https://ria.ru/20250131/kreml-1996609998.html
В Кремле пообещали своевременно назвать дату послания Путина Федсобранию
В Кремле пообещали своевременно назвать дату послания Путина Федсобранию - РИА Новости, 31.01.2025
В Кремле пообещали своевременно назвать дату послания Путина Федсобранию
Кремль сообщит о точной дате послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, когда его сроки будут определены, планомерная подготовка ведется,... РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T13:34:00+03:00
2025-01-31T13:34:00+03:00
2025-01-31T13:34:00+03:00
политика
россия
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Кремль сообщит о точной дате послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, когда его сроки будут определены, планомерная подготовка ведется, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Темы мы никогда не анонсируем. Планомерная подготовка безусловно ведется. По мере того, как даты прояснятся и будут определены, мы вас проинформируем", - сказал Песков журналистам. В 2024 году послание президента РФ Федеральному собранию состоялось 29 февраля.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, россия, дмитрий песков, владимир путин
Политика, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин
В Кремле пообещали своевременно назвать дату послания Путина Федсобранию
Песков: Кремль своевременно сообщит дату послания Путина Федеральному собранию