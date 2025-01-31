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В школах Кубани введут экологическое воспитание после ЧП с танкерами

В школах Кубани введут экологическое воспитание после ЧП с танкерами - РИА Новости, 31.01.2025

В школах Кубани введут экологическое воспитание после ЧП с танкерами

Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края после ЧП с танкерами и выбросов мазута на побережье приняли постановление о развитии системы... РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T21:19:00+03:00

2025-01-31T21:19:00+03:00

2025-01-31T21:19:00+03:00

краснодарский край

общество

краснодарский край

александр джеус

крушение двух танкеров в керченском проливе

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КРАСНОДАР, 31 янв – РИА Новости. Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края после ЧП с танкерами и выбросов мазута на побережье приняли постановление о развитии системы экологического воспитания, в рамках которого в образовательных учреждениях региона будут развивать внеклассные занятия и проекты экологической направленности, сообщили в пресс-службе парламента. "Постановление "Об организации и развитии системы экологического образования, воспитания и формирования экологической культуры в Краснодарском крае" принято депутатами на пленарном заседании", - говорится в сообщении. По словам председателя комитета по экологии Александра Джеуса, уже выстроена модель системного взаимодействия органов власти, образовательных организаций и некоммерческих организаций, которые позволяют создавать и наращивать краевую базу интегрированных уроков, внеклассных занятий, воспитательных и просветительских проектов экологической направленности. "Чтобы успешно защищать природу, требуется объединение всех сил: органов власти, науки и, разумеется, общественности. Необходимость такого взаимодействия особо проявилась в ходе недавних событий, работ по защите нашего побережья от загрязнения нефтепродуктами. В этом плане на Кубани должна быть выстроена эффективная система экологического образования, воспитания и формирования экологической культуры", – прокомментировал председатель парламента Юрий Бурлачко.

краснодарский край

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, краснодарский край, александр джеус, крушение двух танкеров в керченском проливе