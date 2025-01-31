https://ria.ru/20250131/lte-1996643295.html

В России массово установят отечественные базовые станции LTE в деревнях

В России массово установят отечественные базовые станции LTE в деревнях - РИА Новости, 31.01.2025

В России массово установят отечественные базовые станции LTE в деревнях

Базовые станции LTE российского производства будут массово устанавливаться в малочисленных населенных пунктах страны с 2025 года в рамках программы устранения... РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T15:06:00+03:00

2025-01-31T15:06:00+03:00

2025-01-31T15:11:00+03:00

общество

технологии

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максут шадаев

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АЛМА-АТА, 31 янв - РИА Новости. Базовые станции LTE российского производства будут массово устанавливаться в малочисленных населенных пунктах страны с 2025 года в рамках программы устранения цифрового неравенства (УЦН), сообщил журналистам глава Минцифры РФ Максут Шадаев на площадке Digital Almaty 2025. "В рамках подключения к LTE малочисленных населенных пунктов с 2025 года будут массово устанавливаться отечественные базовые станции", - сказал Шадаев. Ранее в январе Минцифры сообщало о том, что в 2025 году около 1,6 тысячи деревень и сел в России получат доступ к интернету. Они были определены в голосовании за малочисленные населенные пункты, которые подключат к мобильному интернету в приоритетном порядке. В октябре 2024 года глава министерства сообщал, что к 2027 году отечественные базовые станции стандартов GSM/LTE/5G займут на сетях связи в РФ долю в 33% от общего объема ежегодно устанавливаемых. Также министр напомнил, что массовое производство базовых станций в России планируется начать в 2025 году. Проект устранения цифрового неравенства предусматривает обеспечение высокоскоростным интернетом и сотовой связью малонаселенные пункты с численностью от 100 до 500 человек.

https://ria.ru/20240729/operatory-1962723741.html

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общество, технологии, россия, максут шадаев