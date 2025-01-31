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Мадуро встретился с посланником Трампа
Мадуро встретился с посланником Трампа - РИА Новости, 31.01.2025
Мадуро встретился с посланником Трампа
Венесуэльский лидер Николас Мадуро принял во дворце Мирафлорес в Каракасе спецпосланника президента США Ричарда Гренелла, сообщил глава МИД южноамериканского... РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T23:00:00+03:00
2025-01-31T23:00:00+03:00
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МЕХИКО, 31 янв - РИА Новости. Венесуэльский лидер Николас Мадуро принял во дворце Мирафлорес в Каракасе спецпосланника президента США Ричарда Гренелла, сообщил глава МИД южноамериканского государства Иван Хиль. "Президент Николас Мадуро принимает специального посланника Дональда Трампа - Ричарда Гренелла, И предлагает правительству Соединенных Штатов "обнуленную повестку", - написал Хиль в своем Telegram-канале, приложив трансляцию кадров встречи в Каракасе. Спецпосланник президента США по Латинской Америке Маурицио Клавер-Карон ранее сообщил, что Гренелл в ходе контактов в Венесуэле потребует от руководства страны принимать депортируемых из США нелегалов, а также поднимет вопрос освобождения удерживаемых в заключении американцев.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, цены на нефть, сша, каракас, латинская америка, ричард гренелл, николас мадуро, дональд трамп
В мире, Цены на нефть, США, Каракас, Латинская Америка, Ричард Гренелл, Николас Мадуро, Дональд Трамп
Мадуро встретился с посланником Трампа
Глава МИД Венесуэлы Хиль: Мадуро принял в Каракасе посланника Трампа Гренелла