https://ria.ru/20250131/migranty-1996724884.html

Мигрантов предложили наказывать за необучение детей русскому языку

Мигрантов предложили наказывать за необучение детей русскому языку - РИА Новости, 31.01.2025

Мигрантов предложили наказывать за необучение детей русскому языку

Мигрантов, чьи дети не решили тестирование по русскому языку и не поступили в школу, могут привлечь к ответственности, следует из проекта Минпросвещения РФ. РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T21:45:00+03:00

2025-01-31T21:45:00+03:00

2025-01-31T21:45:00+03:00

общество

россия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

мигранты

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Мигрантов, чьи дети не решили тестирование по русскому языку и не поступили в школу, могут привлечь к ответственности, следует из проекта Минпросвещения РФ. "Иностранный гражданин, не прошедший тестирование, в течение месяца не проходит обучение по дополнительным общеразвивающим программам в сфере обучения русскому языку, органы опеки и попечительства проведя обследования жилищно-бытовых условий иностранного гражданина, уведомляют территориальные органы МВД России и территориальные (муниципальные) комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав с целью привлечения родителей (законных представителей) иностранного гражданина к административной ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанности по обучению ребенка", - говорится в документе. Кроме того, согласно проекту, ребенка, который сдал тест на знание русского, могут отправить на повторную экзаменацию, если в процессе обучения появляются обстоятельства, свидетельствующие об отсутствии у него знания русского языка, достаточного для освоения образовательных программ соответствующего уровня. "Сведения о таких иностранных граждан направляются государственной или муниципальной образовательной организацией в территориальный орган МВД России", - следует из документа.

https://ria.ru/20250131/dokumenty-1996519353.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), мигранты