Вклад IT-сектора в ВВП России превысил 2,2 процента
Мишустин: вклад IT-сектора в ВВП России превысил 2,2 процента по итогам года
© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на форуме Digital Almaty 2025. 31 января 2025
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на форуме Digital Almaty 2025. 31 января 2025
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АЛМА-АТА, 31 янв - РИА Новости. Вклад отечественного ИТ-сектора в российский ВВП превысил 2,2% по итогам 2024 года, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
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"За пять лет вклад отечественного ИТ-сектора в российский ВВП увеличился более чем в 1,7 десятых раза. И превысил 2,2 процента от ВВП по итогам прошлого года. У нас в этой индустрии задействован почти миллион человек", - сказал Мишустин, выступая на форуме "Digital Almaty 2025".
Российский премьер отметил, что в РФ ускоренными темпами формируется национальная инфраструктура интернета вещей, количество установленных умных датчиков, приборов учета, которые в онлайн-режиме передают данные, исчисляется миллионами.
"У нас – современная телекоммуникационная отрасль", - подчеркнул Мишустин, отметив, что при строительстве сетей для подключения домохозяйств и социальных объектов к интернету используются преимущественно отечественные телеком-оборудование и оптический кабель.