https://ria.ru/20250131/mask-1996721281.html

Отец Маска хочет собрать 200 миллионов долларов с помощью мемкоина Musk It

Отец Маска хочет собрать 200 миллионов долларов с помощью мемкоина Musk It - РИА Новости, 31.01.2025

Отец Маска хочет собрать 200 миллионов долларов с помощью мемкоина Musk It

Отец американского предпринимателя и миллиардера Илона Маска Эррол намерен привлечь от 150 до 200 миллионов долларов для аналитического центра под названием... РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T21:08:00+03:00

2025-01-31T21:08:00+03:00

2025-01-31T21:09:00+03:00

технологии

илон маск

сша

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Отец американского предпринимателя и миллиардера Илона Маска Эррол намерен привлечь от 150 до 200 миллионов долларов для аналитического центра под названием Musk Institute с помощью мемкоина Musk It, сообщает издание Fortune, которому Маск-старший дал интервью. "Эррол Маск, у которого, по сообщениям, непростые отношения с сыном, и его деловой партнер Нейтан Браун заявили Fortune, что надеются собрать от 150 до 200 миллионов долларов с помощью токенного проекта под названием Musk It. Эррол Маск объяснил, что планирует использовать полученные средства для поддержки нового коммерческого аналитического центра под названием Musk Institute, основанием которого он занимается", - сообщает издание. Как отмечается, мемкоин запустила некая ближневосточная компания в декабре 2024 года, а Маск-старший и Браун одобрили это название и решили стать партнерами по токену после появления идеи аналитического центра. По словам Маска-старшего, ни Илон, ни его другой сын Кимбал не связаны с этой криптовалютой и аналитическим центром. Он добавил, что планирует собирать исследователей для различных инженерных проектов с помощью своего центра, но не стал называть точных сроков его запуска.

https://ria.ru/20250130/mask-1996228225.html

сша

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

технологии, илон маск, сша