использованием высокопроизводительных вычислительных мощностей собственного производства, построенных на своей компонентной базе", - уточнил премьер.
"Невозможно представить будущее и без облачных программных платформ, алгоритмов, больших языковых моделей и нейросетей. И еще одной составляющей являются комплексные системы кибербезопасности, которые гарантируют устойчивость к атакам", - резюмировал Мишустин.
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