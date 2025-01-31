https://ria.ru/20250131/kolomna-1996635355.html

В Коломне задержали подростков за поджоги релейных шкафов

В Коломне задержали подростков за поджоги релейных шкафов - РИА Новости, 31.01.2025

В Коломне задержали подростков за поджоги релейных шкафов

Двое подростков задержаны за серию поджогов релейных шкафов в Коломне, возбуждено дело о покушении на теракт, сообщается в Telegram-канале Западного... РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T14:42:00+03:00

2025-01-31T14:42:00+03:00

2025-01-31T14:42:00+03:00

происшествия

коломна

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следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Двое подростков задержаны за серию поджогов релейных шкафов в Коломне, возбуждено дело о покушении на теракт, сообщается в Telegram-канале Западного межрегионального СУ на транспорте СК России. "Расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, пунктом "а" части 2 статьи 205 УК РФ (покушение на террористический акт). В совершении указанного преступления подозреваются несовершеннолетние 2007 и 2009 годов рождения", - говорится в сообщении. По данным следствия, 24 января подозреваемые на 120-м километре перегона станций "Голутвин-Щурово" в Коломне совершили серию поджогов релейных шкафов, однако "не смогли довести свои преступные действия до конца по независящим от них обстоятельствам". Подчеркивается, что поджоги они совершили за вознаграждение от лица, с которым переписывались в мессенджере. Как сообщили в следственном управлении, силовики задержали подозреваемых, решается вопрос об избрании им меры пресечения. В ведомстве напомнили, что за указанные действия предусмотрена уголовная ответственность сроком до 20 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20250130/prigovor-1996489182.html

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происшествия, коломна, россия, следственный комитет россии (ск рф)