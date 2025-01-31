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Отец Маска хочет собрать 200 миллионов долларов с помощью мемкоина Musk It - РИА Новости, 31.01.2025
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21:08 31.01.2025 (обновлено: 21:09 31.01.2025)
https://ria.ru/20250131/mask-1996721281.html
Отец Маска хочет собрать 200 миллионов долларов с помощью мемкоина Musk It
Отец Маска хочет собрать 200 миллионов долларов с помощью мемкоина Musk It - РИА Новости, 31.01.2025
Отец Маска хочет собрать 200 миллионов долларов с помощью мемкоина Musk It
Отец американского предпринимателя и миллиардера Илона Маска Эррол намерен привлечь от 150 до 200 миллионов долларов для аналитического центра под названием... РИА Новости, 31.01.2025
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технологии
илон маск
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Отец американского предпринимателя и миллиардера Илона Маска Эррол намерен привлечь от 150 до 200 миллионов долларов для аналитического центра под названием Musk Institute с помощью мемкоина Musk It, сообщает издание Fortune, которому Маск-старший дал интервью. "Эррол Маск, у которого, по сообщениям, непростые отношения с сыном, и его деловой партнер Нейтан Браун заявили Fortune, что надеются собрать от 150 до 200 миллионов долларов с помощью токенного проекта под названием Musk It. Эррол Маск объяснил, что планирует использовать полученные средства для поддержки нового коммерческого аналитического центра под названием Musk Institute, основанием которого он занимается", - сообщает издание. Как отмечается, мемкоин запустила некая ближневосточная компания в декабре 2024 года, а Маск-старший и Браун одобрили это название и решили стать партнерами по токену после появления идеи аналитического центра. По словам Маска-старшего, ни Илон, ни его другой сын Кимбал не связаны с этой криптовалютой и аналитическим центром. Он добавил, что планирует собирать исследователей для различных инженерных проектов с помощью своего центра, но не стал называть точных сроков его запуска.
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технологии, илон маск, сша
Технологии, Илон Маск, США
Отец Маска хочет собрать 200 миллионов долларов с помощью мемкоина Musk It

Fortune: отец Маска хочет привлечь до $200 млн для центра Musk Institute

© AP Photo / Chip SomodevillaИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
© AP Photo / Chip Somodevilla
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Отец американского предпринимателя и миллиардера Илона Маска Эррол намерен привлечь от 150 до 200 миллионов долларов для аналитического центра под названием Musk Institute с помощью мемкоина Musk It, сообщает издание Fortune, которому Маск-старший дал интервью.
«
"Эррол Маск, у которого, по сообщениям, непростые отношения с сыном, и его деловой партнер Нейтан Браун заявили Fortune, что надеются собрать от 150 до 200 миллионов долларов с помощью токенного проекта под названием Musk It. Эррол Маск объяснил, что планирует использовать полученные средства для поддержки нового коммерческого аналитического центра под названием Musk Institute, основанием которого он занимается", - сообщает издание.
Как отмечается, мемкоин запустила некая ближневосточная компания в декабре 2024 года, а Маск-старший и Браун одобрили это название и решили стать партнерами по токену после появления идеи аналитического центра.
По словам Маска-старшего, ни Илон, ни его другой сын Кимбал не связаны с этой криптовалютой и аналитическим центром. Он добавил, что планирует собирать исследователей для различных инженерных проектов с помощью своего центра, но не стал называть точных сроков его запуска.
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
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