https://ria.ru/20250131/mazut-1996583149.html
На побережье Анапы зафиксировали повторные выбросы мазута
На побережье Анапы зафиксировали повторные выбросы мазута - РИА Новости, 31.01.2025
На побережье Анапы зафиксировали повторные выбросы мазута
Повторные выбросы нефтепродуктов после ЧП с танкерами зафиксированы на семи участках побережья Анапы, сообщили в оперштабе Кубани. РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T12:09:00+03:00
2025-01-31T12:09:00+03:00
2025-01-31T12:09:00+03:00
происшествия
севастополь
анапа
крымский район
крушение двух танкеров в керченском проливе
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КРАСНОДАР, 31 янв - РИА Новости. Повторные выбросы нефтепродуктов после ЧП с танкерами зафиксированы на семи участках побережья Анапы, сообщили в оперштабе Кубани. "31 января участники ликвидации ЧС продолжают очищать анапское побережье. Незначительные повторные выбросы мелких фракций мазута утром обнаружили всего на нескольких из 41 закрепленной за муниципалитетами территории: Абинского, Выселковского, Павловского, Ейского, Староминского, Крымского районов и Новороссийска", - говорится в сообщении. Отмечается, что сейчас участники ликвидации ЧС в основном занимаются деликатной уборкой: просеивают песок специальными лопатами либо ситом, а также вручную собирают капли мазута. В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Из трещины в корме "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря – в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли Севастополя. На полуострове в прибрежных регионах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера, в Севастополе 24 января введен режим ЧС федерального характера.
https://ria.ru/20250129/mazut-1996131055.html
https://ria.ru/20250130/pesok-1996484115.html
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происшествия, севастополь, анапа, крымский район, крушение двух танкеров в керченском проливе
Происшествия, Севастополь, Анапа, Крымский район, Крушение двух танкеров в Керченском проливе
На побережье Анапы зафиксировали повторные выбросы мазута
На семи участках побережья Анапы зафиксировали повторные выбросы нефтепродуктов