Кавелашвили обвинил Украину в давлении на Грузию
Президент Грузии Кавелашвили: Киев с 2022 года требовал от страны помощи
© AP Photo / Irakli GedenidzeМихаил Кавелашвили
© AP Photo / Irakli Gedenidze
Михаил Кавелашвили. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Представители иностранных правительств, в частности украинские чиновники, с 2022 года оказывали давление на Грузию, требуя, чтобы Тбилиси оказывал помощь Киеву, заявил грузинский президент Михаил Кавелашвили.
"Как только начался (конфликт на Украине), представители иностранных правительств потребовали от нас принять участие против России. Высокопоставленные украинские чиновники требовали от нас отправлять добровольцев. Мы также должны были участвовать в экономических санкциях против России и даже поставлять оружие... Поскольку мы... имеем дело с ядерной державой, мы отвергли эти требования... Мы не состоим ни в ЕС, ни в НАТО. Участие в конфликте нанесло бы нам ущерб. В результате на нас было оказано давление", - заявил Кавелашвили в интервью швейцарской газете Neue Zürcher Zeitung.
Грузия резко нарастила покупки нефти и газа из России
29 января, 03:05
В качестве одного из примеров президент назвал задержку с предоставлением Грузии статуса страны-кандидата на вступление в ЕС.
Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе в июне 2022 года предоставили статус стран-кандидатов в ЕС Украине и Молдавии, но не Грузии. В ЕС обусловили предоставление Грузии такого статуса выполнением 12 условий. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в сентябре 2023 года в ходе визита в Тбилиси сообщил, что Грузия на тот момент выполнила всего три из 12 условий, поставленных Еврокомиссией для получения статуса страны-кандидата. Статус кандидата в члены Евросоюза был предоставлен Грузии 14 декабря 2023 года.
Сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.
Грузинская делегация прекратила работу в ПАСЕ
29 января, 21:42