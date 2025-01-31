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В СМИ попало содержание служебной записки Meta*
В СМИ попало содержание служебной записки Meta* - РИА Новости, 31.01.2025
В СМИ попало содержание служебной записки Meta*
Содержание служебной записки корпорации Meta* (соцсети Facebook и Instagram, запрещена в РФ как экстремистская), в которой запрещалось разглашение внутренней... РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T16:48:00+03:00
2025-01-31T16:48:00+03:00
2025-01-31T16:48:00+03:00
технологии
россия
марк цукерберг
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Содержание служебной записки корпорации Meta* (соцсети Facebook и Instagram, запрещена в РФ как экстремистская), в которой запрещалось разглашение внутренней информации корпорации, попало в СМИ, сообщает издание Verge. Ранее СМИ стало известно о выступлении главы корпорации Meta Марка Цукерберга перед сотрудниками, в котором он, в частности, прокомментировал кадровую политику корпорации и изменения модерации контента на фоне отмены программ так называемой политики разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI) в американском правительстве. "Спустя несколько мгновений после того, как в сеть широко просочились комментарии генерального директора Meta* Марка Цукерберга сотрудникам, один из руководителей компании предупредил в служебной записке, что люди, раскрывающие внутреннюю информацию, будут уволены", - говорится в публикации издания со ссылкой на содержание записки, полученное в результате утечки. Согласно записке, составленной директором по информационной безопасности Meta* Гаем Розеном, компания "серьезно относится к утечкам и будет принимать меры". "Когда информацию крадут или сливают, у этого бывают последствия, выходящие за рамки непосредственного влияния на безопасность. Наши команды становятся деморализованными, и мы все теряем время, которое лучше потратить на работу над нашими продуктами и достижение наших целей и миссии", - отмечается в записке.*Деятельность Meta (Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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технологии, россия, марк цукерберг
Технологии, Россия, Марк Цукерберг
В СМИ попало содержание служебной записки Meta*
Verge: содержание служебной записки корпорации Meta попало в СМИ
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости.
Содержание служебной записки корпорации Meta* (соцсети Facebook и Instagram, запрещена в РФ как экстремистская), в которой запрещалось разглашение внутренней информации корпорации, попало в СМИ, сообщает издание Verge
.
Ранее СМИ стало известно о выступлении главы корпорации Meta Марка Цукерберга
перед сотрудниками, в котором он, в частности, прокомментировал кадровую политику корпорации и изменения модерации контента на фоне отмены программ так называемой политики разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI) в американском правительстве.
"Спустя несколько мгновений после того, как в сеть широко просочились комментарии генерального директора Meta* Марка Цукерберга сотрудникам, один из руководителей компании предупредил в служебной записке, что люди, раскрывающие внутреннюю информацию, будут уволены", - говорится в публикации издания со ссылкой на содержание записки, полученное в результате утечки.
Согласно записке, составленной директором по информационной безопасности Meta* Гаем Розеном, компания "серьезно относится к утечкам и будет принимать меры".
"Когда информацию крадут или сливают, у этого бывают последствия, выходящие за рамки непосредственного влияния на безопасность. Наши команды становятся деморализованными, и мы все теряем время, которое лучше потратить на работу над нашими продуктами и достижение наших целей и миссии", - отмечается в записке.
*Деятельность Meta (Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская