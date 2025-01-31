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На Кубани снизилась интенсивность выбросов мазута на пляжах - РИА Новости, 31.01.2025
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19:41 31.01.2025
https://ria.ru/20250131/kuban-1996711888.html
На Кубани снизилась интенсивность выбросов мазута на пляжах
На Кубани снизилась интенсивность выбросов мазута на пляжах - РИА Новости, 31.01.2025
На Кубани снизилась интенсивность выбросов мазута на пляжах
Снижение интенсивности повторных выбросов мазута зафиксировано на пляжах Краснодарского края после ЧП с танкерами у Керченского пролива, применяемая... РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T19:41:00+03:00
2025-01-31T19:41:00+03:00
происшествия
краснодарский край
россия
черное море
дмитрий чернышенко
вениамин кондратьев
крушение двух танкеров в керченском проливе
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АНАПА, 31 янв – РИА Новости. Снижение интенсивности повторных выбросов мазута зафиксировано на пляжах Краснодарского края после ЧП с танкерами у Керченского пролива, применяемая многоуровневая система защиты береговой линии эффективна. Об этом доложил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев вице-премьеру РФ Дмитрию Чернышенко. В пятницу Чернышенко посетил Анапу, оценил ход работ по ликвидации последствий выбросов мазута на пляжи. "Сейчас меньше интенсивность выброса нефтепродуктов на берег. Но мы оставили вдоль берега защитный вал, покрытый специальными сетями, чтобы сберечь наши пляжи. Вот такой простейший, но эффективный способ. Абсорбирующая ткань впитывает все мелкие фракции (мазута), которые сегодня (находятся в) море", - сказал Кондратьев. Он добавил, что высокую степень эффективности имеет многоуровневая система защиты пляжей от повторных выбросов мелких фракций нефтепродуктов, и продемонстрировал ее Чернышенко. Ранее сообщалось, что на пляжах Кубани оборудовали многоуровневую систему защиты от повторных выбросов мазута из моря: она включает сети для сбора мелких фракций, ров и песчаный вал. Танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" потерпели крушение 15 декабря 2024 г. Один из моряков погиб, остальных эвакуировали. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тыс. тонн мазута. В результате бедствия в акватории Черного моря произошел разлив нефтепродуктов, ведется ликвидация последствий ЧП. По данным Минтранса РФ, в Черное море попало около 2,4 тыс. тонн нефтепродуктов, что значительно меньше первоначальной оценки.
https://ria.ru/20250131/anapa-1996698470.html
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россия
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происшествия, краснодарский край, россия, черное море, дмитрий чернышенко, вениамин кондратьев, крушение двух танкеров в керченском проливе
Происшествия, Краснодарский край, Россия, Черное море, Дмитрий Чернышенко, Вениамин Кондратьев, Крушение двух танкеров в Керченском проливе
На Кубани снизилась интенсивность выбросов мазута на пляжах

Кондратьев: на пляжах Кубани снизилась интенсивность повторных выбросов мазута

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВолонтеры собирают мазут на берегу Анапы
Волонтеры собирают мазут на берегу Анапы - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Волонтеры собирают мазут на берегу Анапы
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АНАПА, 31 янв – РИА Новости. Снижение интенсивности повторных выбросов мазута зафиксировано на пляжах Краснодарского края после ЧП с танкерами у Керченского пролива, применяемая многоуровневая система защиты береговой линии эффективна. Об этом доложил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев вице-премьеру РФ Дмитрию Чернышенко.
В пятницу Чернышенко посетил Анапу, оценил ход работ по ликвидации последствий выбросов мазута на пляжи.
Повторный выброс мазута на берегу Анапы - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
В Анапе установят биобоны для очистки воды от мазута
Вчера, 18:18
"Сейчас меньше интенсивность выброса нефтепродуктов на берег. Но мы оставили вдоль берега защитный вал, покрытый специальными сетями, чтобы сберечь наши пляжи. Вот такой простейший, но эффективный способ. Абсорбирующая ткань впитывает все мелкие фракции (мазута), которые сегодня (находятся в) море", - сказал Кондратьев.
Он добавил, что высокую степень эффективности имеет многоуровневая система защиты пляжей от повторных выбросов мелких фракций нефтепродуктов, и продемонстрировал ее Чернышенко. Ранее сообщалось, что на пляжах Кубани оборудовали многоуровневую систему защиты от повторных выбросов мазута из моря: она включает сети для сбора мелких фракций, ров и песчаный вал.
Танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" потерпели крушение 15 декабря 2024 г. Один из моряков погиб, остальных эвакуировали. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тыс. тонн мазута. В результате бедствия в акватории Черного моря произошел разлив нефтепродуктов, ведется ликвидация последствий ЧП.
По данным Минтранса РФ, в Черное море попало около 2,4 тыс. тонн нефтепродуктов, что значительно меньше первоначальной оценки.
Последствия разлива нефтепродуктов на побережье Черного моря - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
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ПроисшествияКраснодарский крайРоссияЧерное мореДмитрий ЧернышенкоВениамин КондратьевКрушение двух танкеров в Керченском проливе
 
 
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