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В МИД рассказали о переговорах Лаврова с турецким коллегой - РИА Новости, 31.01.2025
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19:03 31.01.2025 (обновлено: 19:16 31.01.2025)
https://ria.ru/20250131/lavrov-1996707370.html
В МИД рассказали о переговорах Лаврова с турецким коллегой
В МИД рассказали о переговорах Лаврова с турецким коллегой - РИА Новости, 31.01.2025
В МИД рассказали о переговорах Лаврова с турецким коллегой
Глава МИД России Сергей Лавров и его турецкий коллега Хакан Фидан обсудили развитие ситуации в Сирии и вокруг нее в рамках телефонного разговора, сообщили в МИД РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T19:03:00+03:00
2025-01-31T19:16:00+03:00
турция
сирия
россия
обострение ситуации в сирии — 2024
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
хакан фидан
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров и его турецкий коллега Хакан Фидан обсудили развитие ситуации в Сирии и вокруг нее в рамках телефонного разговора, сообщили в МИД РФ."Тридцать первого января состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации С.В. Лаврова с министром иностранных дел Турецкой Республики Хаканом Фиданом. В ходе беседы прошёл обстоятельный обмен мнениями о развитии ситуации в Сирии и вокруг нее", - говорится в сообщении на сайте МИД.При этом отмечается, что министры подчеркнули важность объединения международных усилий для содействия комплексному урегулированию в Сирии на основе безусловного уважения ее суверенитета, единства и территориальной целостности."Затронут ряд вопросов двусторонней повестки дня. Условлено оставаться в тесном контакте по сирийской проблематике и другим актуальным региональным и международным темам", - добавили в МИД.
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турция, сирия, россия, обострение ситуации в сирии — 2024, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, хакан фидан
Турция, Сирия, Россия, Обострение ситуации в Сирии — 2024, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Сергей Лавров, Хакан Фидан
В МИД рассказали о переговорах Лаврова с турецким коллегой

МИД России: Лавров и глава МИД Турции обсудили по телефону ситуацию в Сирии

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Хакан Фидан
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Хакан Фидан - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров и его турецкий коллега Хакан Фидан обсудили развитие ситуации в Сирии и вокруг нее в рамках телефонного разговора, сообщили в МИД РФ.
«
"Тридцать первого января состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации С.В. Лаврова с министром иностранных дел Турецкой Республики Хаканом Фиданом. В ходе беседы прошёл обстоятельный обмен мнениями о развитии ситуации в Сирии и вокруг нее", - говорится в сообщении на сайте МИД.
При этом отмечается, что министры подчеркнули важность объединения международных усилий для содействия комплексному урегулированию в Сирии на основе безусловного уважения ее суверенитета, единства и территориальной целостности.
"Затронут ряд вопросов двусторонней повестки дня. Условлено оставаться в тесном контакте по сирийской проблематике и другим актуальным региональным и международным темам", - добавили в МИД.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Хакан Фидан - РИА Новости, 1920, 12.01.2025
Главы МИД России и Турции обсудили дальнейшие шаги по Сирии
12 января, 20:12
 
ТурцияСирияРоссияОбострение ситуации в Сирии — 2024Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей ЛавровХакан Фидан
 
 
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