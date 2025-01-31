https://ria.ru/20250131/kreml-1996609998.html

В Кремле пообещали своевременно назвать дату послания Путина Федсобранию

В Кремле пообещали своевременно назвать дату послания Путина Федсобранию - РИА Новости, 31.01.2025

В Кремле пообещали своевременно назвать дату послания Путина Федсобранию

Кремль сообщит о точной дате послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, когда его сроки будут определены, планомерная подготовка ведется,... РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T13:34:00+03:00

2025-01-31T13:34:00+03:00

2025-01-31T13:34:00+03:00

политика

россия

дмитрий песков

владимир путин

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Кремль сообщит о точной дате послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, когда его сроки будут определены, планомерная подготовка ведется, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Темы мы никогда не анонсируем. Планомерная подготовка безусловно ведется. По мере того, как даты прояснятся и будут определены, мы вас проинформируем", - сказал Песков журналистам. В 2024 году послание президента РФ Федеральному собранию состоялось 29 февраля.

https://ria.ru/20250131/putin-1996547674.html

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Варвара Скокшина

политика, россия, дмитрий песков, владимир путин