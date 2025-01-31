https://ria.ru/20250131/mishustin-1996566820.html

Вклад IT-сектора в ВВП России превысил 2,2 процента

Вклад IT-сектора в ВВП России превысил 2,2 процента - РИА Новости, 31.01.2025

Вклад IT-сектора в ВВП России превысил 2,2 процента

Вклад отечественного ИТ-сектора в российский ВВП превысил 2,2% по итогам 2024 года, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T11:15:00+03:00

2025-01-31T11:15:00+03:00

2025-01-31T11:51:00+03:00

экономика

россия

михаил мишустин

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АЛМА-АТА, 31 янв - РИА Новости. Вклад отечественного ИТ-сектора в российский ВВП превысил 2,2% по итогам 2024 года, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."За пять лет вклад отечественного ИТ-сектора в российский ВВП увеличился более чем в 1,7 десятых раза. И превысил 2,2 процента от ВВП по итогам прошлого года. У нас в этой индустрии задействован почти миллион человек", - сказал Мишустин, выступая на форуме "Digital Almaty 2025".Российский премьер отметил, что в РФ ускоренными темпами формируется национальная инфраструктура интернета вещей, количество установленных умных датчиков, приборов учета, которые в онлайн-режиме передают данные, исчисляется миллионами."У нас – современная телекоммуникационная отрасль", - подчеркнул Мишустин, отметив, что при строительстве сетей для подключения домохозяйств и социальных объектов к интернету используются преимущественно отечественные телеком-оборудование и оптический кабель.

https://ria.ru/20250124/ii-1995252172.html

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Варвара Скокшина

экономика, россия, михаил мишустин