https://ria.ru/20250131/kirov-1996686181.html

В Кирове сломали фигурку Кикиморы, оставив только ноги

В Кирове сломали фигурку Кикиморы, оставив только ноги - РИА Новости, 31.01.2025

В Кирове сломали фигурку Кикиморы, оставив только ноги

Фигурку Кикиморы, символизирующую удачу, сломали в парке Гагарина в Кирове, на постаменте остались только ноги, сообщили РИА Новости в администрации города. РИА Новости, 31.01.2025

2025-01-31T17:26:00+03:00

2025-01-31T17:26:00+03:00

2025-01-31T17:42:00+03:00

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 янв — РИА Новости. Фигурку Кикиморы, символизирующую удачу, сломали в парке Гагарина в Кирове, на постаменте остались только ноги, сообщили РИА Новости в администрации города. "Фигурку сломали. <…> Остались только ноги. Части передали общественникам, которые ее устанавливали, она (скульптурка. — Прим. ред.) не в собственности муниципалитета. Общественники планируют восстановить фигурку", — рассказал собеседник агентства. В администрации добавили, что возле постамента, где стояла Кикиморка, есть видеокамеры. По ним надеются найти вандалов. В свою очередь, в МВД региона РИА Новости сообщили, что информацию о случившемся зарегистрировали в отделе полиции № 2 по городу."Проводится проверка. Установлено, что недостающая часть фигуры не похищена, а находится на ответственном хранении у администрации парка. Выясняются обстоятельства произошедшего", — рассказали в пресс-службе ведомства. Семь бронзовых скульптурок вятских кикимор высотой около 30 сантиметров установили в разных частях Кирова несколько лет назад. Жители и гости города считают их добрыми духами и с удовольствием фотографируются с ними. Зимой фигурки наряжают в шарфы и платки. Сломанная скульптура символизировала удачу. По данным местных СМИ, фигурки кикомор пропадают из разных мест Кирова с незавидной периодичностью: так, в августе 2022 года пропала фигурка, установленная возле кукольного театра, в апреле 2023-го — со скамейки в Александровском саду, в июле 2024 года — стоявшая у фонтана.

https://ria.ru/20241225/irbit-1991290758.html

https://ria.ru/20240702/memorial-1956826489.html

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киров, нижний новгород, максим горький, происшествия