Отец Маска хочет собрать 200 миллионов долларов с помощью мемкоина Musk It
Fortune: отец Маска хочет привлечь до $200 млн для центра Musk Institute
© AP Photo / Chip SomodevillaИлон Маск
© AP Photo / Chip Somodevilla
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Отец американского предпринимателя и миллиардера Илона Маска Эррол намерен привлечь от 150 до 200 миллионов долларов для аналитического центра под названием Musk Institute с помощью мемкоина Musk It, сообщает издание Fortune, которому Маск-старший дал интервью.
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"Эррол Маск, у которого, по сообщениям, непростые отношения с сыном, и его деловой партнер Нейтан Браун заявили Fortune, что надеются собрать от 150 до 200 миллионов долларов с помощью токенного проекта под названием Musk It. Эррол Маск объяснил, что планирует использовать полученные средства для поддержки нового коммерческого аналитического центра под названием Musk Institute, основанием которого он занимается", - сообщает издание.
Как отмечается, мемкоин запустила некая ближневосточная компания в декабре 2024 года, а Маск-старший и Браун одобрили это название и решили стать партнерами по токену после появления идеи аналитического центра.
По словам Маска-старшего, ни Илон, ни его другой сын Кимбал не связаны с этой криптовалютой и аналитическим центром. Он добавил, что планирует собирать исследователей для различных инженерных проектов с помощью своего центра, но не стал называть точных сроков его запуска.