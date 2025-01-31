https://ria.ru/20250131/markirovka-1996712814.html

Минцифры разработало порядок маркировки материалов иноагентов

Минцифры разработало порядок маркировки материалов иноагентов - РИА Новости, 31.01.2025

Минцифры разработало порядок маркировки материалов иноагентов

Минцифры РФ разработало порядок маркировки сообщений с материалами иностранных агентов, которые распространяются лицами без такого статуса, соответствующий... РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T19:48:00+03:00

2025-01-31T19:48:00+03:00

2025-01-31T19:49:00+03:00

общество

технологии

россия

иноагенты

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/02/1855401884_0:0:3044:1713_1920x0_80_0_0_82fc6a79c344090698456e726a2e7184.jpg

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Минцифры РФ разработало порядок маркировки сообщений с материалами иностранных агентов, которые распространяются лицами без такого статуса, соответствующий проект постановления правительства размещен на портале проектов нормативных правовых актов. "До настоящего времени такой акт Правительства Российской Федерации не разработан. Проектом постановления предусмотрено, что указанные Правила не распространяются на материалы иностранных агентов, размещённые в средствах массовой информации, а также самими иностранными агентами. Правовое регулирование маркировки иностранных агентов в СМИ установлено в статье 4 Закона Российской Федерации от 27 декабря 1991 г. № 2124-I… а маркировка материалов, произведённых и (или) распространённых непосредственно иностранным агентом, осуществляется согласно нормам Федерального закона № 255-ФЗ", - говорится в пояснительной записке к проекту постановления "Информационные материалы иностранных агентов можно распространять лицам, не являющимся иностранными агентами, но такие сообщения должны быть с соответствующей маркировкой. Норма содержится в Законе "Об информации". Проектом документа предлагается утвердить форму такой отметки в текстовых сообщениях, на видео- и аудиоматериалах", - прокомментировали в Минцифры. В пресс-службе министерства отметили, что маркировать сообщения с материалами иноагентов нужно будет такой плашкой: "Содержится материал, произведенный и (или) распространенный иностранным агентом ФИО, 18+". Такие сообщения должны размещаться в текстовых сообщениях - сверху текста или под заголовком; а также на аудио- и видеоматериалах - в начале трансляции таких материалов, а также при каждом возобновлении трансляции таких материалов после их прерывания. В министерстве напомнили, что для самих иностранных агентов подобная маркировка была введена в 2022 году.

https://ria.ru/20250131/inoagenty-1996645198.html

https://ria.ru/20240626/zakon-1955513992.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, технологии, россия, иноагенты