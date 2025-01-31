https://ria.ru/20250131/kuban-1996711888.html

На Кубани снизилась интенсивность выбросов мазута на пляжах

На Кубани снизилась интенсивность выбросов мазута на пляжах - РИА Новости, 31.01.2025

На Кубани снизилась интенсивность выбросов мазута на пляжах

Снижение интенсивности повторных выбросов мазута зафиксировано на пляжах Краснодарского края после ЧП с танкерами у Керченского пролива, применяемая... РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T19:41:00+03:00

2025-01-31T19:41:00+03:00

2025-01-31T19:41:00+03:00

происшествия

краснодарский край

россия

черное море

дмитрий чернышенко

вениамин кондратьев

крушение двух танкеров в керченском проливе

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АНАПА, 31 янв – РИА Новости. Снижение интенсивности повторных выбросов мазута зафиксировано на пляжах Краснодарского края после ЧП с танкерами у Керченского пролива, применяемая многоуровневая система защиты береговой линии эффективна. Об этом доложил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев вице-премьеру РФ Дмитрию Чернышенко. В пятницу Чернышенко посетил Анапу, оценил ход работ по ликвидации последствий выбросов мазута на пляжи. "Сейчас меньше интенсивность выброса нефтепродуктов на берег. Но мы оставили вдоль берега защитный вал, покрытый специальными сетями, чтобы сберечь наши пляжи. Вот такой простейший, но эффективный способ. Абсорбирующая ткань впитывает все мелкие фракции (мазута), которые сегодня (находятся в) море", - сказал Кондратьев. Он добавил, что высокую степень эффективности имеет многоуровневая система защиты пляжей от повторных выбросов мелких фракций нефтепродуктов, и продемонстрировал ее Чернышенко. Ранее сообщалось, что на пляжах Кубани оборудовали многоуровневую систему защиты от повторных выбросов мазута из моря: она включает сети для сбора мелких фракций, ров и песчаный вал. Танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" потерпели крушение 15 декабря 2024 г. Один из моряков погиб, остальных эвакуировали. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тыс. тонн мазута. В результате бедствия в акватории Черного моря произошел разлив нефтепродуктов, ведется ликвидация последствий ЧП. По данным Минтранса РФ, в Черное море попало около 2,4 тыс. тонн нефтепродуктов, что значительно меньше первоначальной оценки.

https://ria.ru/20250131/anapa-1996698470.html

https://ria.ru/20250131/morspassluzhby-1996608800.html

краснодарский край

россия

черное море

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происшествия, краснодарский край, россия, черное море, дмитрий чернышенко, вениамин кондратьев, крушение двух танкеров в керченском проливе