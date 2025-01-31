США могут достичь нулевой инфляции, заявил Илон Маск
Илон Маск считает, что США могут достичь нулевой инфляции в 2026 году
© AP Photo / Chip SomodevillaИлон Маск на церемонии инаугурации президента США Дональда Трампа в Вашингтоне
© AP Photo / Chip Somodevilla
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Глава нового департамента эффективности государственного управления (DOGE) США, американский предприниматель Илон Маск считает возможным достижение нулевой инфляции в 2026 году при условии снижения расходов на четыре миллиарда долларов в день.
По мнению миллиардера, которое он выразил в соцсети X, сокращение федерального дефицита до триллиона долларов в 2026 потребует сокращения в среднем около четырех миллиардов долларов в день в прогнозируемых расходах на следующий год.
"Это все равно приведет к дефициту в примерно один триллион долларов, но экономический рост должен соответствовать этому значению, что будет означать отсутствие инфляции в 2026 году", - добавил он.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Федеральная резервная система (ФРС) США несет ответственность за рекордную инфляцию в стране, в связи с чем его администрация намерена принять меры для ее устранения и укрепления национальной экономики. Трамп заверил, что его экономическая стратегия не только остановит рост цен, но и сделает США "финансово и в целом снова мощным государством".
Трамп ранее объявил, что предприниматель Илон Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами возглавят новый департамент по достижению госэффективности, который призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Позже Рамасвами сообщил о своем уходе из руководства DOGE - по информации телеканала ABC News, вскоре он может объявить о планах баллотироваться на пост губернатора штата Огайо.
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