https://ria.ru/20250131/krasnoselskiy-1996518038.html
Глава ПМР заявил о большом экономическом шоке из-за энергокризиса
Глава ПМР заявил о большом экономическом шоке из-за энергокризиса - РИА Новости, 31.01.2025
Глава ПМР заявил о большом экономическом шоке из-за энергокризиса
Приднестровье в связи с энергетическим кризисом испытывает большой экономический шок, большинство промышленных предприятий простаивает, заявил РИА Новости глава РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T03:25:00+03:00
2025-01-31T03:25:00+03:00
2025-01-31T03:25:00+03:00
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ТИРАСПОЛЬ, 31 янв - РИА Новости. Приднестровье в связи с энергетическим кризисом испытывает большой экономический шок, большинство промышленных предприятий простаивает, заявил РИА Новости глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский. "Приднестровье испытывает большой экономический шок. Большинство наших промышленных мощностей простаивает, в том числе Молдавский металлургический завод – одно из бюджетообразующих предприятий республики. Только часть производств удалось перевести на ночные графики работы", - сказал Красносельский. По его словам, "пока январские выплаты удалось закрыть за счет доходов прошлого года". "Но финансовая ситуация в Приднестровье очень тяжелая", - добавил Красносельский. После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действует режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах нет отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.
https://ria.ru/20250130/energokrizis-1996494846.html
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кишинев, украина, европа, вадим красносельский, газпром
Кишинев, Украина, Европа, Вадим Красносельский, Газпром
Глава ПМР заявил о большом экономическом шоке из-за энергокризиса
Красносельский: ПМР из-за энергокризиса испытывает большой экономический шок