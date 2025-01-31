https://ria.ru/20250131/mask-1996584523.html

США могут достичь нулевой инфляции, заявил Илон Маск

США могут достичь нулевой инфляции, заявил Илон Маск - РИА Новости, 31.01.2025

США могут достичь нулевой инфляции, заявил Илон Маск

Глава нового департамента эффективности государственного управления (DOGE) США, американский предприниматель Илон Маск считает возможным достижение нулевой... РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T12:11:00+03:00

2025-01-31T12:11:00+03:00

2025-01-31T12:11:00+03:00

экономика

сша

огайо

дональд трамп

илон маск

вивек рамасвами

федеральная резервная система сша

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Глава нового департамента эффективности государственного управления (DOGE) США, американский предприниматель Илон Маск считает возможным достижение нулевой инфляции в 2026 году при условии снижения расходов на четыре миллиарда долларов в день. По мнению миллиардера, которое он выразил в соцсети X, сокращение федерального дефицита до триллиона долларов в 2026 потребует сокращения в среднем около четырех миллиардов долларов в день в прогнозируемых расходах на следующий год. "Это все равно приведет к дефициту в примерно один триллион долларов, но экономический рост должен соответствовать этому значению, что будет означать отсутствие инфляции в 2026 году", - добавил он.Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Федеральная резервная система (ФРС) США несет ответственность за рекордную инфляцию в стране, в связи с чем его администрация намерена принять меры для ее устранения и укрепления национальной экономики. Трамп заверил, что его экономическая стратегия не только остановит рост цен, но и сделает США "финансово и в целом снова мощным государством". Трамп ранее объявил, что предприниматель Илон Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами возглавят новый департамент по достижению госэффективности, который призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Позже Рамасвами сообщил о своем уходе из руководства DOGE - по информации телеканала ABC News, вскоре он может объявить о планах баллотироваться на пост губернатора штата Огайо.

https://ria.ru/20250130/opros-1996380009.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, сша, огайо, дональд трамп, илон маск, вивек рамасвами, федеральная резервная система сша