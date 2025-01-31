У МИД нет информации об участии россиян в демонстрациях в Сербии
Захарова: у МИД нет данных о возможном участии россиян в демонстрациях в Сербии
Здание МИД России. Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Москва не располагает сведениями о возможном участии россиян в демонстрациях в Сербии, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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"Сведений об участии в демонстрациях или в какой-либо другой связи не располагаем", - сказала она в ходе брифинга.
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МИД РФ ранее заявил, что рассчитывает на урегулирование Белградом ситуации в стране в связи с протестами, отметив, что охватившее сербское общество горе после трагедии на железнодорожном вокзале в Нови-Саде, спровоцировавшей общественную реакцию, вызывает сопереживание.
Антиправительственные протесты студентов и оппозиции проходят в Сербии с ноября прошлого года. Поводом для них послужила гибель 15 человек при обрушении бетонного козырька на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября.
Протестующие блокировали работу многих высших учебных заведений, почти ежедневно перекрывают дороги и транспортные развязки, хотя и не устраивают крупные беспорядки. В числе требований были публикация полной документации по реконструкции железнодорожного вокзала в Нови-Саде, расследование и уголовная ответственность для причастных должностных лиц и освобождение от преследования законом всех ранее задержанных на протестах.
Глава правительства Сербии Милош Вучевич 28 января подал в отставку на фоне массовых протестов студентов и оппозиции в стране, по его словам, в ночном телефонном разговоре президент Вучич поддержал такое решение, правительство продолжит пока работу в техническом мандате.
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