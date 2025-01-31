https://ria.ru/20250131/meta-1996672351.html

В СМИ попало содержание служебной записки Meta*

В СМИ попало содержание служебной записки Meta* - РИА Новости, 31.01.2025

В СМИ попало содержание служебной записки Meta*

Содержание служебной записки корпорации Meta* (соцсети Facebook и Instagram, запрещена в РФ как экстремистская), в которой запрещалось разглашение внутренней... РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T16:48:00+03:00

2025-01-31T16:48:00+03:00

2025-01-31T16:48:00+03:00

технологии

россия

марк цукерберг

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968661305_0:0:3062:1722_1920x0_80_0_0_ce377cb4353091a7c7f1469f614dd585.jpg

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Содержание служебной записки корпорации Meta* (соцсети Facebook и Instagram, запрещена в РФ как экстремистская), в которой запрещалось разглашение внутренней информации корпорации, попало в СМИ, сообщает издание Verge. Ранее СМИ стало известно о выступлении главы корпорации Meta Марка Цукерберга перед сотрудниками, в котором он, в частности, прокомментировал кадровую политику корпорации и изменения модерации контента на фоне отмены программ так называемой политики разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI) в американском правительстве. "Спустя несколько мгновений после того, как в сеть широко просочились комментарии генерального директора Meta* Марка Цукерберга сотрудникам, один из руководителей компании предупредил в служебной записке, что люди, раскрывающие внутреннюю информацию, будут уволены", - говорится в публикации издания со ссылкой на содержание записки, полученное в результате утечки. Согласно записке, составленной директором по информационной безопасности Meta* Гаем Розеном, компания "серьезно относится к утечкам и будет принимать меры". "Когда информацию крадут или сливают, у этого бывают последствия, выходящие за рамки непосредственного влияния на безопасность. Наши команды становятся деморализованными, и мы все теряем время, которое лучше потратить на работу над нашими продуктами и достижение наших целей и миссии", - отмечается в записке.*Деятельность Meta (Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20250108/es-1992823527.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, россия, марк цукерберг