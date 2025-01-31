Российские предприятия внедряют отечественный софт, заявил Мишустин
Мишустин: российские предприятия активно внедряют отечественный софт
© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на форуме Digital Almaty 2025. 31 января 2025
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на форуме Digital Almaty 2025. 31 января 2025
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АЛМА-АТА, 31 янв - РИА Новости. Российские предприятия ключевых отраслей активно внедряют отечественный софт, на его основе оптимизируют производственные процессы, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
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"Предприятия ключевых отраслей активно внедряют отечественный софт, на его основе – оптимизируют производственные и управленческие процессы", - сказал Мишустин, выступая на форуме Digital Almaty 2025.
Он отметил, что в России действуют более 35 индустриальных центров компетенций по замещению зарубежных отраслевых цифровых продуктов, а также свыше 10 центров компетенций по развитию технологических решений.
Кроме того, Мишустин рассказал участникам форума об усилиях, которые предпринимаются по развитию технологий искусственного интеллекта: "В России существуют две собственные большие языковые модели. Создаются кластеры специализированных вычислений искусственного интеллекта".