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Минцифры разработало порядок маркировки материалов иноагентов - РИА Новости, 31.01.2025
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19:48 31.01.2025 (обновлено: 19:49 31.01.2025)
https://ria.ru/20250131/markirovka-1996712814.html
Минцифры разработало порядок маркировки материалов иноагентов
Минцифры разработало порядок маркировки материалов иноагентов - РИА Новости, 31.01.2025
Минцифры разработало порядок маркировки материалов иноагентов
Минцифры РФ разработало порядок маркировки сообщений с материалами иностранных агентов, которые распространяются лицами без такого статуса, соответствующий... РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T19:48:00+03:00
2025-01-31T19:49:00+03:00
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Минцифры РФ разработало порядок маркировки сообщений с материалами иностранных агентов, которые распространяются лицами без такого статуса, соответствующий проект постановления правительства размещен на портале проектов нормативных правовых актов. "До настоящего времени такой акт Правительства Российской Федерации не разработан. Проектом постановления предусмотрено, что указанные Правила не распространяются на материалы иностранных агентов, размещённые в средствах массовой информации, а также самими иностранными агентами. Правовое регулирование маркировки иностранных агентов в СМИ установлено в статье 4 Закона Российской Федерации от 27 декабря 1991 г. № 2124-I… а маркировка материалов, произведённых и (или) распространённых непосредственно иностранным агентом, осуществляется согласно нормам Федерального закона № 255-ФЗ", - говорится в пояснительной записке к проекту постановления "Информационные материалы иностранных агентов можно распространять лицам, не являющимся иностранными агентами, но такие сообщения должны быть с соответствующей маркировкой. Норма содержится в Законе "Об информации". Проектом документа предлагается утвердить форму такой отметки в текстовых сообщениях, на видео- и аудиоматериалах", - прокомментировали в Минцифры. В пресс-службе министерства отметили, что маркировать сообщения с материалами иноагентов нужно будет такой плашкой: "Содержится материал, произведенный и (или) распространенный иностранным агентом ФИО, 18+". Такие сообщения должны размещаться в текстовых сообщениях - сверху текста или под заголовком; а также на аудио- и видеоматериалах - в начале трансляции таких материалов, а также при каждом возобновлении трансляции таких материалов после их прерывания. В министерстве напомнили, что для самих иностранных агентов подобная маркировка была введена в 2022 году.
https://ria.ru/20250131/inoagenty-1996645198.html
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общество, технологии, россия, иноагенты
Общество, Технологии, Россия, иноагенты
Минцифры разработало порядок маркировки материалов иноагентов

Минцифры разработало порядок маркировки сообщений с материалами иноагентов

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкОфис Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Офис Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
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Офис Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Минцифры РФ разработало порядок маркировки сообщений с материалами иностранных агентов, которые распространяются лицами без такого статуса, соответствующий проект постановления правительства размещен на портале проектов нормативных правовых актов.
«
"До настоящего времени такой акт Правительства Российской Федерации не разработан. Проектом постановления предусмотрено, что указанные Правила не распространяются на материалы иностранных агентов, размещённые в средствах массовой информации, а также самими иностранными агентами. Правовое регулирование маркировки иностранных агентов в СМИ установлено в статье 4 Закона Российской Федерации от 27 декабря 1991 г. № 2124-I… а маркировка материалов, произведённых и (или) распространённых непосредственно иностранным агентом, осуществляется согласно нормам Федерального закона № 255-ФЗ", - говорится в пояснительной записке к проекту постановления
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"Информационные материалы иностранных агентов можно распространять лицам, не являющимся иностранными агентами, но такие сообщения должны быть с соответствующей маркировкой. Норма содержится в Законе "Об информации". Проектом документа предлагается утвердить форму такой отметки в текстовых сообщениях, на видео- и аудиоматериалах", - прокомментировали в Минцифры.
В пресс-службе министерства отметили, что маркировать сообщения с материалами иноагентов нужно будет такой плашкой: "Содержится материал, произведенный и (или) распространенный иностранным агентом ФИО, 18+". Такие сообщения должны размещаться в текстовых сообщениях - сверху текста или под заголовком; а также на аудио- и видеоматериалах - в начале трансляции таких материалов, а также при каждом возобновлении трансляции таких материалов после их прерывания.
В министерстве напомнили, что для самих иностранных агентов подобная маркировка была введена в 2022 году.
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