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Российские предприятия внедряют отечественный софт, заявил Мишустин - РИА Новости, 31.01.2025
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11:44 31.01.2025 (обновлено: 11:49 31.01.2025)
https://ria.ru/20250131/mishustin-1996575142.html
Российские предприятия внедряют отечественный софт, заявил Мишустин
Российские предприятия внедряют отечественный софт, заявил Мишустин - РИА Новости, 31.01.2025
Российские предприятия внедряют отечественный софт, заявил Мишустин
Российские предприятия ключевых отраслей активно внедряют отечественный софт, на его основе оптимизируют производственные процессы, заявил премьер-министр РФ... РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T11:44:00+03:00
2025-01-31T11:49:00+03:00
экономика
россия
михаил мишустин
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АЛМА-АТА, 31 янв - РИА Новости. Российские предприятия ключевых отраслей активно внедряют отечественный софт, на его основе оптимизируют производственные процессы, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Предприятия ключевых отраслей активно внедряют отечественный софт, на его основе – оптимизируют производственные и управленческие процессы", - сказал Мишустин, выступая на форуме Digital Almaty 2025. Он отметил, что в России действуют более 35 индустриальных центров компетенций по замещению зарубежных отраслевых цифровых продуктов, а также свыше 10 центров компетенций по развитию технологических решений. Кроме того, Мишустин рассказал участникам форума об усилиях, которые предпринимаются по развитию технологий искусственного интеллекта: "В России существуют две собственные большие языковые модели. Создаются кластеры специализированных вычислений искусственного интеллекта".
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экономика, россия, михаил мишустин
Экономика, Россия, Михаил Мишустин
Российские предприятия внедряют отечественный софт, заявил Мишустин

Мишустин: российские предприятия активно внедряют отечественный софт

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на форуме Digital Almaty 2025. 31 января 2025
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на форуме Digital Almaty 2025. 31 января 2025 - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на форуме Digital Almaty 2025. 31 января 2025
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АЛМА-АТА, 31 янв - РИА Новости. Российские предприятия ключевых отраслей активно внедряют отечественный софт, на его основе оптимизируют производственные процессы, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
«
"Предприятия ключевых отраслей активно внедряют отечественный софт, на его основе – оптимизируют производственные и управленческие процессы", - сказал Мишустин, выступая на форуме Digital Almaty 2025.
Он отметил, что в России действуют более 35 индустриальных центров компетенций по замещению зарубежных отраслевых цифровых продуктов, а также свыше 10 центров компетенций по развитию технологических решений.
Кроме того, Мишустин рассказал участникам форума об усилиях, которые предпринимаются по развитию технологий искусственного интеллекта: "В России существуют две собственные большие языковые модели. Создаются кластеры специализированных вычислений искусственного интеллекта".
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на форуме Digital Almaty 2025. 31 января 2025 - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
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