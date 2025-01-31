https://ria.ru/20250131/migranty-1996724884.html
Мигрантов предложили наказывать за необучение детей русскому языку
Мигрантов предложили наказывать за необучение детей русскому языку - РИА Новости, 31.01.2025
Мигрантов предложили наказывать за необучение детей русскому языку
Мигрантов, чьи дети не решили тестирование по русскому языку и не поступили в школу, могут привлечь к ответственности, следует из проекта Минпросвещения РФ. РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T21:45:00+03:00
2025-01-31T21:45:00+03:00
2025-01-31T21:45:00+03:00
общество
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
мигранты
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Мигрантов, чьи дети не решили тестирование по русскому языку и не поступили в школу, могут привлечь к ответственности, следует из проекта Минпросвещения РФ. "Иностранный гражданин, не прошедший тестирование, в течение месяца не проходит обучение по дополнительным общеразвивающим программам в сфере обучения русскому языку, органы опеки и попечительства проведя обследования жилищно-бытовых условий иностранного гражданина, уведомляют территориальные органы МВД России и территориальные (муниципальные) комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав с целью привлечения родителей (законных представителей) иностранного гражданина к административной ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанности по обучению ребенка", - говорится в документе. Кроме того, согласно проекту, ребенка, который сдал тест на знание русского, могут отправить на повторную экзаменацию, если в процессе обучения появляются обстоятельства, свидетельствующие об отсутствии у него знания русского языка, достаточного для освоения образовательных программ соответствующего уровня. "Сведения о таких иностранных граждан направляются государственной или муниципальной образовательной организацией в территориальный орган МВД России", - следует из документа.
https://ria.ru/20250131/dokumenty-1996519353.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), мигранты
Общество, Россия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Мигранты
Мигрантов предложили наказывать за необучение детей русскому языку
Мигрантам, дети которых не сдали тест по русскому языку, будет грозить наказание
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Мигрантов, чьи дети не решили тестирование по русскому языку и не поступили в школу, могут привлечь к ответственности, следует из проекта Минпросвещения РФ.
«
"Иностранный гражданин, не прошедший тестирование, в течение месяца не проходит обучение по дополнительным общеразвивающим программам в сфере обучения русскому языку, органы опеки и попечительства проведя обследования жилищно-бытовых условий иностранного гражданина, уведомляют территориальные органы МВД России
и территориальные (муниципальные) комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав с целью привлечения родителей (законных представителей) иностранного гражданина к административной ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанности по обучению ребенка", - говорится в документе.
Кроме того, согласно проекту, ребенка, который сдал тест на знание русского, могут отправить на повторную экзаменацию, если в процессе обучения появляются обстоятельства, свидетельствующие об отсутствии у него знания русского языка, достаточного для освоения образовательных программ соответствующего уровня.
"Сведения о таких иностранных граждан направляются государственной или муниципальной образовательной организацией в территориальный орган МВД России", - следует из документа.