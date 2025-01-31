https://ria.ru/20250131/mid-1996641718.html

У МИД нет информации об участии россиян в демонстрациях в Сербии

У МИД нет информации об участии россиян в демонстрациях в Сербии - РИА Новости, 31.01.2025

У МИД нет информации об участии россиян в демонстрациях в Сербии

Москва не располагает сведениями о возможном участии россиян в демонстрациях в Сербии, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T15:04:00+03:00

2025-01-31T15:04:00+03:00

2025-01-31T15:04:00+03:00

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Москва не располагает сведениями о возможном участии россиян в демонстрациях в Сербии, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Сведений об участии в демонстрациях или в какой-либо другой связи не располагаем", - сказала она в ходе брифинга. МИД РФ ранее заявил, что рассчитывает на урегулирование Белградом ситуации в стране в связи с протестами, отметив, что охватившее сербское общество горе после трагедии на железнодорожном вокзале в Нови-Саде, спровоцировавшей общественную реакцию, вызывает сопереживание. Антиправительственные протесты студентов и оппозиции проходят в Сербии с ноября прошлого года. Поводом для них послужила гибель 15 человек при обрушении бетонного козырька на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября. Протестующие блокировали работу многих высших учебных заведений, почти ежедневно перекрывают дороги и транспортные развязки, хотя и не устраивают крупные беспорядки. В числе требований были публикация полной документации по реконструкции железнодорожного вокзала в Нови-Саде, расследование и уголовная ответственность для причастных должностных лиц и освобождение от преследования законом всех ранее задержанных на протестах. Глава правительства Сербии Милош Вучевич 28 января подал в отставку на фоне массовых протестов студентов и оппозиции в стране, по его словам, в ночном телефонном разговоре президент Вучич поддержал такое решение, правительство продолжит пока работу в техническом мандате.

https://ria.ru/20250129/peskov-1996081712.html

https://ria.ru/20250128/serbiya-1995909793.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сербия, россия, москва, мария захарова, милош вучевич