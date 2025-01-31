Рейтинг@Mail.ru
США могут достичь нулевой инфляции, заявил Илон Маск - РИА Новости, 31.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:11 31.01.2025
https://ria.ru/20250131/mask-1996584523.html
США могут достичь нулевой инфляции, заявил Илон Маск
США могут достичь нулевой инфляции, заявил Илон Маск - РИА Новости, 31.01.2025
США могут достичь нулевой инфляции, заявил Илон Маск
Глава нового департамента эффективности государственного управления (DOGE) США, американский предприниматель Илон Маск считает возможным достижение нулевой... РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T12:11:00+03:00
2025-01-31T12:11:00+03:00
экономика
сша
огайо
дональд трамп
илон маск
вивек рамасвами
федеральная резервная система сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/15/1994770090_0:27:2824:1616_1920x0_80_0_0_1e59e2d4c65c57a7873326b34c837b91.jpg
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Глава нового департамента эффективности государственного управления (DOGE) США, американский предприниматель Илон Маск считает возможным достижение нулевой инфляции в 2026 году при условии снижения расходов на четыре миллиарда долларов в день. По мнению миллиардера, которое он выразил в соцсети X, сокращение федерального дефицита до триллиона долларов в 2026 потребует сокращения в среднем около четырех миллиардов долларов в день в прогнозируемых расходах на следующий год. "Это все равно приведет к дефициту в примерно один триллион долларов, но экономический рост должен соответствовать этому значению, что будет означать отсутствие инфляции в 2026 году", - добавил он.Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Федеральная резервная система (ФРС) США несет ответственность за рекордную инфляцию в стране, в связи с чем его администрация намерена принять меры для ее устранения и укрепления национальной экономики. Трамп заверил, что его экономическая стратегия не только остановит рост цен, но и сделает США "финансово и в целом снова мощным государством". Трамп ранее объявил, что предприниматель Илон Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами возглавят новый департамент по достижению госэффективности, который призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Позже Рамасвами сообщил о своем уходе из руководства DOGE - по информации телеканала ABC News, вскоре он может объявить о планах баллотироваться на пост губернатора штата Огайо.
https://ria.ru/20250130/opros-1996380009.html
https://ria.ru/20241203/musk-1987181283.html
сша
огайо
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/15/1994770090_305:0:2816:1883_1920x0_80_0_0_ddb96a6198d212d172a427534cc5000c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, сша, огайо, дональд трамп, илон маск, вивек рамасвами, федеральная резервная система сша
Экономика, США, Огайо, Дональд Трамп, Илон Маск, Вивек Рамасвами, Федеральная резервная система США
США могут достичь нулевой инфляции, заявил Илон Маск

Илон Маск считает, что США могут достичь нулевой инфляции в 2026 году

© AP Photo / Chip SomodevillaИлон Маск на церемонии инаугурации президента США Дональда Трампа в Вашингтоне
Илон Маск на церемонии инаугурации президента США Дональда Трампа в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
© AP Photo / Chip Somodevilla
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Глава нового департамента эффективности государственного управления (DOGE) США, американский предприниматель Илон Маск считает возможным достижение нулевой инфляции в 2026 году при условии снижения расходов на четыре миллиарда долларов в день.
По мнению миллиардера, которое он выразил в соцсети X, сокращение федерального дефицита до триллиона долларов в 2026 потребует сокращения в среднем около четырех миллиардов долларов в день в прогнозируемых расходах на следующий год.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
Опрос показал, как американцы относятся к роли Маска в администрации Трампа
30 января, 15:14
"Это все равно приведет к дефициту в примерно один триллион долларов, но экономический рост должен соответствовать этому значению, что будет означать отсутствие инфляции в 2026 году", - добавил он.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Федеральная резервная система (ФРС) США несет ответственность за рекордную инфляцию в стране, в связи с чем его администрация намерена принять меры для ее устранения и укрепления национальной экономики. Трамп заверил, что его экономическая стратегия не только остановит рост цен, но и сделает США "финансово и в целом снова мощным государством".
Трамп ранее объявил, что предприниматель Илон Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами возглавят новый департамент по достижению госэффективности, который призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Позже Рамасвами сообщил о своем уходе из руководства DOGE - по информации телеканала ABC News, вскоре он может объявить о планах баллотироваться на пост губернатора штата Огайо.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
Маск сделал неожиданное заявление о положении США
3 декабря 2024, 19:21
 
ЭкономикаСШАОгайоДональд ТрампИлон МаскВивек РамасвамиФедеральная резервная система США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала