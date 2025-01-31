https://ria.ru/20250131/krest-1996512093.html

Для строящегося в Москве храма Федора Ушакова освятят крест

Для строящегося в Москве храма Федора Ушакова освятят крест - РИА Новости, 31.01.2025

Для строящегося в Москве храма Федора Ушакова освятят крест

Крест на колокольню строящегося храма в честь святого и праведного воина Феодора Ушакова в Левобережном районе Москвы освятят и установят в пятницу, сообщила... РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T00:29:00+03:00

2025-01-31T00:29:00+03:00

2025-01-31T00:29:00+03:00

религия

москва

средиземное море

федор ушаков

русская православная церковь

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Крест на колокольню строящегося храма в честь святого и праведного воина Феодора Ушакова в Левобережном районе Москвы освятят и установят в пятницу, сообщила РИА Новости пресс-служба проекта. Чин освящения возглавит почетный настоятель храма митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий. "Строительство Духовно-исторического комплекса в честь святого и праведного воина Феодора Ушакова символизирует поддержку военнослужащих, которые защищают нашу страну. Каждый день Феодор Ушаков стремился к Богу, и это помогало ему во всех делах. Церемония освящения и водружения креста — важное и символичное событие для проекта и всего религиозного сообщества", - заявил РИА Новости митрополит Викентий. Митрополит рассказал, что инициативная группа строительства храма передала более 650 тонн гуманитарной помощи пострадавшим в зоне СВО. Также военнослужащим передали книги о жизни Ушакова и "ушаковские" молитвословы "Духовный меч православного воина", в котором собраны необходимые для моряков молитвы и описаны духовно-нравственные традиции русского воинства. "Мы не останавливаемся и планируем новые гуманитарные миссии в феврале. Чтобы преодолеть любые испытания, нужно быть едиными и проявлять заботу о ближнем. Это то, что мы можем и должны делать в эти непростые времена", - заключил митрополит. Строительство духовно-исторического комплекса в честь святого и праведного воина Феодора Ушакова началось в августе 2022 года по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла за счет пожертвований представителей всех слоев общества. В храме убранство будет выполнено из янтаря. В настоящее время завершается строительство основной "коробки" зданий и дома причта. В состав комплекса войдут также церковно-приходская школа, патриаршее подворье, музей Федора Ушакова и мультимедийный центр. В 2025 году исполняется 280 лет со дня рождения великого адмирала. Ушаков — командующий Черноморским флотом (1790-1798), командующий русско-турецкой эскадрой в Средиземном море (1798-1800) не потерял в боях ни одного корабля, ни один из его подчиненных не попал в плен. Ушаков не потерпел ни одного поражения, одержал победы в 43 битвах, в том числе в пяти крупных морских сражениях, вошедших в мировую историю. В 2001 году Русской православной церковью причислен к лику святых как праведный воин Феодор Ушаков.

https://ria.ru/20250129/khramy-1996158042.html

https://ria.ru/20250129/chislo-1996159854.html

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москва, средиземное море, федор ушаков, русская православная церковь