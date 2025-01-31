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В Крыму прокомментировали сообщения о подготовке покушения на Путина - РИА Новости, 31.01.2025
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10:43 31.01.2025
https://ria.ru/20250131/krym-1996554197.html
В Крыму прокомментировали сообщения о подготовке покушения на Путина
В Крыму прокомментировали сообщения о подготовке покушения на Путина - РИА Новости, 31.01.2025
В Крыму прокомментировали сообщения о подготовке покушения на Путина
Информация о возможной подготовке покушения на президента РФ Владимира Путина ставит бывшего президента США Джо Байдена и экс-госсекретаря Энтони Блинкена на... РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T10:43:00+03:00
2025-01-31T10:43:00+03:00
россия
сша
владимир путин
джо байден
такер карлсон
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости. Информация о возможной подготовке покушения на президента РФ Владимира Путина ставит бывшего президента США Джо Байдена и экс-госсекретаря Энтони Блинкена на одну ступень с Адольфом Гитлером, считает глава крымского парламента Владимир Константинов. Ранее американский журналист Такер Карлсон заявил, что администрация Байдена в лице Блинкена "пыталась убить" Путина. При этом Карлсон не привел подробностей и каких-либо доказательств своим утверждениям: когда и где такое могло случиться, а также иные обстоятельства приготовления к возможному покушению. Журналист подчеркнул, что считает эти попытки "безумием". "Мы уже перестали удивляться отсутствию всякого права и морали у этих "западных партнёров". Они скатились к откровенному воровству, к проведению террористических акций, а теперь и впрямую к заказным убийствам. Пробили очередное дно. Что-то готовил Гитлер против "Большой тройки" в Тегеране. Вот и докатились: Блинкена с Байденом только с Гитлером и можно сравнить", - сказал РИА Новости Константинов. По его словам, важно не забыть эту историю, чтобы все человечество помнило о "гнусностях и подлостях, творимых администрацией Байдена". "Путин, безусловно, сегодня самый сильный лидер в политическом мире. Для нашей страны это ценность сама по себе. Тем более в такой переломный момент нашей истории. Враги понимают, куда наносить удар. Но наши службы не дремлют. Нам же надо сплотиться вокруг нашего лидера, показать свою стойкость и волю к победе. И тогда она обязательно будет за нами", - сказал Константинов. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Карлсона по поводу намерения администрации бывшего президента США "убить" Путина, заявил, что специальные службы России постоянно принимают все меры для обеспечения безопасности российского лидера. Кроме того, Песков добавил, что Карлсон не привел никаких доказательств, а бездоказательной информации лучше не верить.
https://ria.ru/20250130/putin-1996475452.html
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россия, сша, владимир путин, джо байден, такер карлсон, политика
Россия, США, Владимир Путин, Джо Байден, Такер Карлсон, Политика
В Крыму прокомментировали сообщения о подготовке покушения на Путина

Глава парламента Крыма Константинов сравнил Блинкена и Байдена с Гитлером

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости. Информация о возможной подготовке покушения на президента РФ Владимира Путина ставит бывшего президента США Джо Байдена и экс-госсекретаря Энтони Блинкена на одну ступень с Адольфом Гитлером, считает глава крымского парламента Владимир Константинов.
Ранее американский журналист Такер Карлсон заявил, что администрация Байдена в лице Блинкена "пыталась убить" Путина. При этом Карлсон не привел подробностей и каких-либо доказательств своим утверждениям: когда и где такое могло случиться, а также иные обстоятельства приготовления к возможному покушению. Журналист подчеркнул, что считает эти попытки "безумием".
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"Мы уже перестали удивляться отсутствию всякого права и морали у этих "западных партнёров". Они скатились к откровенному воровству, к проведению террористических акций, а теперь и впрямую к заказным убийствам. Пробили очередное дно. Что-то готовил Гитлер против "Большой тройки" в Тегеране. Вот и докатились: Блинкена с Байденом только с Гитлером и можно сравнить", - сказал РИА Новости Константинов.
По его словам, важно не забыть эту историю, чтобы все человечество помнило о "гнусностях и подлостях, творимых администрацией Байдена".
"Путин, безусловно, сегодня самый сильный лидер в политическом мире. Для нашей страны это ценность сама по себе. Тем более в такой переломный момент нашей истории. Враги понимают, куда наносить удар. Но наши службы не дремлют. Нам же надо сплотиться вокруг нашего лидера, показать свою стойкость и волю к победе. И тогда она обязательно будет за нами", - сказал Константинов.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Карлсона по поводу намерения администрации бывшего президента США "убить" Путина, заявил, что специальные службы России постоянно принимают все меры для обеспечения безопасности российского лидера. Кроме того, Песков добавил, что Карлсон не привел никаких доказательств, а бездоказательной информации лучше не верить.
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РоссияСШАВладимир ПутинДжо БайденТакер КарлсонПолитика
 
 
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