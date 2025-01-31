https://ria.ru/20250131/maduro-1996731764.html

Мадуро встретился с посланником Трампа

Мадуро встретился с посланником Трампа - РИА Новости, 31.01.2025

Мадуро встретился с посланником Трампа

Венесуэльский лидер Николас Мадуро принял во дворце Мирафлорес в Каракасе спецпосланника президента США Ричарда Гренелла, сообщил глава МИД южноамериканского... РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T23:00:00+03:00

2025-01-31T23:00:00+03:00

2025-01-31T23:00:00+03:00

в мире

цены на нефть

сша

каракас

латинская америка

ричард гренелл

николас мадуро

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979840977_0:38:3143:1806_1920x0_80_0_0_59bb944a5dacb2d3623b951ce2f846f1.jpg

МЕХИКО, 31 янв - РИА Новости. Венесуэльский лидер Николас Мадуро принял во дворце Мирафлорес в Каракасе спецпосланника президента США Ричарда Гренелла, сообщил глава МИД южноамериканского государства Иван Хиль. "Президент Николас Мадуро принимает специального посланника Дональда Трампа - Ричарда Гренелла, И предлагает правительству Соединенных Штатов "обнуленную повестку", - написал Хиль в своем Telegram-канале, приложив трансляцию кадров встречи в Каракасе. Спецпосланник президента США по Латинской Америке Маурицио Клавер-Карон ранее сообщил, что Гренелл в ходе контактов в Венесуэле потребует от руководства страны принимать депортируемых из США нелегалов, а также поднимет вопрос освобождения удерживаемых в заключении американцев.

https://ria.ru/20250129/ssha-1996065911.html

сша

каракас

латинская америка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, цены на нефть, сша, каракас, латинская америка, ричард гренелл, николас мадуро, дональд трамп