https://ria.ru/20250131/kremenchug-1996532245.html

ВС России нанесли удар в районе завода в Кременчуге

ВС России нанесли удар в районе завода в Кременчуге - РИА Новости, 31.01.2025

ВС России нанесли удар в районе завода в Кременчуге

Удар нанесен в районе автомобильного завода в украинском городе Кременчуге, где проходит подготовку техника НАТО, поставляемая ВСУ, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T08:23:00+03:00

2025-01-31T08:23:00+03:00

2025-01-31T08:33:00+03:00

специальная военная операция на украине

кременчуг

вооруженные силы рф

нато

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ДОНЕЦК, 31 янв - РИА Новости. Удар нанесен в районе автомобильного завода в украинском городе Кременчуге, где проходит подготовку техника НАТО, поставляемая ВСУ, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег."В Полтавской области под удар попал город Кременчуг. Взрыв был со стороны Кременчугского автомобильного завода. Завод имеет подъездные железнодорожные пути, огромные склады и производственные цеха. По сообщениям сопротивления, на заводе проходит подготовку техника НАТО, поставляемая бандеровцам", - сказал Лебедев.Он отметил, что взрыв был мощный, но о детонации не сообщалось.

https://ria.ru/20250131/rogov-1996518451.html

кременчуг

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

кременчуг, вооруженные силы рф, нато