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В Мариуполе к юбилею Победы отреставрируют памятники советским солдатам - РИА Новости, 31.01.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
21:16 31.01.2025
https://ria.ru/20250131/mariupol-1996722175.html
В Мариуполе к юбилею Победы отреставрируют памятники советским солдатам
В Мариуполе к юбилею Победы отреставрируют памятники советским солдатам - РИА Новости, 31.01.2025
В Мариуполе к юбилею Победы отреставрируют памятники советским солдатам
Ряд памятников в Мариуполе, в том числе "Павшим в борьбе с фашизмом", где покоятся более 14 тысяч останков расстрелянных в период оккупации города... РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T21:16:00+03:00
2025-01-31T21:16:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
в мире
мариуполь
олег моргун
денис пушилин
80-летие победы в великой отечественной войне
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ДОНЕЦК, 31 янв – РИА Новости. Ряд памятников в Мариуполе, в том числе "Павшим в борьбе с фашизмом", где покоятся более 14 тысяч останков расстрелянных в период оккупации города военнопленных, отреставрируют и благоустроят к 80-летию Победы, заявил мэр города Олег Моргун. "В год защитника Отечества и 80-летия Победы особое внимание уделим благоустройству мемориалов Великой Отечественной войны. Соответствующее поручение дал глава республики Денис Пушилин, об этом просят и сами мариупольцы", - написал Моргун в Telegram-канале. Он отметил, памятник "Павшим в борьбе с фашизмом", где покоятся более 14 тысяч останков расстрелянных в период оккупации города военнопленных, отреставрировать помогли специалисты из московской области в прошлом году. Он добавил, что полного восстановления требует памятный знак, увековечивающий работников комбината имени Ильича, погибших в Великой Отечественной войне. По словам Моргунова, отреставрировать также необходимо "Шпиль", который украинская администрация Мариуполя, выполняя преступный закон о декоммунизации, исключила из всех реестров в надежде, что память об этих борцах будет стерта. Территорию возле него также благоустроят.
https://ria.ru/20240508/memorial-1944567637.html
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в мире, мариуполь, олег моргун, денис пушилин, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Мариуполь, Олег Моргун, Денис Пушилин, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В Мариуполе к юбилею Победы отреставрируют памятники советским солдатам

Памятники советским солдатам отреставрируют в Мариуполе в ДНР к юбилею Победы

© РИА Новости / Александр Сухов | Перейти в медиабанкМэр Мариуполя Олег Моргун выступает во время торжественного возложения цветов к памятнику воинам-освободителям на площади Ленинского комсомола
Мэр Мариуполя Олег Моргун выступает во время торжественного возложения цветов к памятнику воинам-освободителям на площади Ленинского комсомола - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
© РИА Новости / Александр Сухов
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Мэр Мариуполя Олег Моргун выступает во время торжественного возложения цветов к памятнику воинам-освободителям на площади Ленинского комсомола. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 31 янв – РИА Новости. Ряд памятников в Мариуполе, в том числе "Павшим в борьбе с фашизмом", где покоятся более 14 тысяч останков расстрелянных в период оккупации города военнопленных, отреставрируют и благоустроят к 80-летию Победы, заявил мэр города Олег Моргун.
«
"В год защитника Отечества и 80-летия Победы особое внимание уделим благоустройству мемориалов Великой Отечественной войны. Соответствующее поручение дал глава республики Денис Пушилин, об этом просят и сами мариупольцы", - написал Моргун в Telegram-канале.
Он отметил, памятник "Павшим в борьбе с фашизмом", где покоятся более 14 тысяч останков расстрелянных в период оккупации города военнопленных, отреставрировать помогли специалисты из московской области в прошлом году. Он добавил, что полного восстановления требует памятный знак, увековечивающий работников комбината имени Ильича, погибших в Великой Отечественной войне.
По словам Моргунова, отреставрировать также необходимо "Шпиль", который украинская администрация Мариуполя, выполняя преступный закон о декоммунизации, исключила из всех реестров в надежде, что память об этих борцах будет стерта. Территорию возле него также благоустроят.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеВ миреМариупольОлег МоргунДенис Пушилин80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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