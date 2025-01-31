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Вклад IT-сектора в ВВП России превысил 2,2 процента - РИА Новости, 31.01.2025
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11:15 31.01.2025 (обновлено: 11:51 31.01.2025)
https://ria.ru/20250131/mishustin-1996566820.html
Вклад IT-сектора в ВВП России превысил 2,2 процента
Вклад IT-сектора в ВВП России превысил 2,2 процента - РИА Новости, 31.01.2025
Вклад IT-сектора в ВВП России превысил 2,2 процента
Вклад отечественного ИТ-сектора в российский ВВП превысил 2,2% по итогам 2024 года, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T11:15:00+03:00
2025-01-31T11:51:00+03:00
экономика
россия
михаил мишустин
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АЛМА-АТА, 31 янв - РИА Новости. Вклад отечественного ИТ-сектора в российский ВВП превысил 2,2% по итогам 2024 года, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."За пять лет вклад отечественного ИТ-сектора в российский ВВП увеличился более чем в 1,7 десятых раза. И превысил 2,2 процента от ВВП по итогам прошлого года. У нас в этой индустрии задействован почти миллион человек", - сказал Мишустин, выступая на форуме "Digital Almaty 2025".Российский премьер отметил, что в РФ ускоренными темпами формируется национальная инфраструктура интернета вещей, количество установленных умных датчиков, приборов учета, которые в онлайн-режиме передают данные, исчисляется миллионами."У нас – современная телекоммуникационная отрасль", - подчеркнул Мишустин, отметив, что при строительстве сетей для подключения домохозяйств и социальных объектов к интернету используются преимущественно отечественные телеком-оборудование и оптический кабель.
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экономика, россия, михаил мишустин
Экономика, Россия, Михаил Мишустин
Вклад IT-сектора в ВВП России превысил 2,2 процента

Мишустин: вклад IT-сектора в ВВП России превысил 2,2 процента по итогам года

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на форуме Digital Almaty 2025. 31 января 2025
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на форуме Digital Almaty 2025. 31 января 2025 - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на форуме Digital Almaty 2025. 31 января 2025
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АЛМА-АТА, 31 янв - РИА Новости. Вклад отечественного ИТ-сектора в российский ВВП превысил 2,2% по итогам 2024 года, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
«
"За пять лет вклад отечественного ИТ-сектора в российский ВВП увеличился более чем в 1,7 десятых раза. И превысил 2,2 процента от ВВП по итогам прошлого года. У нас в этой индустрии задействован почти миллион человек", - сказал Мишустин, выступая на форуме "Digital Almaty 2025".
Российский премьер отметил, что в РФ ускоренными темпами формируется национальная инфраструктура интернета вещей, количество установленных умных датчиков, приборов учета, которые в онлайн-режиме передают данные, исчисляется миллионами.
"У нас – современная телекоммуникационная отрасль", - подчеркнул Мишустин, отметив, что при строительстве сетей для подключения домохозяйств и социальных объектов к интернету используются преимущественно отечественные телеком-оборудование и оптический кабель.
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ЭкономикаРоссияМихаил Мишустин
 
 
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