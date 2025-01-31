https://ria.ru/20250131/kutuzov-1996597708.html
Сдать Москву, чтобы выиграть войну. Гениальный стратег Михаил Кутузов
Сдать Москву, чтобы выиграть войну. Гениальный стратег Михаил Кутузов - РИА Новости, 31.01.2025
Сдать Москву, чтобы выиграть войну. Гениальный стратег Михаил Кутузов
Он брал Измаил под началом Суворова, искусными маневрами разбил войско великого визиря Юсуф-паши и даже после двух ужасных ранений в голову не стал бояться вражеских пуль. Харизматичного и невероятно образованного Михаила Кутузова обожали подчиненные и уважали в правящих кругах. Именно ему предстояло спасти Россию от непобедимой армии Наполеона.
2025-01-31T15:30:00+03:00
2025-01-31T15:30:00+03:00
2025-01-31T18:21:00+03:00
гении русских побед
россия
москва
московский педагогический государственный университет
дунай (река)
петр багратион
александр i
михаил барклай-де-толли
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Сдать Москву, чтобы выиграть войну. Гениальный стратег Михаил Кутузов
Об брал Измаил под началом Суворова, искусными маневрами разбил войско великого визиря Юсуф-паши, и даже после двух ужасных ранений в голову не стал боятся вражеских пуль. Харизматичного и невероятно образованного Михаила Кутузова обожали подчиненные и уважали в правящих кругах. Именно ему предстояло спасти Россию от непобедимой армии Наполеона.
audio/mpeg
Сдать Москву, чтобы выиграть войну. Гениальный стратег Михаил Кутузов
Об брал Измаил под началом Суворова, искусными маневрами разбил войско великого визиря Юсуф-паши, и даже после двух ужасных ранений в голову не стал боятся вражеских пуль. Харизматичного и невероятно образованного Михаила Кутузова обожали подчиненные и уважали в правящих кругах. Именно ему предстояло спасти Россию от непобедимой армии Наполеона.
audio/mpeg
Генеральный спонсор — Банк ВТБ.Как Кутузов спас русскую армию от удара войск Наполеона в Войне третьей коалиции? Какие приемы военного искусства позволили Михаилу Илларионовичу неоднократно разбивать османов на берегу Дуная? Почему великий русский полководец был в опале у императора Александра I, и как Лев Толстой описал отношение Кутузова к битве под Аустерлицем? Почему подписание Бухарестского мирного договора прославило Михаила Илларионовича как талантливого дипломата? Что Кутузов поручил Петру Багратиону и Михаилу Барклай-де-Толли перед Бородинским сражением?Эксперты эпизода:Информация для подготовки подкаста предоставлена Государственным историческим музеем.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:Яндекс.МузыкаApple Podcasts Castbox ВК Музыка Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.__________Сценарий: Екатерина КудрявцеваЗвукорежиссер: Олег ЧижовГолоса эпизода: Артем Буфтяк, Руслан Жигалов, Константин Волков, Александр Кузык, Артем КоротковРеклама, Банк ВТБ (ПАО), ИНН 7702070139, erid: F7NfYUJCUneP5zsafMJB
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россия, москва, московский педагогический государственный университет, дунай (река), петр багратион, александр i, михаил барклай-де-толли, михаил голенищев-кутузов, бородинское сражение, лев толстой (писатель), история, подкаст, аудио
Гении русских побед, Россия, Москва, Московский педагогический государственный университет, Дунай (река), Петр Багратион, Александр I, Михаил Барклай-де-Толли, Михаил Голенищев-Кутузов, Бородинское сражение, Лев Толстой (писатель), история, Подкаст
Сдать Москву, чтобы выиграть войну. Гениальный стратег Михаил Кутузов
Он брал Измаил под началом Суворова, искусными маневрами разбил войско великого визиря Юсуф-паши и даже после двух ужасных ранений в голову не стал бояться вражеских пуль. Харизматичного и невероятно образованного Михаила Кутузова обожали подчиненные и уважали в правящих кругах. Именно ему предстояло спасти Россию от непобедимой армии Наполеона.