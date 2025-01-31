https://ria.ru/20250131/mishustin-1996575142.html

Российские предприятия внедряют отечественный софт, заявил Мишустин

Российские предприятия внедряют отечественный софт, заявил Мишустин - РИА Новости, 31.01.2025

Российские предприятия внедряют отечественный софт, заявил Мишустин

Российские предприятия ключевых отраслей активно внедряют отечественный софт, на его основе оптимизируют производственные процессы, заявил премьер-министр РФ... РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T11:44:00+03:00

2025-01-31T11:44:00+03:00

2025-01-31T11:49:00+03:00

экономика

россия

михаил мишустин

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АЛМА-АТА, 31 янв - РИА Новости. Российские предприятия ключевых отраслей активно внедряют отечественный софт, на его основе оптимизируют производственные процессы, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Предприятия ключевых отраслей активно внедряют отечественный софт, на его основе – оптимизируют производственные и управленческие процессы", - сказал Мишустин, выступая на форуме Digital Almaty 2025. Он отметил, что в России действуют более 35 индустриальных центров компетенций по замещению зарубежных отраслевых цифровых продуктов, а также свыше 10 центров компетенций по развитию технологических решений. Кроме того, Мишустин рассказал участникам форума об усилиях, которые предпринимаются по развитию технологий искусственного интеллекта: "В России существуют две собственные большие языковые модели. Создаются кластеры специализированных вычислений искусственного интеллекта".

https://ria.ru/20250131/mishustin-1996566820.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, михаил мишустин