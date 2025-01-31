В МИД рассказали о переговорах Лаврова с турецким коллегой
МИД России: Лавров и глава МИД Турции обсудили по телефону ситуацию в Сирии
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Хакан Фидан
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров и его турецкий коллега Хакан Фидан обсудили развитие ситуации в Сирии и вокруг нее в рамках телефонного разговора, сообщили в МИД РФ.
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"Тридцать первого января состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации С.В. Лаврова с министром иностранных дел Турецкой Республики Хаканом Фиданом. В ходе беседы прошёл обстоятельный обмен мнениями о развитии ситуации в Сирии и вокруг нее", - говорится в сообщении на сайте МИД.
При этом отмечается, что министры подчеркнули важность объединения международных усилий для содействия комплексному урегулированию в Сирии на основе безусловного уважения ее суверенитета, единства и территориальной целостности.
"Затронут ряд вопросов двусторонней повестки дня. Условлено оставаться в тесном контакте по сирийской проблематике и другим актуальным региональным и международным темам", - добавили в МИД.
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