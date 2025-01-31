Минцифры разработало порядок маркировки материалов иноагентов
Минцифры разработало порядок маркировки сообщений с материалами иноагентов
© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкОфис Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Офис Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Минцифры РФ разработало порядок маркировки сообщений с материалами иностранных агентов, которые распространяются лицами без такого статуса, соответствующий проект постановления правительства размещен на портале проектов нормативных правовых актов.
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"До настоящего времени такой акт Правительства Российской Федерации не разработан. Проектом постановления предусмотрено, что указанные Правила не распространяются на материалы иностранных агентов, размещённые в средствах массовой информации, а также самими иностранными агентами. Правовое регулирование маркировки иностранных агентов в СМИ установлено в статье 4 Закона Российской Федерации от 27 декабря 1991 г. № 2124-I… а маркировка материалов, произведённых и (или) распространённых непосредственно иностранным агентом, осуществляется согласно нормам Федерального закона № 255-ФЗ", - говорится в пояснительной записке к проекту постановления
"Информационные материалы иностранных агентов можно распространять лицам, не являющимся иностранными агентами, но такие сообщения должны быть с соответствующей маркировкой. Норма содержится в Законе "Об информации". Проектом документа предлагается утвердить форму такой отметки в текстовых сообщениях, на видео- и аудиоматериалах", - прокомментировали в Минцифры.
В пресс-службе министерства отметили, что маркировать сообщения с материалами иноагентов нужно будет такой плашкой: "Содержится материал, произведенный и (или) распространенный иностранным агентом ФИО, 18+". Такие сообщения должны размещаться в текстовых сообщениях - сверху текста или под заголовком; а также на аудио- и видеоматериалах - в начале трансляции таких материалов, а также при каждом возобновлении трансляции таких материалов после их прерывания.
В министерстве напомнили, что для самих иностранных агентов подобная маркировка была введена в 2022 году.
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