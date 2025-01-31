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ВС России нанесли удар в районе завода в Кременчуге - РИА Новости, 31.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
08:23 31.01.2025 (обновлено: 08:33 31.01.2025)
https://ria.ru/20250131/kremenchug-1996532245.html
ВС России нанесли удар в районе завода в Кременчуге
ВС России нанесли удар в районе завода в Кременчуге - РИА Новости, 31.01.2025
ВС России нанесли удар в районе завода в Кременчуге
Удар нанесен в районе автомобильного завода в украинском городе Кременчуге, где проходит подготовку техника НАТО, поставляемая ВСУ, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T08:23:00+03:00
2025-01-31T08:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
кременчуг
вооруженные силы рф
нато
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ДОНЕЦК, 31 янв - РИА Новости. Удар нанесен в районе автомобильного завода в украинском городе Кременчуге, где проходит подготовку техника НАТО, поставляемая ВСУ, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег."В Полтавской области под удар попал город Кременчуг. Взрыв был со стороны Кременчугского автомобильного завода. Завод имеет подъездные железнодорожные пути, огромные склады и производственные цеха. По сообщениям сопротивления, на заводе проходит подготовку техника НАТО, поставляемая бандеровцам", - сказал Лебедев.Он отметил, что взрыв был мощный, но о детонации не сообщалось.
https://ria.ru/20250131/rogov-1996518451.html
кременчуг
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кременчуг, вооруженные силы рф, нато
Специальная военная операция на Украине, Кременчуг, Вооруженные силы РФ, НАТО
ВС России нанесли удар в районе завода в Кременчуге

ВС России нанесли удар в районе завода в Кременчуге, где готовят технику НАТО

© РИА Новости / Валентин Капустин | Перейти в медиабанкПолет истребителя-бомбардировщика
Полет истребителя-бомбардировщика - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
© РИА Новости / Валентин Капустин
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Полет истребителя-бомбардировщика. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 31 янв - РИА Новости. Удар нанесен в районе автомобильного завода в украинском городе Кременчуге, где проходит подготовку техника НАТО, поставляемая ВСУ, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег.
Полтавской области под удар попал город Кременчуг. Взрыв был со стороны Кременчугского автомобильного завода. Завод имеет подъездные железнодорожные пути, огромные склады и производственные цеха. По сообщениям сопротивления, на заводе проходит подготовку техника НАТО, поставляемая бандеровцам", - сказал Лебедев.
Он отметил, что взрыв был мощный, но о детонации не сообщалось.
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Специальная военная операция на УкраинеКременчугВооруженные силы РФНАТО
 
 
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