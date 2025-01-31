https://ria.ru/20250131/mishustin-1996581876.html

Мишустин назвал пять составляющих цифровой архитектуры будущего

Мишустин назвал пять составляющих цифровой архитектуры будущего - РИА Новости, 31.01.2025

Мишустин назвал пять составляющих цифровой архитектуры будущего

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал пять составляющих мировой цифровой архитектуры будущего, включив в список нейросети, спутниковые системы следующего... РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T12:06:00+03:00

2025-01-31T12:06:00+03:00

2025-01-31T13:08:00+03:00

технологии

россия

михаил мишустин

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АЛМА-АТА, 31 янв - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал пять составляющих мировой цифровой архитектуры будущего, включив в список нейросети, спутниковые системы следующего поколения и комплексные системы кибербезопасности. "Мировая цифровая архитектура будущего станет основываться, на наш взгляд, на пяти составляющих. Первое – это данные, мы говорили, это нефть, платина XXI века. Они формируются многочисленными устройствами, датчиками и сенсорами", - отметил Мишустин, выступая на форуме "Digital Almaty 2025". Также, по мнению российского премьера, необходимы и надежные сети сбора и передачи информации в режиме реального времени, наземные и спутниковые системы связи следующего поколения, способные обеспечить глобальное покрытие сервисами высокоскоростного доступа к интернету. Мишустин добавил, что значимую роль будет играть инфраструктура обработки и хранения данных. "Она должна развиваться с использованием высокопроизводительных вычислительных мощностей собственного производства, построенных на своей компонентной базе", - уточнил премьер. "Невозможно представить будущее и без облачных программных платформ, алгоритмов, больших языковых моделей и нейросетей. И еще одной составляющей являются комплексные системы кибербезопасности, которые гарантируют устойчивость к атакам", - резюмировал Мишустин.

https://ria.ru/20240816/uchenye-1966528182.html

https://ria.ru/20241001/rossija-1975717118.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

технологии, россия, михаил мишустин