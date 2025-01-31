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Песков отреагировал на план стран Прибалтики выйти из российской энергосети

Песков отреагировал на план стран Прибалтики выйти из российской энергосети - РИА Новости, 31.01.2025

Песков отреагировал на план стран Прибалтики выйти из российской энергосети

Россия приняла все меры для обеспечения бесперебойной надежной работы объединенной энергосистемы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков,... РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T13:53:00+03:00

2025-01-31T13:53:00+03:00

2025-01-31T14:00:00+03:00

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Россия приняла все меры для обеспечения бесперебойной надежной работы объединенной энергосистемы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя планы стран Прибалтики отключиться от энергосистемы России. "Комментария нет, эти планы давно были анонсированы. Безусловно, это требовало определенных мер и со стороны наших энергетиков, и со стороны их энергетиков. В данном случае мы приняли все меры для обеспечения бесперебойной надежной работы нашей объединенной энергосистемы", - сказал Песков журналистам, комментируя намерения Латвии, Литвы и Эстонии отключиться от российской энергосети.

https://ria.ru/20250129/pribaltika-1996027894.html

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россия, прибалтика, латвия, дмитрий песков, в мире