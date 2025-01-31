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Mars не планирует снижать производство кормов для животных в России - РИА Новости, 31.01.2025
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17:40 31.01.2025 (обновлено: 17:41 31.01.2025)
https://ria.ru/20250131/mars-1996689931.html
Mars не планирует снижать производство кормов для животных в России
Mars не планирует снижать производство кормов для животных в России - РИА Новости, 31.01.2025
Mars не планирует снижать производство кормов для животных в России
Производитель кормов для животных Whiskas, Pedigree, Chappi, Kitekat - компания Mars - не планирует снижать объемы производства в России на фоне запрета на ввоз РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T17:40:00+03:00
2025-01-31T17:41:00+03:00
экономика
россия
европа
германия
сергей данкверт
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
евросоюз
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Производитель кормов для животных Whiskas, Pedigree, Chappi, Kitekat - компания Mars - не планирует снижать объемы производства в России на фоне запрета на ввоз сельхозпродукции из ЕС из-за распространения ящура, так как они почти полностью производятся из российского сырья, сообщил РИА Новости представитель компании. Ранее в пятницу издание Shopper's со ссылкой на менеджеров производителя товаров повседневного спроса и компании, связанной с рынком зоотоваров, сообщило, что российские производители кормов для домашних животных могут пострадать от запрета на ввоз животноводческой продукции из Европы, который недавно ввел Россельхознадзор из-за вспышки ящура в Германии. Запрет, по данным издания, затронул добавки, которые используются в производстве кормов для кошек и собак. "Все линейки наших кормов для животных производятся в полном объеме, снижение не планируется. Наша продукция более чем на 90% производится из российского сырья. У нас есть запас и кормовых добавок, и альтернативные варианты рецептур. Кроме того, мы обратились в РСХН с просьбой аттестовать зарубежное предприятие, производящее используемый нами ингридиент, и надеемся в ближайшее время получить разрешение на дальнейший ввоз этой кормовой добавки", - рассказал представитель Mars. Россельхознадзор с 20 января ввел запрет на ввоз в Россию и транзит по ее территории продукции животноводства со всей территории Евросоюза из-за распространения ящура. Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт позже уточнял, что поставки запрещены на месяц, далее возможны смягчения в случае отсутствия вируса.
https://ria.ru/20250117/zapret-1994193595.html
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экономика, россия, европа, германия, сергей данкверт, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), евросоюз
Экономика, Россия, Европа, Германия, Сергей Данкверт, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор), Евросоюз
Mars не планирует снижать производство кормов для животных в России

Производитель кормов Mars не собирается снижать объемы производства в РФ

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЗдание завода компании Mars Incorporated по производству кормов для животных
Здание завода компании Mars Incorporated по производству кормов для животных - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Здание завода компании Mars Incorporated по производству кормов для животных. Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Производитель кормов для животных Whiskas, Pedigree, Chappi, Kitekat - компания Mars - не планирует снижать объемы производства в России на фоне запрета на ввоз сельхозпродукции из ЕС из-за распространения ящура, так как они почти полностью производятся из российского сырья, сообщил РИА Новости представитель компании.
Ранее в пятницу издание Shopper's со ссылкой на менеджеров производителя товаров повседневного спроса и компании, связанной с рынком зоотоваров, сообщило, что российские производители кормов для домашних животных могут пострадать от запрета на ввоз животноводческой продукции из Европы, который недавно ввел Россельхознадзор из-за вспышки ящура в Германии. Запрет, по данным издания, затронул добавки, которые используются в производстве кормов для кошек и собак.
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"Все линейки наших кормов для животных производятся в полном объеме, снижение не планируется. Наша продукция более чем на 90% производится из российского сырья. У нас есть запас и кормовых добавок, и альтернативные варианты рецептур. Кроме того, мы обратились в РСХН с просьбой аттестовать зарубежное предприятие, производящее используемый нами ингридиент, и надеемся в ближайшее время получить разрешение на дальнейший ввоз этой кормовой добавки", - рассказал представитель Mars.
Россельхознадзор с 20 января ввел запрет на ввоз в Россию и транзит по ее территории продукции животноводства со всей территории Евросоюза из-за распространения ящура. Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт позже уточнял, что поставки запрещены на месяц, далее возможны смягчения в случае отсутствия вируса.
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