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В МИД рассказали о переговорах Лаврова с турецким коллегой

В МИД рассказали о переговорах Лаврова с турецким коллегой - РИА Новости, 31.01.2025

В МИД рассказали о переговорах Лаврова с турецким коллегой

Глава МИД России Сергей Лавров и его турецкий коллега Хакан Фидан обсудили развитие ситуации в Сирии и вокруг нее в рамках телефонного разговора, сообщили в МИД РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T19:03:00+03:00

2025-01-31T19:03:00+03:00

2025-01-31T19:16:00+03:00

турция

сирия

россия

обострение ситуации в сирии — 2024

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

хакан фидан

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров и его турецкий коллега Хакан Фидан обсудили развитие ситуации в Сирии и вокруг нее в рамках телефонного разговора, сообщили в МИД РФ."Тридцать первого января состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации С.В. Лаврова с министром иностранных дел Турецкой Республики Хаканом Фиданом. В ходе беседы прошёл обстоятельный обмен мнениями о развитии ситуации в Сирии и вокруг нее", - говорится в сообщении на сайте МИД.При этом отмечается, что министры подчеркнули важность объединения международных усилий для содействия комплексному урегулированию в Сирии на основе безусловного уважения ее суверенитета, единства и территориальной целостности."Затронут ряд вопросов двусторонней повестки дня. Условлено оставаться в тесном контакте по сирийской проблематике и другим актуальным региональным и международным темам", - добавили в МИД.

https://ria.ru/20250112/siriya-1993380421.html

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Наталья Макарова

турция, сирия, россия, обострение ситуации в сирии — 2024, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, хакан фидан