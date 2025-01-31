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В школах Кубани введут экологическое воспитание после ЧП с танкерами - РИА Новости, 31.01.2025
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Краснодарский край
 
21:19 31.01.2025
https://ria.ru/20250131/kuban-1996722602.html
В школах Кубани введут экологическое воспитание после ЧП с танкерами
В школах Кубани введут экологическое воспитание после ЧП с танкерами - РИА Новости, 31.01.2025
В школах Кубани введут экологическое воспитание после ЧП с танкерами
Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края после ЧП с танкерами и выбросов мазута на побережье приняли постановление о развитии системы... РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T21:19:00+03:00
2025-01-31T21:19:00+03:00
краснодарский край
общество
краснодарский край
александр джеус
крушение двух танкеров в керченском проливе
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КРАСНОДАР, 31 янв – РИА Новости. Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края после ЧП с танкерами и выбросов мазута на побережье приняли постановление о развитии системы экологического воспитания, в рамках которого в образовательных учреждениях региона будут развивать внеклассные занятия и проекты экологической направленности, сообщили в пресс-службе парламента. "Постановление "Об организации и развитии системы экологического образования, воспитания и формирования экологической культуры в Краснодарском крае" принято депутатами на пленарном заседании", - говорится в сообщении. По словам председателя комитета по экологии Александра Джеуса, уже выстроена модель системного взаимодействия органов власти, образовательных организаций и некоммерческих организаций, которые позволяют создавать и наращивать краевую базу интегрированных уроков, внеклассных занятий, воспитательных и просветительских проектов экологической направленности. "Чтобы успешно защищать природу, требуется объединение всех сил: органов власти, науки и, разумеется, общественности. Необходимость такого взаимодействия особо проявилась в ходе недавних событий, работ по защите нашего побережья от загрязнения нефтепродуктами. В этом плане на Кубани должна быть выстроена эффективная система экологического образования, воспитания и формирования экологической культуры", – прокомментировал председатель парламента Юрий Бурлачко.
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общество, краснодарский край, александр джеус, крушение двух танкеров в керченском проливе
Краснодарский край, Общество, Краснодарский край, Александр Джеус, Крушение двух танкеров в Керченском проливе
В школах Кубани введут экологическое воспитание после ЧП с танкерами

На Кубани приняли постановление о развитии системы экологического воспитания

© Кадр видео из соцсетейНефтепродукты вынесло на побережье Кубани после крушения танкеров в районе Керченского пролива
Нефтепродукты вынесло на побережье Кубани после крушения танкеров в районе Керченского пролива - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
© Кадр видео из соцсетей
Нефтепродукты вынесло на побережье Кубани после крушения танкеров в районе Керченского пролива. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 31 янв – РИА Новости. Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края после ЧП с танкерами и выбросов мазута на побережье приняли постановление о развитии системы экологического воспитания, в рамках которого в образовательных учреждениях региона будут развивать внеклассные занятия и проекты экологической направленности, сообщили в пресс-службе парламента.
«
"Постановление "Об организации и развитии системы экологического образования, воспитания и формирования экологической культуры в Краснодарском крае" принято депутатами на пленарном заседании", - говорится в сообщении.
По словам председателя комитета по экологии Александра Джеуса, уже выстроена модель системного взаимодействия органов власти, образовательных организаций и некоммерческих организаций, которые позволяют создавать и наращивать краевую базу интегрированных уроков, внеклассных занятий, воспитательных и просветительских проектов экологической направленности.
"Чтобы успешно защищать природу, требуется объединение всех сил: органов власти, науки и, разумеется, общественности. Необходимость такого взаимодействия особо проявилась в ходе недавних событий, работ по защите нашего побережья от загрязнения нефтепродуктами. В этом плане на Кубани должна быть выстроена эффективная система экологического образования, воспитания и формирования экологической культуры", – прокомментировал председатель парламента Юрий Бурлачко.
 
Краснодарский крайОбществоКраснодарский крайАлександр ДжеусКрушение двух танкеров в Керченском проливе
 
 
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