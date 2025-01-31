Рейтинг@Mail.ru
Глава ПМР заявил о большом экономическом шоке из-за энергокризиса - РИА Новости, 31.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:25 31.01.2025
https://ria.ru/20250131/krasnoselskiy-1996518038.html
Глава ПМР заявил о большом экономическом шоке из-за энергокризиса
Глава ПМР заявил о большом экономическом шоке из-за энергокризиса - РИА Новости, 31.01.2025
Глава ПМР заявил о большом экономическом шоке из-за энергокризиса
Приднестровье в связи с энергетическим кризисом испытывает большой экономический шок, большинство промышленных предприятий простаивает, заявил РИА Новости глава РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T03:25:00+03:00
2025-01-31T03:25:00+03:00
кишинев
украина
европа
вадим красносельский
газпром
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/09/1856713003_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_b7d3a938a6fc66743f3612fedc0751df.jpg
ТИРАСПОЛЬ, 31 янв - РИА Новости. Приднестровье в связи с энергетическим кризисом испытывает большой экономический шок, большинство промышленных предприятий простаивает, заявил РИА Новости глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский. "Приднестровье испытывает большой экономический шок. Большинство наших промышленных мощностей простаивает, в том числе Молдавский металлургический завод – одно из бюджетообразующих предприятий республики. Только часть производств удалось перевести на ночные графики работы", - сказал Красносельский. По его словам, "пока январские выплаты удалось закрыть за счет доходов прошлого года". "Но финансовая ситуация в Приднестровье очень тяжелая", - добавил Красносельский. После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действует режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах нет отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.
https://ria.ru/20250130/energokrizis-1996494846.html
https://ria.ru/20250129/moldavija-1996208226.html
кишинев
украина
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/09/1856713003_210:0:2941:2048_1920x0_80_0_0_7bbf6a7f06960554c0a139ff4edf012f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
кишинев, украина, европа, вадим красносельский, газпром
Кишинев, Украина, Европа, Вадим Красносельский, Газпром
Глава ПМР заявил о большом экономическом шоке из-за энергокризиса

Красносельский: ПМР из-за энергокризиса испытывает большой экономический шок

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкВадим Красносельский
Вадим Красносельский - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Вадим Красносельский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТИРАСПОЛЬ, 31 янв - РИА Новости. Приднестровье в связи с энергетическим кризисом испытывает большой экономический шок, большинство промышленных предприятий простаивает, заявил РИА Новости глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский.
"Приднестровье испытывает большой экономический шок. Большинство наших промышленных мощностей простаивает, в том числе Молдавский металлургический завод – одно из бюджетообразующих предприятий республики. Только часть производств удалось перевести на ночные графики работы", - сказал Красносельский.
Стела в Тирасполе - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
ПМР обвинила Кишинев в намеренном затягивании решения энергокризиса
Вчера, 21:52
По его словам, "пока январские выплаты удалось закрыть за счет доходов прошлого года". "Но финансовая ситуация в Приднестровье очень тяжелая", - добавил Красносельский.
После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действует режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах нет отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
Молдавия заявила, что предложила ПМР альтернативные решения кризиса
29 января, 21:15
 
КишиневУкраинаЕвропаВадим КрасносельскийГазпром
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала