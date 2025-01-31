В Мариуполе к юбилею Победы отреставрируют памятники советским солдатам
Памятники советским солдатам отреставрируют в Мариуполе в ДНР к юбилею Победы
© РИА Новости / Александр Сухов | Перейти в медиабанкМэр Мариуполя Олег Моргун выступает во время торжественного возложения цветов к памятнику воинам-освободителям на площади Ленинского комсомола
Мэр Мариуполя Олег Моргун выступает во время торжественного возложения цветов к памятнику воинам-освободителям на площади Ленинского комсомола. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 31 янв – РИА Новости. Ряд памятников в Мариуполе, в том числе "Павшим в борьбе с фашизмом", где покоятся более 14 тысяч останков расстрелянных в период оккупации города военнопленных, отреставрируют и благоустроят к 80-летию Победы, заявил мэр города Олег Моргун.
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"В год защитника Отечества и 80-летия Победы особое внимание уделим благоустройству мемориалов Великой Отечественной войны. Соответствующее поручение дал глава республики Денис Пушилин, об этом просят и сами мариупольцы", - написал Моргун в Telegram-канале.
Он отметил, памятник "Павшим в борьбе с фашизмом", где покоятся более 14 тысяч останков расстрелянных в период оккупации города военнопленных, отреставрировать помогли специалисты из московской области в прошлом году. Он добавил, что полного восстановления требует памятный знак, увековечивающий работников комбината имени Ильича, погибших в Великой Отечественной войне.
По словам Моргунова, отреставрировать также необходимо "Шпиль", который украинская администрация Мариуполя, выполняя преступный закон о декоммунизации, исключила из всех реестров в надежде, что память об этих борцах будет стерта. Территорию возле него также благоустроят.
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