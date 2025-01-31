https://ria.ru/20250131/mariupol-1996722175.html

В Мариуполе к юбилею Победы отреставрируют памятники советским солдатам

В Мариуполе к юбилею Победы отреставрируют памятники советским солдатам - РИА Новости, 31.01.2025

В Мариуполе к юбилею Победы отреставрируют памятники советским солдатам

Ряд памятников в Мариуполе, в том числе "Павшим в борьбе с фашизмом", где покоятся более 14 тысяч останков расстрелянных в период оккупации города... РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T21:16:00+03:00

2025-01-31T21:16:00+03:00

2025-01-31T21:16:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

в мире

мариуполь

олег моргун

денис пушилин

80-летие победы в великой отечественной войне

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ДОНЕЦК, 31 янв – РИА Новости. Ряд памятников в Мариуполе, в том числе "Павшим в борьбе с фашизмом", где покоятся более 14 тысяч останков расстрелянных в период оккупации города военнопленных, отреставрируют и благоустроят к 80-летию Победы, заявил мэр города Олег Моргун. "В год защитника Отечества и 80-летия Победы особое внимание уделим благоустройству мемориалов Великой Отечественной войны. Соответствующее поручение дал глава республики Денис Пушилин, об этом просят и сами мариупольцы", - написал Моргун в Telegram-канале. Он отметил, памятник "Павшим в борьбе с фашизмом", где покоятся более 14 тысяч останков расстрелянных в период оккупации города военнопленных, отреставрировать помогли специалисты из московской области в прошлом году. Он добавил, что полного восстановления требует памятный знак, увековечивающий работников комбината имени Ильича, погибших в Великой Отечественной войне. По словам Моргунова, отреставрировать также необходимо "Шпиль", который украинская администрация Мариуполя, выполняя преступный закон о декоммунизации, исключила из всех реестров в надежде, что память об этих борцах будет стерта. Территорию возле него также благоустроят.

https://ria.ru/20240508/memorial-1944567637.html

мариуполь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, мариуполь, олег моргун, денис пушилин, 80-летие победы в великой отечественной войне